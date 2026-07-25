Huawei ақлли эшик қулфлари янгиланди: энди улар видео-хабарларни қабул қила олади

·56·Техно
Huawei ақлли эшик қулфлари янгиланди: энди улар видео-хабарларни қабул қила олади

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг ақлли эшик қулфлари учун HarmonyOS тизимининг янги талқинини тақдим этди. Ушбу янгиланиш қурилмаларнинг функционаллигини сезиларли даражада кенгайтириб, уларни янада ақлли ва фойдаланувчи учун қулайроқ хавфсизлик воситасига айлантирди. Эндиликда фойдаланувчилар уйда бўлмаган вақтларида ҳам меҳмонлар билан алоқани узишмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янгиланишнинг энг асосий жиҳати — ташриф буюрувчилар учун видео-хабарлар қолдириш функциясидир. Агар хонадон эгаси ишда ёки дўконда бўлса ва видео-қўнғироққа дарҳол жавоб бера олмаса, келган киши махсус хабар ёзиб қолдириши мумкин. Бу тизим айниқса курерлар ёки кутилмаганда келган қариндошлар учун жуда қулай бўлиб, улар ўз контактларини ёки келиш мақсадини видео шаклида сақлашлари мумкин.

Масофавий бошқарув ва махфийлик

Фойдаланувчилар Смарт Ливинг иловаси орқали барча аудио ва видео ёзувларни исталган вақтда кўриб чиқиш имкониятига эга. Бу эса "уйимга ким келди экан?" деган саволларга тўлиқ барҳам беради. Шунингдек, қўнғироқ пайтида махфийликни таъминлаш мақсадида биргина тугмани босиш орқали камерани ўчириб, фақат овозли алоқани қолдириш функцияси ҳам қўшилди.

Техник жиҳатдан тизим Bluetooth уланиш устуворлигини оптималлаштирди. Агар ақлли қулф маъмурий панел орқали бошқарилаётган бўлса ва у аллақачон бошқа телефонга уланган бўлса, тизимда автоматик равишда қалқувчи билдиришнома пайдо бўлади. Бу эса бир неча фойдаланувчи томонидан қурилмани бошқариш жараёнини анча осонлаштиради.

Барқарор алоқа ва модел қамрови

Яна бир муҳим янгилик — икки тармоқли мослашувчан режимнинг жорий этилишидир. Одатий ҳолатда ақлли қулф Bluetooth шлюзи орқали тармоққа уланади. Бироқ, агар Bluetooth сигнали заифлашса, тизим автоматик равишда Wi-Fi тармоғига ўтади. Бу эса қурилманинг ҳар доим онлайн режимда бўлишини ва буйруқларни кечикишларсиз бажаришини кафолатлайди.

Ушбу дастурий таъминот янгиланиши Huawei компаниясининг кенг турдаги моделларини қамраб олади. Маълумотларга кўра, қуйидаги қурилмалар эгалари янги функциялардан фойдаланишлари мумкин:

  • Huawei Смарт Локк X1 сериясидаги барча моделлар;
  • Huawei Смарт Локк 2 сериясининг барча талқинлари.

Ўзбекистон бозорида ҳам ақлли уй тизимларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Huawei каби брендларнинг бундай ечимлари хавфсизлик ва қулайликни янги босқичга олиб чиқади. Тизимнинг автоматик янгиланиши фойдаланувчилардан қўшимча ҳаракат талаб қилмайди ва қурилма имкониятларини масофадан туриб бойитади.

HuaweiСмарт ЛоккHarmonyOSТехнологияАқлли Уй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб