Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олди

·67·Ўзбекистон
Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олди

Бугун, 25 июлдан бошлаб олий таълим муассасаларига кириш тест синовларида иштирок этган абитуриентлар учун олий таълим ташкилоти ва бакалавриат таълим йўналишини танлаш жараёни расман бошланди. Бу ҳақда Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълум қилди.

Маълум қилинишича, танлов жараёни 8 августга қадар давом этади ҳамда жорий йилда ҳам «аввал тест – сўнг танлов» тамойили асосида амалга оширилади.

Абитуриентлар тест синовида топширган фанлар мажмуаси ва танлаган таълим тилига мос равишда 5 тагача олий таълим ташкилоти ҳамда бакалавриат таълим йўналишини танлаши мумкин. Шунингдек, ҳар бир йўналиш бўйича кундузги, кечки ёки масофавий таълим шаклини белгилаш имконияти ҳам мавжуд. Танловни битта ОТМ доирасида ҳам, турли олий таълим муассасалари кесимида ҳам амалга ошириш мумкин.

ОТМ ва таълим йўналишини танлаш учун абитуриентлар my.uzbmb.uz платформасига кириб, «Олий ва касбий таълим ташкилотларига қабул» бўлими орқали «Хизматдан фойдаланиш» ва «ОТТ танлаш» тугмаларини босиши лозим.

Шундан сўнг танлов устуворлиги белгиланади. Агар абитуриент учун имконият мавжуд бўлса, мақсадли қабул бўйича ҳам танлов амалга оширилади. Кейинги босқичда эса фанлар мажмуасига мос таълим йўналишлари ва таълим шакллари танланиб, киритилган маълумотлар сақланади.

Якуний босқичда телефон рақамига юборилган SMS-код киритилиб, танлов расман тасдиқланади. Шундан кейин «Абитуриент қайд варақаси» автоматик шаклланади. Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги ушбу ҳужжатни юклаб олиш ва сақлаб қўйишни тавсия этмоқда.

Шунингдек, агентликнинг таъкидлашича, абитуриентлар 8 августга қадар танловга оид маълумотларини исталган вақтда таҳрир қилиши ёки ўзгартириши мумкин. Белгиланган муддат тугагач эса киритилган маълумотларга ўзгартиш киритиш имконияти бўлмайди.

Статистика ва баҳолаш агентлигиmy.uzbmb.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)24.07, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди