La plus grande fuite de l'histoire d'Apple : les détails de l'iPhone 18 Pro sur le darknet

La corporation Apple a été victime de l'une des cyberattaques les plus graves de son histoire. Des données confidentielles volées du système de Tata Electronics, l'un des principaux partenaires d'Apple en Inde, y compris des schémas de l'iPhone 18 Pro non encore présenté et une liste de fournisseurs, ont été publiées sur le darknet. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon l'agence Reuters, un groupe de hackers nommé World Leaks a saisi plus de 200 000 fichiers appartenant à Tata Electronics. Parmi ces documents figurent des composants des futurs appareils phares d'Apple, les usines qui les produisent et même des photos illustrant les processus de test des appareils. Cet incident pourrait non seulement entraîner la perte de secrets commerciaux pour Apple, mais aussi refroidir les relations avec ses partenaires stratégiques.

Données confidentielles et liste de composants

Parmi les documents volés, au moins six fichiers volumineux révèlent entièrement la structure interne du modèle iPhone 18 Pro. Ils indiquent précisément quelles entreprises fourniront les puces de la carte mère, la capacité de la batterie et les modules de caméra. Apple signe habituellement des accords de confidentialité très stricts avec ses fournisseurs, et la divulgation de ces informations crée une opportunité majeure pour les concurrents et les fabricants de produits contrefaits.

La base de données contient non seulement des informations sur l'iPhone, mais aussi des schémas de pièces de rechange destinés à Tesla, un autre client majeur de Tata Electronics. Cela témoigne de l'ampleur de la cyberattaque. Apple a désormais lancé une enquête interne sur cette situation.

Prototypes et processus de test de l'iPhone 18 Pro

Parmi les fichiers publiés, les vidéos et photos datées du début de l'année 2026 attirent particulièrement l'attention. Elles montrent le modèle iPhone 18 Pro subissant des tests de résistance aux chutes (drop test) dans les usines de Tata. Les images montrent un smartphone au boîtier gris plat avec trois caméras et le logo Apple sur le panneau arrière.

Selon les experts, cette fuite d'informations pourrait entraver les plans d'Apple d'étendre sa production hors de Chine. Tata Electronics est actuellement en train de devenir le partenaire le plus important d'Apple en Inde pour l'assemblage de l'iPhone. Suite à l'incident, l'entreprise a limité l'accès à ses systèmes internes et a nommé un audit en faisant appel à des experts internationaux.

Pour l'instant, Apple et Tata Electronics n'ont pas fait de déclaration officielle, mais des sources proches du dossier ont confirmé la présence de filigranes secrets d'Apple et de noms de code internes relatifs à la génération iPhone 18 Pro dans les documents. Cela ne laisse pratiquement aucun doute sur l'authenticité des informations.