La date de la présentation phare d’Apple en 2026 dévoilée

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La date de la présentation phare d’Apple en 2026 dévoilée

Apple se prépare activement à sa traditionnelle présentation d’automne, et l’événement de cette année devrait devenir un rendez-vous majeur pour le monde de la technologie. Selon ixbt.com, la présentation principale de la société est prévue le 9 septembre et devrait dévoiler les nouveaux appareils très attendus par le public. Ixbt.com en informe .

La principale nouveauté très attendue de cette année devrait être la présentation du premier smartphone pliable d’Apple. Cet appareil innovant, provisoirement appelé iPhone Ultra, devrait devenir le premier gadget pliable de l’histoire de la société.

Nouveaux appareils attendus et détails de la présentation

Selon les experts, outre le smartphone pliable, la gamme traditionnelle de modèles phares devrait également être renouvelée. En particulier, la présentation devrait inclure l’annonce publique de la gamme iPhone 18 Pro.

D’après les premières informations qui circulent, la présentation devrait également permettre de découvrir les nouvelles générations de montres connectées, Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Parmi les autres gadgets annoncés, Apple pourrait aussi présenter des versions mises à jour du HomePod et de l’Apple TV.

Il est indiqué que, peu après la présentation, Apple commencera à accepter les précommandes des nouveaux produits, avant le lancement des ventes. Il convient toutefois de préciser que la société n’a pas encore confirmé officiellement la date exacte de l’événement, tandis que les caractéristiques techniques du nouvel iPhone pliable restent secrètes.

Ces informations d’initié ont été fournies par Majin Bu, connu dans le monde technologique pour la précision de ses prédictions. Cette source avait déjà attiré l’attention en révélant à l’avance les caractéristiques exactes de l’iPad mini, la palette de couleurs de l’iPhone 12, certains défauts des modèles iPhone 15 ainsi que des photos fiables des maquettes de l’iPhone 16.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProTechnologiesPrésentation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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