Жозеф Паркер рингга қайтмоқда: кокаин ишида янги қарор...
Британия бокс назорати кенгаши Жозеф Паркерга қўлланган вақтинчалик четлатиш чораси бекор қилинганини тасдиқлади ва боксчига профессионал боксга қайтиш имконини берди. Паркер 2025 йил 25 октябр куни Фабио Уордлига қарши жангдан сўнг олинган допинг намунасида кокаин метаболити — бензоилекгонин аниқлангани сабаб четлатилганди. 34 ёшли спортчи тақиқланган моддани атайлаб истеъмол қилганини рад этиб, яқин орада рингга қайтишини билдирди.
Оғир вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Жозеф Паркерга профессионал боксга қайтиш учун йўл очилди. Британия бокс назорати кенгаши янги зеландиялик спортчига қўлланган вақтинчалик четлатиш чораси бекор қилинганини тасдиқлади.
Паркер ўтган йил октябрь ойида Фабио Уордлига қарши жангдан сўнг топширган допинг синовида кокаин излари аниқлангани сабаб мусобақалардан вақтинча четлатилган эди. Боксчи тақиқланган моддаларни атайлаб истеъмол қилганини рад этиб келган.
«Яқин орада яна рингга чиқаман»
34 ёшли боксчи ижтимоий тармоқдаги баёнотида фаолиятини давом эттириш имконига эга бўлганидан мамнунлигини билдирди.
«Дисквалификациям бекор қилинганини тасдиқлашдан мамнунман ва яқин орада яна рингга қайтаман. Барча тафсилотлар тўлиқ келишилмагунча, бу ҳақда батафсил гапириш ҳуқуқига эга эмасман».
Британия бокс назорати кенгаши ҳам вақтинчалик четлатиш бекор қилинганини тасдиқлаган, аммо қарорнинг ҳуқуқий асослари ва текширув натижалари ҳақида қўшимча маълумот бермаган.
Шу сабаб ҳозирги қарорни Паркернинг иш бўйича тўлиқ оқлангани сифатида талқин қилишга шошилмаслик керак. У рингга қайтиш ҳуқуқини олди, бироқ жараёнга оид айрим расмиятчиликлар ҳали якунланмаган бўлиши мумкин.
Допинг синовида нима аниқланган эди?
Паркер 2025 йил 25 октябрь куни Лондонда Фабио Уордлига қарши жанг ўтказган. Ўша куни VADA томонидан олинган намунада кокаин метаболити — бензоилэкгонин аниқлангани хабар қилинган.
Кокаин спорт натижасини оширувчи классик допинг воситаси сифатида қаралмаса-да, мусобақа вақтида тақиқланган моддалар қаторига киради. Ҳолатнинг тафсилоти, модда қачон ва қандай шароитда организмга тушгани эҳтимолий жазо муддатига таъсир қилиши мумкин.
Паркер натижа ўзи учун кутилмаган бўлганини айтиб, қоидабузарликни рад этган. Унинг жамоаси ҳам текширув орқали вазиятга аниқлик киритилишига ишонч билдирганди.
Уордлига қарши жангда ғалабали серия тўхтаганди
Фабио Уордли билан тўқнашув Паркер фаолиятидаги ҳал қилувчи бурилишлардан бири бўлди. Янги зеландиялик боксчи жангнинг катта қисмида рақобатбардош ҳаракат қилди, аммо 11-раундда рақибининг кетма-кет зарбаларидан кейин рефери баҳсни тўхтатди.
Ушбу мағлубият Паркернинг олтита жангдан иборат ғалабали сериясига нуқта қўйди. Бу даврда у Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилэй ва Мартин Баколе каби кучли оғир вазнли боксчиларни мағлуб этиб, Александр Усикнинг чемпионлик камари учун асосий даъвогарлардан бирига айланган эди.
Допинг иши очилганидан кейин эса унинг рингдаги фаолияти қарийб саккиз ойга тўхтаб қолди.
Қайтиш осон бўлмайди
Паркер 2016–2018 йилларда WBO йўналиши бўйича оғир вазн чемпиони бўлган. Унинг ҳисобида 36 та ғалаба ва тўртта мағлубият бор.
Бироқ узоқ танаффусдан кейин дарҳол чемпионлик жангига чиқиши эҳтимоли паст. Боксчи аввал жисмоний ҳолатини текшириш ва рейтингдаги мавқеини тиклаш учун бир ёки бир нечта тайёрлов жанги ўтказиши мумкин.
Паркернинг кейинги рақиби, жанг санаси ва мусобақа ўтказиладиган манзил ҳозирча маълум қилинмаган. Унинг баёнотидан эса музокаралар аллақачон бошлангани ва расмий эълон узоқ куттирмаслиги англашилмоқда.
Энг муҳим савол ҳали очиқ
Вақтинчалик четлатишнинг бекор қилиниши Паркер учун катта енгиллик бўлди. У яна лицензия олиб, профессионал жангларда иштирок этиши мумкин.
Бироқ бокс жамоатчилиги учун икки муҳим савол очиқ қолмоқда: кокаин метаболити унинг организмига қандай тушган ва вақтинчалик тақиқ қайси асосда бекор қилинган?
Ушбу тафсилотлар очиқланмагунча, Паркернинг қайтиши спорт жиҳатидан расмийлашган бўлса-да, допинг иши атрофидаги баҳслар тўлиқ якунланган деб бўлмайди. Энди у ўз номини баёнотлар билан эмас, узоқ танаффусдан кейинги рингдаги ҳаракати билан тиклашига тўғри келади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…