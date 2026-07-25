Реал Мадрид Орелиен Тчуамени трансферига рухсат берди: Манчестер Юнайтед ҳаракатда
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячи Орелиен Тчуаменининг келажаги борасидаги қатъий позициясини ўзгартирди ва уни сотишга тайёрлигини билдирди. Бу янгилик франциялик футболчини узоқ вақтдан бери ўз сафига қўшиб олишни кўзлаётган Манчестер Юнайтед учун кутилмаган ва муҳим имкониятга айланди. Англия клуби ушбу трансфер орқали ўз марказий чизиғини тубдан ислоҳ қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Мадрид клуби раҳбарияти аввалига Тчуаменини дахлсиз деб ҳисоблаган бўлса-да, ҳозирда унинг трансфери бўйича таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Қироллик клуби ушбу битимдан камида 68 миллион фунт стерлинг ишлаб олишни кўзламоқда. Бу маблағлар клубнинг бошқа бир улкан мақсади — Манчестер Сити юлдузи Родрини қўлга киритиш учун йўналтирилиши айтилмоқда.
Манчестер Юнайтед учун Тчуамени трансфери жамоанинг ўрта чизиғидаги муаммоларни ҳал қилишда сўнгги ва ҳал қилувчи қадам бўлиши мумкин. Каземиро жамоани тарк этгани ва Мануэль Угарте жиддий жароҳат олгани сабабли, "қизил иблислар" таянч ярим ҳимояси ҳудудида бўшлиққа дуч келишган. Орелиен Тчуамени эса ушбу позиция учун энг муносиб номзод сифатида кўрилмоқда.
Трансфер ортидаги стратегик режаларҚизиғи шундаки, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью (манбада келтирилганидек) франциялик футболчини таркибда олиб қолишни истаган эди. Бироқ клубнинг трансфер сиёсати ва Родри каби юқори савиядаги ўйинчини олиб келиш режаси Тчуаменининг сотилишини кун тартибига чиқарди. Мадридликлар 2022-йилда айнан Каземиронинг ўрнини босиш учун сотиб олган футболчи, эндиликда Бразилия терма жамоаси сардори ортидан Олд Траффордга йўл олиши мумкин.
Манчестер Юнайтед жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор харидларни амалга оширди. Хусусан, жамоага Ёури Тиелеманс 35 миллион фунт ва Андрей Сантос 50 миллион фунт эвазига келиб қўшилган. Агар Тчуамени трансфери ҳам муваффақиятли якунланса, у жамоада Тиелеманс ва Бруно Фернандес ортида мустаҳкам ҳимоя қўрғонини ҳосил қилади.
Goal.com хабарига кўра, музокаралар ижобий якунланса, ушбу келишув ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланади. Реал Мадрид учун бу Родри трансферини молиялаштириш имконияти бўлса, Манчестер Юнайтед учун узоқ кутилган барқарорликни таъминлаш гаровидир. Ҳозирда томонлар молиявий шартлар ва тўлов усуллари бўйича дастлабки алоқаларни ўрнатишган.
…