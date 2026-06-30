OnePlus présente le smartphone abordable N6 avec une batterie de 8000 mAh

OnePlus, connue sur le marché des smartphones pour ses appareils haute performance, a fait ses débuts en Inde avec la toute nouvelle série N. Le premier représentant de cette gamme, le modèle OnePlus N6, attire l'attention grâce à sa capacité de batterie record et son prix abordable. La caractéristique principale de l'appareil est sa batterie de 8000 mAh, assurant une autonomie prolongée. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau smartphone prend en charge la technologie de charge rapide SuperVOOC de 45 W. Il dispose également d'une fonction de charge inversée filaire de 5 W, permettant d'alimenter d'autres petits gadgets. Les ingénieurs de OnePlus ont également implémenté la fonction « bypass charging » — cette technologie contourne la batterie pendant le jeu pour envoyer le courant directement à la carte mère, réduisant ainsi considérablement la surchauffe de l'appareil.

Sept ans de durée de vie et spécifications techniques

Le fabricant souligne que la batterie du OnePlus N6 est conçue pour plus de 1600 cycles de charge. Cela signifie que même après sept ans d'utilisation active, la batterie conservera plus de 80 % de sa capacité initiale. Un tel niveau de durabilité est rarement rencontré, même dans les flagships les plus coûteux.

Le matériel de l'appareil est basé sur le processeur MediaTek Dimensity 6360 Max. Les clients auront le choix entre des versions avec 4 ou 6 GB de RAM, tandis que le stockage permanent est de 128 GB pour toutes les modifications. Le smartphone possède un écran IPS de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits, bien que sa résolution soit limitée au niveau HD+.

Concernant les capacités photographiques, le OnePlus N6 dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un capteur monochrome de 2 mégapixels à l'arrière. À l'avant, on trouve une caméra selfie de 8 mégapixels. L'appareil fonctionne sous OxygenOS 16 basé sur Android 16. L'entreprise promet aux utilisateurs deux mises à jour majeures d'Android et des correctifs de sécurité pendant trois ans.

Le prix du smartphone est très attractif par rapport à ses caractéristiques. Le modèle 4/128 GB sera vendu environ 245 dollars, et la version 6/128 GB environ 265 dollars. L'appareil mesure 8,8 mm d'épaisseur et pèse 208 grammes. Les ventes officielles en Inde devraient débuter le 4 juillet, et il est possible que le modèle arrive ultérieurement sur d'autres marchés régionaux.