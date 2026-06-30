Lenovo présente un smartphone avec AI et sans jeux pour les écoliers

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Lenovo présente un smartphone avec AI et sans jeux pour les écoliers

Le géant technologique chinois Lenovo a dévoilé l'AI Student Phone, un appareil compact et abordable spécialement conçu pour les écoliers. Bien que ce gadget regroupe toutes les fonctions utiles des smartphones modernes, les jeux et les applications de divertissement ont été totalement supprimés pour éviter que les enfants ne soient distraits pendant les cours. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La principale particularité du nouvel appareil est son assistant d'intelligence artificielle (AI) intégré. Activé via un bouton dédié, ce système répond vocalement aux questions des élèves et les aide à faire leurs devoirs. Selon Ixbt.com, le téléphone a été mis en vente sur la plateforme JD.com pour environ 44 dollars US (299 yuans).

Contrôle parental et fonctions de sécurité

Les experts de Lenovo ont accordé une attention particulière à la sécurité lors de la création de l'appareil. Le smartphone est équipé d'un système de navigation GPS en temps réel, permettant aux parents de suivre en permanence la position de leur enfant. De plus, grâce à la fonction de « géozones », une notification automatique est envoyée sur le smartphone des parents si l'enfant quitte une zone définie (par exemple, l'école ou la maison).

Grâce à une application de contrôle à distance, les parents peuvent effectuer les actions suivantes :

  • Bloquer les appels provenant de numéros inconnus ;
  • Éteindre le téléphone à distance pendant les cours ;
  • Définir le planning de fonctionnement de l'appareil et le redémarrer ;
  • Fixer des limites pour les paiements mobiles.

Caractéristiques techniques et opportunités éducatives

L'appareil est équipé d'un écran tactile de 1,83 pouce prenant en charge l'écriture manuscrite. L'écran est protégé par un verre de marque Panda, ce qui augmente sa durabilité. Le gadget possède une batterie de 1850 mAh et fonctionne sur les réseaux 4G, incluant la technologie VoLTE.

Fait intéressant, l'AI Student Phone peut fonctionner même sans carte SIM physique. Des supports d'apprentissage prêts à l'emploi en mathématiques, langues et autres matières sont préchargés dans la mémoire de l'appareil. Cela en fait non seulement un moyen de communication, mais un véritable tuteur de poche.

Alors que les préoccupations des parents concernant la dépendance excessive des enfants aux gadgets augmentent également sur le marché ouzbek, cette solution de Lenovo pourrait servir d'équilibre unique. Pour l'instant, l'appareil est présenté uniquement pour le marché chinois, mais la sortie d'une version globale est possible.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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