Милан ва Боруссия Дортмунд ўртасидаги рақобат: Константинос Каретсас учун кураш авжида

·54·Спорт
Милан ва Боруссия Дортмунд ўртасидаги рақобат: Константинос Каретсас учун кураш авжида

Европа футболининг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бири ҳисобланган Константинос Каретсас трансфери атрофидаги воқеалар қизғин паллага кирди. Белгия чемпионатида порлаётган 2007-йилда туғилган ҳужумкор ярим ҳимоячи учун Германиянинг Боруссия Дортмунд ва Италиянинг Милан клублари жиддий кураш олиб бормоқда. Ушбу трансфер нафақат ёш иқтидорнинг келажаги, балки гранд жамоаларнинг янги мавсумдаги тактик схемалари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Боруссия Дортмунд пойгада яққол пешқадамлик қилмоқда. Sky Deutschланд нашри хабарига кўра, немис клуби ўтган сешанба куни ўзининг навбатдаги расмий таклифини яхшилади. Дортмундликлар Генк клубига 30 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 5 миллион евро бонуслар, шунингдек, кейинги сотувдан улуш таклиф қилган. Бироқ, Белгия клуби ўз талабларида қатъий турибди ва футболчи учун камида 35-40 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда.

Милан эса ҳозирча вазиятни четдан кузатишни афзал кўрмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Рубен Аморим Каретсасни ўзи қўлламоқчи бўлган 3-4-2-1 схемасига жуда мос келадиган ижрочи сифатида кўрмоқда. Аммо "россонерилар"нинг бу трансферга киришиши бевосита жамоа юлдузи Рафаел Леао билан боғлиқ. Агар португалиялик ҳужумчи Туркиянинг Фенербахтче ёки Галатасарой клубларига сотилса, Милан ғазнасида Каретсас учун етарли маблағ пайдо бўлади.

Трансфер бозоридаги стратегик шахмат ўйини

Генк раҳбарияти Каретсас ва Боруссия Дортмунд ўртасида 2031-йилгача мўлжалланган шахсий келишув борлигидан хабардор бўлса-да, нархни тушириш ниятида эмас. Милан клуби эса ўтмишда Белгия жамоалари билан музокараларда бир неча бор қийинчиликка дуч келган. Хусусан, Шарл Де Кетеларе ва Ардон Жашари трансферлари вақтидаги мураккаб жараёнлар италянларни эҳтиёткорликка чорламоқда.

Рубен Аморим ҳозирча жамоанинг мавсумолди тайёргарлик доирасидаги ўйинларида мавжуд ресурслардан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. Хусусан, Фулхэм клубидаги ижарадан қайтган Самуел Чуквуезе ва ёш иқтидор Лорензо Оссола мураббий эътиборига тушган. Бироқ, Глазгодаги Селтик жамоасига қарши кечадиган ўртоқлик учрашуви жамоанинг ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғидаги муаммоларни кўрсатиб бериши ва раҳбариятни трансфер бозорида фаоллашишга ундаши мумкин.

Келаси ҳафтанинг бошида ушбу трансфер достонида якуний бурилиш ясаш кутилмоқда. Греция матбуотининг ёзишича, Милан кутилмаган таклиф билан Дортмунднинг режаларини барбод қилиши мумкин. Каретсаснинг техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти уни замонавий футболдаги энг қимматли активлардан бирига айлантирган. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай ёш иқтидорларнинг гранд клубларга ўтиши доимо қизиқиш марказида бўлиб келган.

МиланБоруссия ДортмундТрансферФутболКонстантинос Каретсас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди