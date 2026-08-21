SpaceX montre l’état de son vaisseau spatial : les essais de Starship se poursuivent

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SpaceX montre l’état de son vaisseau spatial : les essais de Starship se poursuivent

Ilon Musk a publié sur sa page d’un réseau social une photo du vaisseau spatial Starship, resté près d’un mois dans l’océan et actuellement étudié par des spécialistes. Cette image montre clairement que l’appareil a été chauffé par des températures extrêmement élevées et gravement endommagé par une forte tempête pendant son transport. C’est ce que rapporte ixbt.com .

Selon ixbt.com, le dirigeant de l’entreprise a commenté cette photo en soulignant qu’elle ressemblait à une scène de film de science-fiction. À ce stade, les ingénieurs de SpaceX procèdent à des analyses et à des examens supplémentaires dans des eaux calmes avant de ramener le vaisseau à la base de Starbase.

Projets et calendrier du vaisseau spatial

Il avait été confirmé auparavant que l’équipe de SpaceX avait réussi à acheminer le prototype Starship jusqu’à la côte, près de l’île Christmas. Les spécialistes recueillent grâce à cette opération des données importantes sur la résistance du vaisseau dans des conditions extrêmes.

Il s’est avéré qu’Ilon Musk prévoit, dans les prochains mois, de capturer le Starship de retour à l’aide d’une tour de lancement spéciale. Cette avancée technologique devrait considérablement accélérer à l’avenir le processus de récupération des engins spatiaux.

Selon les experts, le premier vol répétitif du Starship est prévu pour la fin de 2026 ou le début de 2027. Ces essais serviront de base aux futurs vols spatiaux de longue distance.

StarshipSpaceXElon MuskVaisseau SpatialTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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