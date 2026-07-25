Милан ва Боруссия Дортмунд ўртасидаги рақобат: Константинос Каретсас учун кураш авжида
Европа футболининг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бири ҳисобланган Константинос Каретсас трансфери атрофидаги воқеалар қизғин паллага кирди. Белгия чемпионатида порлаётган 2007-йилда туғилган ҳужумкор ярим ҳимоячи учун Германиянинг Боруссия Дортмунд ва Италиянинг Милан клублари жиддий кураш олиб бормоқда. Ушбу трансфер нафақат ёш иқтидорнинг келажаги, балки гранд жамоаларнинг янги мавсумдаги тактик схемалари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Боруссия Дортмунд пойгада яққол пешқадамлик қилмоқда. Sky Deutschланд нашри хабарига кўра, немис клуби ўтган сешанба куни ўзининг навбатдаги расмий таклифини яхшилади. Дортмундликлар Генк клубига 30 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 5 миллион евро бонуслар, шунингдек, кейинги сотувдан улуш таклиф қилган. Бироқ, Белгия клуби ўз талабларида қатъий турибди ва футболчи учун камида 35-40 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда.
Милан эса ҳозирча вазиятни четдан кузатишни афзал кўрмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Рубен Аморим Каретсасни ўзи қўлламоқчи бўлган 3-4-2-1 схемасига жуда мос келадиган ижрочи сифатида кўрмоқда. Аммо "россонерилар"нинг бу трансферга киришиши бевосита жамоа юлдузи Рафаел Леао билан боғлиқ. Агар португалиялик ҳужумчи Туркиянинг Фенербахтче ёки Галатасарой клубларига сотилса, Милан ғазнасида Каретсас учун етарли маблағ пайдо бўлади.
Трансфер бозоридаги стратегик шахмат ўйиниГенк раҳбарияти Каретсас ва Боруссия Дортмунд ўртасида 2031-йилгача мўлжалланган шахсий келишув борлигидан хабардор бўлса-да, нархни тушириш ниятида эмас. Милан клуби эса ўтмишда Белгия жамоалари билан музокараларда бир неча бор қийинчиликка дуч келган. Хусусан, Шарл Де Кетеларе ва Ардон Жашари трансферлари вақтидаги мураккаб жараёнлар италянларни эҳтиёткорликка чорламоқда.
Рубен Аморим ҳозирча жамоанинг мавсумолди тайёргарлик доирасидаги ўйинларида мавжуд ресурслардан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. Хусусан, Фулхэм клубидаги ижарадан қайтган Самуел Чуквуезе ва ёш иқтидор Лорензо Оссола мураббий эътиборига тушган. Бироқ, Глазгодаги Селтик жамоасига қарши кечадиган ўртоқлик учрашуви жамоанинг ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғидаги муаммоларни кўрсатиб бериши ва раҳбариятни трансфер бозорида фаоллашишга ундаши мумкин.
Келаси ҳафтанинг бошида ушбу трансфер достонида якуний бурилиш ясаш кутилмоқда. Греция матбуотининг ёзишича, Милан кутилмаган таклиф билан Дортмунднинг режаларини барбод қилиши мумкин. Каретсаснинг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти уни замонавий футболдаги энг қимматли активлардан бирига айлантирган. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай ёш иқтидорларнинг гранд клубларга ўтиши доимо қизиқиш марказида бўлиб келган.
…