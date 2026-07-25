Huawei ақлли эшик қулфлари янгиланди: энди улар видео-хабарларни қабул қила олади
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг ақлли эшик қулфлари учун HarmonyOS тизимининг янги талқинини тақдим этди. Ушбу янгиланиш қурилмаларнинг функционаллигини сезиларли даражада кенгайтириб, уларни янада ақлли ва фойдаланувчи учун қулайроқ хавфсизлик воситасига айлантирди. Эндиликда фойдаланувчилар уйда бўлмаган вақтларида ҳам меҳмонлар билан алоқани узишмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янгиланишнинг энг асосий жиҳати — ташриф буюрувчилар учун видео-хабарлар қолдириш функциясидир. Агар хонадон эгаси ишда ёки дўконда бўлса ва видео-қўнғироққа дарҳол жавоб бера олмаса, келган киши махсус хабар ёзиб қолдириши мумкин. Бу тизим айниқса курерлар ёки кутилмаганда келган қариндошлар учун жуда қулай бўлиб, улар ўз контактларини ёки келиш мақсадини видео шаклида сақлашлари мумкин.
Масофавий бошқарув ва махфийликФойдаланувчилар Смарт Ливинг иловаси орқали барча аудио ва видео ёзувларни исталган вақтда кўриб чиқиш имкониятига эга. Бу эса "уйимга ким келди экан?" деган саволларга тўлиқ барҳам беради. Шунингдек, қўнғироқ пайтида махфийликни таъминлаш мақсадида биргина тугмани босиш орқали камерани ўчириб, фақат овозли алоқани қолдириш функцияси ҳам қўшилди.
Техник жиҳатдан тизим Bluetooth уланиш устуворлигини оптималлаштирди. Агар ақлли қулф маъмурий панел орқали бошқарилаётган бўлса ва у аллақачон бошқа телефонга уланган бўлса, тизимда автоматик равишда қалқувчи билдиришнома пайдо бўлади. Бу эса бир неча фойдаланувчи томонидан қурилмани бошқариш жараёнини анча осонлаштиради.
Барқарор алоқа ва модел қамровиЯна бир муҳим янгилик — икки тармоқли мослашувчан режимнинг жорий этилишидир. Одатий ҳолатда ақлли қулф Bluetooth шлюзи орқали тармоққа уланади. Бироқ, агар Bluetooth сигнали заифлашса, тизим автоматик равишда Wi-Fi тармоғига ўтади. Бу эса қурилманинг ҳар доим онлайн режимда бўлишини ва буйруқларни кечикишларсиз бажаришини кафолатлайди.
Ушбу дастурий таъминот янгиланиши Huawei компаниясининг кенг турдаги моделларини қамраб олади. Маълумотларга кўра, қуйидаги қурилмалар эгалари янги функциялардан фойдаланишлари мумкин:
- Huawei Смарт Локк X1 сериясидаги барча моделлар;
- Huawei Смарт Локк 2 сериясининг барча талқинлари.
Ўзбекистон бозорида ҳам ақлли уй тизимларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Huawei каби брендларнинг бундай ечимлари хавфсизлик ва қулайликни янги босқичга олиб чиқади. Тизимнинг автоматик янгиланиши фойдаланувчилардан қўшимча ҳаракат талаб қилмайди ва қурилма имкониятларини масофадан туриб бойитади.
…