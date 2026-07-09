Étude de LG Display : les moniteurs 480 Hz améliorent les performances des joueurs de 38 %

Le géant technologique sud-coréen LG Display a publié les résultats d'une étude scientifique approfondie sur l'impact du taux de rafraîchissement des moniteurs sur le gameplay. Selon ce rapport présenté lors d'une conférence scientifique internationale, il a été prouvé que les dalles OLED 480 Hz augmentent considérablement la précision de visée des joueurs par rapport aux écrans standards. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'étude a impliqué 31 volontaires non professionnels de l'e-sport. Au cours de l'expérience, ils ont joué à des jeux de tir à la première personne (FPS) sur des moniteurs avec des taux de rafraîchissement de 60, 240, 360 et 480 Hz de manière aléatoire. Les chercheurs ont analysé non seulement les indicateurs objectifs des joueurs (taux de précision et temps de réaction), mais aussi leurs sensations subjectives.

Précision record et réaction rapide

Selon ixbt.com, le résultat le plus élevé a été observé lors du passage de 60 Hz à 480 Hz : le taux de précision de visée des participants a augmenté de 38 %. Il est à noter que si une croissance significative a été enregistrée à 240 Hz, le passage à 480 Hz a apporté une efficacité supplémentaire de 10 %. Cela démontre que la qualité du jeu continue de s'améliorer de manière linéaire avec l'augmentation du taux de rafraîchissement.

Selon les joueurs, l'image est beaucoup plus fluide sur les écrans à haute fréquence, et il devient plus facile de suivre les objets en mouvement rapide. Cela augmente non seulement les chances de gagner, mais renforce également le plaisir global du jeu. Les chercheurs expliquent cet effet par la supériorité technique des dalles OLED.

La réduction de la latence, clé de la victoire

L'avantage principal des moniteurs à haute fréquence est la réduction de l'« input lag », c'est-à-dire le temps entre l'action de l'utilisateur et son affichage à l'écran. Il a été constaté que sur les moniteurs 480 Hz, ce délai est inférieur de plus de 10 millisecondes par rapport aux écrans 60 Hz. Bien qu'il s'agisse d'une fraction de seconde, cela est crucial pour déterminer plus précisément la position de l'adversaire dans les jeux dynamiques.

LG Display a annoncé qu'il continuerait à développer sa gamme d'écrans OLED haute fréquence. Les réalisations de l'entreprise dans ce domaine ont été reconnues à l'échelle internationale. En mai dernier, la dalle OLED de 27 pouces avec une fréquence dynamique de 540/720 Hz développée par LG Display a reçu le prix « Display of the Year » par la Society for Information Display (SID).

La demande de moniteurs haute fréquence pour les joueurs augmente également sur le marché. L'étude de LG Display montre que pour les amateurs souhaitant atteindre un niveau professionnel, les spécifications techniques du moniteur ne sont pas qu'un simple argument marketing, mais un facteur important influençant les résultats réels. À l'avenir, les fréquences de 480 Hz et plus devraient devenir la norme.