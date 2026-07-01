La NASA prévoit d'envoyer le rover Promise à propulsion nucléaire sur la Lune

L'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace (NASA) est sur le point de franchir une étape audacieuse et inattendue dans l'exploration spatiale. Les experts de l'agence envisagent sérieusement d'envoyer une réplique grandeur nature du rover Perseverance, actuellement actif sur Mars, au pôle Sud de la Lune. Ce dispositif, utilisé comme objet de test au Jet Propulsion Laboratory en Californie, n'était pas destiné au vol spatial, mais la nécessité d'accélérer la mission lunaire a modifié les plans. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ce rover, baptisé Promise, a la taille d'une voiture et son principal avantage résiderait dans sa source d'énergie. Selon la NASA, l'appareil devrait être équipé d'un générateur thermoélectrique à radioisotopes polyvalent (RITEG). Cela permettrait au rover de fonctionner sans interruption, même dans des zones dépourvues de lumière solaire et présentant un relief extrêmement complexe.

Les avantages de l'énergie nucléaire

La plupart des engins de la NASA, y compris de nombreux modules lunaires, dépendent de l'énergie solaire. Cependant, comme la nuit lunaire est longue et extrêmement froide, les équipements dotés de panneaux solaires tombent souvent en panne ou cessent temporairement de fonctionner. Le générateur nucléaire RITEG convertit la chaleur issue de la désintégration du plutonium-238 en énergie électrique, permettant au rover de survivre dans toutes les conditions.

Selon l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, la mission Promise pourrait être une étape cruciale vers la construction d'une base lunaire. L'agence dispose actuellement de réserves suffisantes de plutonium, garantissant le fonctionnement continu de l'appareil pendant de nombreuses années. Cela permettra aux scientifiques d'explorer même les cratères les plus sombres de la Lune.

Logistique de livraison et partenariats

Livrer un rover aussi massif, pesant près d'une tonne, sur la surface lunaire n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi la NASA prévoit de collaborer avec le secteur privé pour cette mission. Le module Blue Moon de Blue Origin ou le vaisseau spatial Starship de SpaceX pourraient être utilisés pour transporter le rover Promise à destination.

Le chef de projet Carlos Garcia-Galan a qualifié cette opportunité d'« étonnante ». Selon lui, l'utilisation de technologies existantes permet d'économiser du temps et des fonds. Surtout, grâce à la source d'énergie nucléaire, les chercheurs pourront mener des études en tout point de notre satellite naturel sans craindre la nuit lunaire.

Si cette mission se concrétise, Promise deviendra le rover le plus puissant et le plus résistant sur la surface lunaire. On s'attend à ce qu'il joue un rôle décisif dans la création de l'infrastructure nécessaire à une présence humaine permanente sur la Lune à l'avenir.