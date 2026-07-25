Реал Мадрид Орелиен Тчуамени трансферига рухсат берди: Манчестер Юнайтед ҳаракатда

·161·Спорт
Реал Мадрид Орелиен Тчуамени трансферига рухсат берди: Манчестер Юнайтед ҳаракатда

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячи Орелиен Тчуаменининг келажаги борасидаги қатъий позициясини ўзгартирди ва уни сотишга тайёрлигини билдирди. Бу янгилик франциялик футболчини узоқ вақтдан бери ўз сафига қўшиб олишни кўзлаётган Манчестер Юнайтед учун кутилмаган ва муҳим имкониятга айланди. Англия клуби ушбу трансфер орқали ўз марказий чизиғини тубдан ислоҳ қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Мадрид клуби раҳбарияти аввалига Тчуаменини дахлсиз деб ҳисоблаган бўлса-да, ҳозирда унинг трансфери бўйича таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Қироллик клуби ушбу битимдан камида 68 миллион фунт стерлинг ишлаб олишни кўзламоқда. Бу маблағлар клубнинг бошқа бир улкан мақсади — Манчестер Сити юлдузи Родрини қўлга киритиш учун йўналтирилиши айтилмоқда.

Манчестер Юнайтед учун Тчуамени трансфери жамоанинг ўрта чизиғидаги муаммоларни ҳал қилишда сўнгги ва ҳал қилувчи қадам бўлиши мумкин. Каземиро жамоани тарк этгани ва Мануэль Угарте жиддий жароҳат олгани сабабли, "қизил иблислар" таянч ярим ҳимояси ҳудудида бўшлиққа дуч келишган. Орелиен Тчуамени эса ушбу позиция учун энг муносиб номзод сифатида кўрилмоқда.

Трансфер ортидаги стратегик режалар

Қизиғи шундаки, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью (манбада келтирилганидек) франциялик футболчини таркибда олиб қолишни истаган эди. Бироқ клубнинг трансфер сиёсати ва Родри каби юқори савиядаги ўйинчини олиб келиш режаси Тчуаменининг сотилишини кун тартибига чиқарди. Мадридликлар 2022-йилда айнан Каземиронинг ўрнини босиш учун сотиб олган футболчи, эндиликда Бразилия терма жамоаси сардори ортидан Олд Траффордга йўл олиши мумкин.

Манчестер Юнайтед жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор харидларни амалга оширди. Хусусан, жамоага Ёури Тиелеманс 35 миллион фунт ва Андрей Сантос 50 миллион фунт эвазига келиб қўшилган. Агар Тчуамени трансфери ҳам муваффақиятли якунланса, у жамоада Тиелеманс ва Бруно Фернандес ортида мустаҳкам ҳимоя қўрғонини ҳосил қилади.

Goal.com хабарига кўра, музокаралар ижобий якунланса, ушбу келишув ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланади. Реал Мадрид учун бу Родри трансферини молиялаштириш имконияти бўлса, Манчестер Юнайтед учун узоқ кутилган барқарорликни таъминлаш гаровидир. Ҳозирда томонлар молиявий шартлар ва тўлов усуллари бўйича дастлабки алоқаларни ўрнатишган.

Реал МадридМанчестер ЮнайтедТрансферФутболОрелиен Тчуамени
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди