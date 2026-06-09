Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқланди

·0·Фойдали
Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқланди

Сўнгги пайтларда ижтимоий тармоқларда Эйфел минораси ёзда иссиқ сабаб “ўсиб”, қишда эса яна қисқариши ҳақида турли постлар кенг тарқалмоқда. Бу қанчалик ҳақиқатга яқин?

Мутахассислар фикрича, бу гап мутлақо уйдирма эмас — аксинча, илмий асосга эга ҳодисадир. Сабаби, Эйфел минораси асосан темирдан қурилган бўлиб, металл ҳарорат ўзгаришига сезгир ҳисобланади.

Физика қонунларига кўра, ҳар қандай металл иссиқда кенгаяди, совуқда эса қисқаради. Шу боис ёз ойларида қуёш нури таъсирида миноранинг металл конструкциялари қизиб, бироз кенгаяди. Натижада иншоот баландлиги тахминан 10–15 сантиметргача ортиши мумкин.

Қиш фаслида эса ҳаво совиши билан темир яна қисқаради ва минора ўзининг дастлабки ҳолатига қайтади. Бироқ бу ўзгаришлар жуда кичик бўлгани сабабли оддий кўз билан деярли сезилмайди.

Муҳандислар бундай табиий жараёнларни олдиндан ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш ишларини олиб боришади. Шу боис Эйфел минораси каби йирик иншоотлар ҳарорат ўзгаришларига мослашган ҳолда қурилган ва бу ҳолат унинг хавфсизлигига таъсир қилмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқдаОлимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда06.06, 15:46Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўлиЎзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли05.06, 17:51Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқдаСмартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда03.06, 08:19Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...02.06, 13:38AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?28.05, 09:34Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?25.05, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Музқаймоқ меъёрида ейилса организмга фойдали бўлиши мумкин
Музқаймоқ меъёрида ейилса организмга фойдали бўлиши мумкин
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Пулдан қўрқмаган инсон муваффақиятга яқинлашади...
Пулдан қўрқмаган инсон муваффақиятга яқинлашади...