Nubia Air Pro : l'un des smartphones les plus fins au monde arrive sur le marché européen

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Nubia Air Pro : l'un des smartphones les plus fins au monde arrive sur le marché européen

La marque Nubia, appartenant à ZTE, s'apprête à lancer son nouveau smartphone Nubia Air Pro, ultra-fin et robuste, sur le marché européen. La principale particularité de l'appareil réside dans son épaisseur, qui n'est que de 5,99 millimètres. De telles dimensions sont rares sur le marché actuel des smartphones, l'appareil se distinguant non seulement par son design élégant, mais aussi par son haut niveau de protection. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon l'insider reconnu Roland Quandt, le modèle Nubia Air Pro sera commercialisé en une version avec 8 GB de RAM et 512 GB de stockage interne pour un prix d'environ 350 euros. Le smartphone pèse 172 grammes, ce qui le rend très léger en main. Selon ixbt.com, ce modèle attire l'attention non seulement par son apparence, mais aussi par sa résistance aux conditions extrêmes.

Caractéristiques techniques et capacités d'affichage

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,77 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, assurant une fluidité optimale de l'interface et des jeux. La luminosité de l'écran atteint un record de 4500 nits, permettant une visibilité parfaite même en plein soleil. L'appareil fonctionne avec un processeur MediaTek Dimensity 7100, garantissant des performances stables pour un smartphone de milieu de gamme.

Côté caméra, le Nubia Air Pro ne déçoit pas : le capteur principal affiche une résolution de 108 mégapixels. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 32 mégapixels est prévue. Cette optique permet de prendre des photos de haute qualité et riches en détails.

Protection et accessoires insolites

L'un des aspects les plus impressionnants de l'appareil est sa protection selon la norme IP69K. Cela signifie que le smartphone ne craint pas seulement la poussière et l'eau, mais aussi les jets d'eau chaude à haute pression. Habituellement, une telle protection n'était présente que sur des smartphones « blindés » lourds et massifs, mais Nubia a réussi à l'intégrer dans un châssis élégant.

De plus, le Nubia Air Pro est livré avec une sangle spéciale permettant de fixer le smartphone au poignet. Dans ce mode, l'appareil fait office de tracker fitness complet :

  • comptage des pas ;
  • suivi de la distance parcourue via GPS ;
  • analyse des calories brûlées.
Le smartphone est doté d'une batterie de 5000 mAh et prend en charge la charge rapide 45 W. La présence d'une telle capacité de batterie dans un boîtier aussi fin est une prouesse d'ingénierie. Le Nubia Air Pro devrait apparaître officiellement sur le marché dans les prochains jours.

NubiaSmartphoneZTETechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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