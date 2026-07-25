Хуан Роман Рикелме: Лионель Месси ҳатто Марадонадан ҳам ўзиб кетган бўлиши мумкин

·65·Спорт
Хуан Роман Рикелме: Лионель Месси ҳатто Марадонадан ҳам ўзиб кетган бўлиши мумкин

Аргентина футболи афсонаси ва "Бока Хуниорс" клуби президенти Хуан Роман Рикелме Лионель Месси ҳақида навбатдаги ҳайратомуз фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, Мессининг тарихдаги ўрни ҳатто буюк Диего Марадона даражасидан ҳам баландроққа кўтарилган бўлиши мумкин. Бу ҳақда ТйК Sportс нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рикелме Аргентина терма жамоасининг 2026-йилги мундиал финалига қадар босиб ўтган йўлини юқори баҳолади. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испанияга имконият бой берилган бўлса-да, Лионель Месси кўрсатган ўйин бутун дунё футбол жамоатчилигини яна бир бор ҳайратда қолдирди. Рикелменинг сўзларига кўра, барча аргентиналиклар бундай иқтидор эгасини ўз кўзлари билан кўриш бахтига муяссар бўлганликлари учун шукр қилишлари керак.

Тарихий таққослаш ва янги давр

"Биз ҳаммамиз Мессини кўриш бахтига эришдик. Марадона даврида ундай бошқа футболчи чиқмайди деб ўйлаган эдик, аммо кейин Месси пайдо бўлди. У ҳозирда бизни ҳатто Марадонадан ҳам яхшироқми деган савол устида ўйлантириб қўймоқда", — дейди Рикелме ўз интервюсида. Бу эътироф Аргентина футболи учун жуда катта аҳамиятга эга, чунки Марадона узоқ йиллар давомида мамлакатда ягона ва дахлсиз кумир ҳисобланиб келган.

Шунингдек, собиқ футболчи терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони ва унинг штабини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, Скалони Аргентина футболи тарихидаги энг яхши мураббийлардан бирига айланди. Рикелме мураббийлар штабидаги Пабло Аимар, Валтер Самуел ва Роберто Аяла билан узоқ йиллик дўстлик алоқалари борлигини, улар билан 14 ёшидан буён бирга ўсиб-улғайганини эслаб ўтди.

Рикелме Аргентина футболининг турли даврларини солиштиришдан бош тортди ва ҳар бир ғолиб авлодни ҳурмат қилиш кераклигини таъкидлади. Унинг рўйхатидан қуйидаги мутахассислар жой олди:

  • Карлос Билардо — 1986-йилги жаҳон чемпиони;
  • Сезар Луис Менотти — 1978-йилги зафар меъмори;
  • Лионель Скалони — замонавий давр қаҳрамони;
  • Алфио Басиле — Америка Кубогидаги муваффақиятлар етакчиси.
Мақолада қайд этилишича, Рикелме 1978-йилда туғилгани сабабли Марио Кемпеснинг ўйинларини жонли кўра олмаган бўлса-да, унинг ўша чемпионатдаги хизматларини юксак баҳолайди. Унинг сўзларига кўра, Аргентина халқи Марадона ва Месси каби икки буюк даҳо бир мамлакатдан чиққани учун ўзини омадли ҳис қилиши лозим.

Хуан Роман Рикелменинг ушбу чиқиши ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик мутахассислар Мессининг барқарорлиги ва йиллар давомида юқори савияни сақлаб қолиши уни Марадонадан устун қўйишга асос бўлишини таъкидлашмоқда. Нима бўлганда ҳам, Лионель Месси Аргентина футболи тарихини бутунлай ўзгартириб юборгани инкор этиб бўлмас ҳақиқатдир.

Лионель МессиАргентинаФутболЖаҳон ЧемпионатиЛионель Скалони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди