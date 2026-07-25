SpaceX тарихий қадам арафасида: Starship кемасини илк бор ҳавода тутиб олиш режалаштирилмоқда

·45·Техно
SpaceX тарихий қадам арафасида: Starship кемасини илк бор ҳавода тутиб олиш режалаштирилмоқда

Коинотни ўзлаштиришда инқилобий ўзгаришлар ясаётган SpaceX компанияси ўзининг Starship лойиҳаси доирасида навбатдаги улкан қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Илон Маскнинг маълум қилишича, навбатдаги синов парвози вақтида компания тарихда илк бор Starship кемасининг юқори поғонасини (Шип) бевосита ҳавода, махсус минорадаги механик ушлагичлар ёрдамида тутиб олишга уриниб кўради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу дадил режа ҳақидаги маълумотлар Фlight 13 синов парвозининг муваффақиятли якунларидан сўнг эълон қилинди. Эслатиб ўтамиз, охирги синовда кема Ҳинд океанига юmsҳоқ қўнишни амалга оширган ва қайта кириш вақтида ўз бутунлигини тўлиқ сақлаб қолган эди. Эндиликда муҳандислар кемани шунчаки океанга тушириш эмас, балки уни қайта ишлатиш учун старт майдончасига қайтариш устида ишламоқда.

Мечазилла минорасининг имкониятлари

Кема ва тезлатгични тутиб олиш учун мўлжалланган Мечазилла минораси ўзининг улкан механик "таёқчалари" билан машҳур. Аввалроқ SpaceX ушбу усул ёрдамида Super Heavy тезлатгичини муваффақиятли тутиб олган эди, бироқ тизимнинг юқори қисми бўлган кема (Шип) ҳали бундай усулда қайтарилмаган. Агар ушбу операция муваффақиятли якунланса, бу коинотга парвозлар таннархини кескин камайтириш имконини беради.

Илон Маскнинг таъкидлашича, якуний қарор Фlight 13 парвозидан олинган телеметрия маълумотлари ва иссиқликдан ҳимоя қатламининг ҳолати тўлиқ таҳлил қилингандан сўнг қабул қилинади. Маск Starship кемасининг янги авлод иссиқлик қалқонини юқори баҳолаб, кема айни дамда "ажойиб кўринишда" эканини маълум қилди. Бу каби ҳимоя тизими кеманинг атмосферага қайта киришидаги улкан ҳароратга бардош бериши учун ўта муҳимдир.

Нима учун айнан зангламайдиган пўлат?

SpaceX асосчиси, шунингдек, кеманинг корпуси учун нима сабабдан зангламайдиган пўлат танланганига ҳам тўхталиб ўтди. Ушбу материал нафақат арзон ва ишлов беришга осон, балки ўта юқори ва ўта паст ҳароратларда ҳам ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолади. Бу эса Starship тизимини Марс ва Ой каби узоқ масофали миссиялар учун энг мақбул транспорт воситасига айлантиради.

Шу билан бирга, SpaceX муҳандиси Майкл Николлс Starlink V3 сунъий йўлдошларининг 20 таси муҳим текширув босқичидан муваффақиятли ўтганини билдирди. Бу Starship лойиҳасининг нафақат илмий, балки глобал интернет алоқасини яхшилаш каби тижорий мақсадлар учун ҳам нақадар муҳимлигини кўрсатади.

Starship — бу инсониятни кўп сайёрали турга айлантириш мақсадида яратилган, тўлиқ қайта фойдаланиш мумкин бўлган ўта оғир классдаги транспорт тизимидир. У кема ва Super Heavy тезлатгичидан иборат бўлиб, келажакда одамлар ва юкларни Ер орбитаси, Ой ҳамда Марсга етказиб бериш учун хизмат қилади. Навбатдаги парвознинг муваффақияти SpaceX компаниясини ушбу стратегик мақсадга янада яқинлаштиради.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб