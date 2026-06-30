Proton Lumo 2.0 : L'IA axée sur la confidentialité devient plus puissante

La société suisse Proton, spécialisée dans la confidentialité, a lancé la version 2.0 de son chatbot IA, baptisé Lumo. Cette mise à jour n'a pas seulement amélioré la vitesse du système, mais a également ajouté de nouvelles fonctionnalités au niveau des réseaux neuronaux modernes. Désormais, les utilisateurs peuvent confier les tâches les plus complexes à ce bot sans craindre pour la sécurité de leurs données personnelles. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

L'une des principales nouveautés de Lumo 2.0 est sa capacité à traiter des images. Selon ixbt.com, le bot ne répond plus seulement aux requêtes textuelles, mais est désormais capable d'analyser les images téléchargées par l'utilisateur, de les modifier et de créer des images entièrement nouvelles basées sur des descriptions textuelles. Cette fonctionnalité le place au même niveau que les principaux chatbots du marché comme ChatGPT et Gemini.

Rapidité et potentiel intellectuel

Les ingénieurs de l'entreprise affirment que la nouvelle version est nettement plus efficace que la précédente. En particulier, la vitesse de réponse aux requêtes a été augmentée de 76 %. De plus, un « mode réflexion » (thinking mode) a été ajouté au système, permettant au bot d'effectuer une analyse plus approfondie avant de répondre à des problèmes logiques complexes ou à des questions scientifiques.

La section « Projets » (Projects) du système Lumo 2.0 a également été améliorée. Le bot est désormais capable de mémoriser les préférences de l'utilisateur au fil des différentes conversations. Cela crée une grande commodité lors de l'utilisation d'autres produits de l'écosystème Proton, tels que la messagerie électronique et le stockage cloud. L'utilisateur peut télécharger ses documents et obtenir des analyses basées sur ceux-ci.

La sécurité, une priorité absolue

Contrairement aux autres grands modèles d'IA sur le marché, Proton reste fidèle à sa technologie traditionnelle de chiffrement « zero-access encryption ». Cela signifie que la communication entre l'utilisateur et le bot est chiffrée de telle manière que même les employés de Proton ne peuvent pas voir le contenu de la conversation.

Andy Yen, fondateur et PDG de Proton, souligne que Lumo 2.0 prouve que les utilisateurs n'ont plus à choisir entre une IA puissante et la confidentialité personnelle. L'entreprise s'est engagée fermement à ne pas utiliser les données des utilisateurs pour entraîner ses réseaux neuronaux et à ne pas les transmettre à des tiers.

Lumo 2.0 est désormais accessible à tous les utilisateurs. Outre la version gratuite du service, des plans tarifaires Plus et Professional offrant plus de ressources et des fonctionnalités étendues sont également disponibles. Cet assistant IA sécurisé est également proposé aux utilisateurs du monde entier sur la plateforme globale.