Хуан Роман Рикелме: Лионель Месси ҳатто Марадонадан ҳам ўзиб кетган бўлиши мумкин
Аргентина футболи афсонаси ва "Бока Хуниорс" клуби президенти Хуан Роман Рикелме Лионель Месси ҳақида навбатдаги ҳайратомуз фикрларини билдирди. Унинг таъкидлашича, 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг, Мессининг тарихдаги ўрни ҳатто буюк Диего Марадона даражасидан ҳам баландроққа кўтарилган бўлиши мумкин. Бу ҳақда ТйК Sportс нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рикелме Аргентина терма жамоасининг 2026-йилги мундиал финалига қадар босиб ўтган йўлини юқори баҳолади. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испанияга имконият бой берилган бўлса-да, Лионель Месси кўрсатган ўйин бутун дунё футбол жамоатчилигини яна бир бор ҳайратда қолдирди. Рикелменинг сўзларига кўра, барча аргентиналиклар бундай иқтидор эгасини ўз кўзлари билан кўриш бахтига муяссар бўлганликлари учун шукр қилишлари керак.
Тарихий таққослаш ва янги давр"Биз ҳаммамиз Мессини кўриш бахтига эришдик. Марадона даврида ундай бошқа футболчи чиқмайди деб ўйлаган эдик, аммо кейин Месси пайдо бўлди. У ҳозирда бизни ҳатто Марадонадан ҳам яхшироқми деган савол устида ўйлантириб қўймоқда", — дейди Рикелме ўз интервюсида. Бу эътироф Аргентина футболи учун жуда катта аҳамиятга эга, чунки Марадона узоқ йиллар давомида мамлакатда ягона ва дахлсиз кумир ҳисобланиб келган.
Шунингдек, собиқ футболчи терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони ва унинг штабини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, Скалони Аргентина футболи тарихидаги энг яхши мураббийлардан бирига айланди. Рикелме мураббийлар штабидаги Пабло Аимар, Валтер Самуел ва Роберто Аяла билан узоқ йиллик дўстлик алоқалари борлигини, улар билан 14 ёшидан буён бирга ўсиб-улғайганини эслаб ўтди.
Рикелме Аргентина футболининг турли даврларини солиштиришдан бош тортди ва ҳар бир ғолиб авлодни ҳурмат қилиш кераклигини таъкидлади. Унинг рўйхатидан қуйидаги мутахассислар жой олди:
- Карлос Билардо — 1986-йилги жаҳон чемпиони;
- Сезар Луис Менотти — 1978-йилги зафар меъмори;
- Лионель Скалони — замонавий давр қаҳрамони;
- Алфио Басиле — Америка Кубогидаги муваффақиятлар етакчиси.
Хуан Роман Рикелменинг ушбу чиқиши ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик мутахассислар Мессининг барқарорлиги ва йиллар давомида юқори савияни сақлаб қолиши уни Марадонадан устун қўйишга асос бўлишини таъкидлашмоқда. Нима бўлганда ҳам, Лионель Месси Аргентина футболи тарихини бутунлай ўзгартириб юборгани инкор этиб бўлмас ҳақиқатдир.
…