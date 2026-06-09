Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқланди
Сўнгги пайтларда ижтимоий тармоқларда Эйфел минораси ёзда иссиқ сабаб “ўсиб”, қишда эса яна қисқариши ҳақида турли постлар кенг тарқалмоқда. Бу қанчалик ҳақиқатга яқин?
Мутахассислар фикрича, бу гап мутлақо уйдирма эмас — аксинча, илмий асосга эга ҳодисадир. Сабаби, Эйфел минораси асосан темирдан қурилган бўлиб, металл ҳарорат ўзгаришига сезгир ҳисобланади.
Физика қонунларига кўра, ҳар қандай металл иссиқда кенгаяди, совуқда эса қисқаради. Шу боис ёз ойларида қуёш нури таъсирида миноранинг металл конструкциялари қизиб, бироз кенгаяди. Натижада иншоот баландлиги тахминан 10–15 сантиметргача ортиши мумкин.
Қиш фаслида эса ҳаво совиши билан темир яна қисқаради ва минора ўзининг дастлабки ҳолатига қайтади. Бироқ бу ўзгаришлар жуда кичик бўлгани сабабли оддий кўз билан деярли сезилмайди.
Муҳандислар бундай табиий жараёнларни олдиндан ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш ишларини олиб боришади. Шу боис Эйфел минораси каби йирик иншоотлар ҳарорат ўзгаришларига мослашган ҳолда қурилган ва бу ҳолат унинг хавфсизлигига таъсир қилмайди.
…