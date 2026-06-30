Les températures exceptionnellement élevées observées à travers l'Europe ont porté la demande d'équipements de climatisation à un niveau record. Le fabricant chinois Gree Air Conditioning a annoncé que les stocks de climatiseurs étaient totalement épuisés dans tous ses canaux de distribution régionaux. Cette situation a entraîné non seulement une pénurie de matériel, mais aussi une pression accrue sur les services d'installation. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, les agents de Gree à l'étranger travaillent activement pour reconstituer les stocks et livrer de nouveaux produits afin de répondre aux besoins urgents des consommateurs locaux en systèmes de refroidissement. La situation est telle que même après l'achat de l'appareil, les clients doivent attendre leur tour pour l'installation.

En France, les délais d'installation sont complets jusqu'à fin août

En France particulièrement, les calendriers d'installation de climatiseurs sont saturés jusqu'à la fin du mois d'août. Selon le rapport de l'entreprise, les ventes de climatiseurs en France ont augmenté de 50 % au cours des six premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier. La demande du marché continue de croître quotidiennement, nécessitant une utilisation maximale des capacités de production.

Les représentants de Gree soulignent que les climatiseurs muraux (systèmes split) sont devenus les produits les plus populaires auprès des acheteurs européens grâce à leur efficacité énergétique, leur fonctionnement silencieux et leur durabilité. Actuellement, le nombre de commandes pour ce type d'équipement dépasse de plusieurs fois l'offre disponible.

Domination des marques asiatiques et solutions insolites

L'augmentation brutale de la demande de technologies climatiques face à la canicule a renforcé la position des fabricants asiatiques dans la région. Parallèlement à Gree, des géants tels que Samsung Electronics, Midea et Mitsubishi Electric ont également vu leurs indicateurs de vente s'améliorer considérablement. La confiance envers les technologies orientales reste élevée sur le marché européen.

Fait intéressant, certains consommateurs sont contraints d'utiliser des méthodes insolites pour échapper à la chaleur. Par exemple, selon des messages diffusés sur les réseaux sociaux, un propriétaire de voiture électrique chinoise de marque MG a utilisé son véhicule comme source d'énergie pour refroidir sa chambre. De tels cas montrent à quel point la question de l'énergie et des systèmes de refroidissement est devenue pressante en Europe.

Bien que l'on observe également une hausse de la demande de climatiseurs pendant l'été en Ouzbékistan, des files d'attente de deux mois pour l'installation, comme en Europe, ne se sont pas encore formées. Cependant, dans le contexte du changement climatique mondial, la transition vers des technologies écoénergétiques reste une direction stratégique cruciale pour toutes les régions, y compris l'Asie centrale.