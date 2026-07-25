SpaceX тарихий қадам арафасида: Starship кемасини илк бор ҳавода тутиб олиш режалаштирилмоқда
Коинотни ўзлаштиришда инқилобий ўзгаришлар ясаётган SpaceX компанияси ўзининг Starship лойиҳаси доирасида навбатдаги улкан қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Илон Маскнинг маълум қилишича, навбатдаги синов парвози вақтида компания тарихда илк бор Starship кемасининг юқори поғонасини (Шип) бевосита ҳавода, махсус минорадаги механик ушлагичлар ёрдамида тутиб олишга уриниб кўради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу дадил режа ҳақидаги маълумотлар Фlight 13 синов парвозининг муваффақиятли якунларидан сўнг эълон қилинди. Эслатиб ўтамиз, охирги синовда кема Ҳинд океанига юmsҳоқ қўнишни амалга оширган ва қайта кириш вақтида ўз бутунлигини тўлиқ сақлаб қолган эди. Эндиликда муҳандислар кемани шунчаки океанга тушириш эмас, балки уни қайта ишлатиш учун старт майдончасига қайтариш устида ишламоқда.
Мечазилла минорасининг имкониятлариКема ва тезлатгични тутиб олиш учун мўлжалланган Мечазилла минораси ўзининг улкан механик "таёқчалари" билан машҳур. Аввалроқ SpaceX ушбу усул ёрдамида Super Heavy тезлатгичини муваффақиятли тутиб олган эди, бироқ тизимнинг юқори қисми бўлган кема (Шип) ҳали бундай усулда қайтарилмаган. Агар ушбу операция муваффақиятли якунланса, бу коинотга парвозлар таннархини кескин камайтириш имконини беради.
Илон Маскнинг таъкидлашича, якуний қарор Фlight 13 парвозидан олинган телеметрия маълумотлари ва иссиқликдан ҳимоя қатламининг ҳолати тўлиқ таҳлил қилингандан сўнг қабул қилинади. Маск Starship кемасининг янги авлод иссиқлик қалқонини юқори баҳолаб, кема айни дамда "ажойиб кўринишда" эканини маълум қилди. Бу каби ҳимоя тизими кеманинг атмосферага қайта киришидаги улкан ҳароратга бардош бериши учун ўта муҳимдир.
Нима учун айнан зангламайдиган пўлат?SpaceX асосчиси, шунингдек, кеманинг корпуси учун нима сабабдан зангламайдиган пўлат танланганига ҳам тўхталиб ўтди. Ушбу материал нафақат арзон ва ишлов беришга осон, балки ўта юқори ва ўта паст ҳароратларда ҳам ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолади. Бу эса Starship тизимини Марс ва Ой каби узоқ масофали миссиялар учун энг мақбул транспорт воситасига айлантиради.
Шу билан бирга, SpaceX муҳандиси Майкл Николлс Starlink V3 сунъий йўлдошларининг 20 таси муҳим текширув босқичидан муваффақиятли ўтганини билдирди. Бу Starship лойиҳасининг нафақат илмий, балки глобал интернет алоқасини яхшилаш каби тижорий мақсадлар учун ҳам нақадар муҳимлигини кўрсатади.
Starship — бу инсониятни кўп сайёрали турга айлантириш мақсадида яратилган, тўлиқ қайта фойдаланиш мумкин бўлган ўта оғир классдаги транспорт тизимидир. У кема ва Super Heavy тезлатгичидан иборат бўлиб, келажакда одамлар ва юкларни Ер орбитаси, Ой ҳамда Марсга етказиб бериш учун хизмат қилади. Навбатдаги парвознинг муваффақияти SpaceX компаниясини ушбу стратегик мақсадга янада яқинлаштиради.
…