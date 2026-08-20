L’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions Lufthansa

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L’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions Lufthansa

Une étape majeure a été franchie dans l’aviation : le système Internet par satellite Starlink a été testé pour la première fois à bord d’un appareil de Lufthansa. Ce vol, effectué le 19 août 2026, a ouvert une nouvelle étape pour les possibilités des technologies modernes dans les airs. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l’information.

Détails du premier vol et du nouveau service

Selon ixbt.com, l’Airbus A320neo de Lufthansa immatriculé D-AINM a effectué avec succès son premier vol équipé de Starlink, intégré au nouveau service Lufthansa Group Wi-Fi. Lors du vol LH234 reliant Francfort à Rome, à 10 kilomètres d’altitude, le système a été officiellement activé par Jens Ritter, directeur général de Lufthansa Airlines.

Selon les représentants de la compagnie, Starlink permettra aux passagers d’utiliser Internet à haut débit du décollage jusqu’à l’atterrissage. Dans certains cas, la connexion à bord pourrait même dépasser les performances d’un accès Internet domestique ou professionnel.

Plans d’expansion et processus technique

D’ici la fin de 2026, Lufthansa et Lufthansa City Airlines prévoient d’installer Starlink sur dix autres avions de la famille A320. Les principaux travaux techniques seront réalisés par les spécialistes de Lufthansa Technik à Berlin, l’installation des équipements étant coordonnée avec la maintenance planifiée des appareils.

À l’avenir, cette technologie avancée devrait être déployée dans toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa. D’ici 2029, Starlink devrait être installé sur environ 850 avions appartenant aux compagnies du groupe.

Avantages pour les passagers

La réalisation de ce projet d’envergure fera de Lufthansa Group le plus grand groupe aérien européen à proposer Internet haut débit par satellite à bord. Le nouveau service est également important pour les avantages qu’il offrira aux passagers :

  • L’accès au service Lufthansa Group Wi-Fi sera gratuit pour les clients du programme Miles & More.
  • Les utilisateurs de Travel ID pourront également utiliser le service sans frais supplémentaires pendant le vol.
  • La connexion Internet sera accessible à tous les clients pendant le vol, quelle que soit leur classe de service.

StarlinkLufthansaAviationInternetTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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