Жозеф Паркер рингга қайтмоқда: кокаин ишида янги қарор...

·59·Спорт
Жозеф Паркер рингга қайтмоқда: кокаин ишида янги қарор...
Қисқача

Британия бокс назорати кенгаши Жозеф Паркерга қўлланган вақтинчалик четлатиш чораси бекор қилинганини тасдиқлади ва боксчига профессионал боксга қайтиш имконини берди. Паркер 2025 йил 25 октябр куни Фабио Уордлига қарши жангдан сўнг олинган допинг намунасида кокаин метаболити — бензоилекгонин аниқлангани сабаб четлатилганди. 34 ёшли спортчи тақиқланган моддани атайлаб истеъмол қилганини рад этиб, яқин орада рингга қайтишини билдирди.

Оғир вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони Жозеф Паркерга профессионал боксга қайтиш учун йўл очилди. Британия бокс назорати кенгаши янги зеландиялик спортчига қўлланган вақтинчалик четлатиш чораси бекор қилинганини тасдиқлади.

Паркер ўтган йил октябрь ойида Фабио Уордлига қарши жангдан сўнг топширган допинг синовида кокаин излари аниқлангани сабаб мусобақалардан вақтинча четлатилган эди. Боксчи тақиқланган моддаларни атайлаб истеъмол қилганини рад этиб келган.

«Яқин орада яна рингга чиқаман»

34 ёшли боксчи ижтимоий тармоқдаги баёнотида фаолиятини давом эттириш имконига эга бўлганидан мамнунлигини билдирди.

«Дисквалификациям бекор қилинганини тасдиқлашдан мамнунман ва яқин орада яна рингга қайтаман. Барча тафсилотлар тўлиқ келишилмагунча, бу ҳақда батафсил гапириш ҳуқуқига эга эмасман».

Британия бокс назорати кенгаши ҳам вақтинчалик четлатиш бекор қилинганини тасдиқлаган, аммо қарорнинг ҳуқуқий асослари ва текширув натижалари ҳақида қўшимча маълумот бермаган.

Шу сабаб ҳозирги қарорни Паркернинг иш бўйича тўлиқ оқлангани сифатида талқин қилишга шошилмаслик керак. У рингга қайтиш ҳуқуқини олди, бироқ жараёнга оид айрим расмиятчиликлар ҳали якунланмаган бўлиши мумкин.

Допинг синовида нима аниқланган эди?

Паркер 2025 йил 25 октябрь куни Лондонда Фабио Уордлига қарши жанг ўтказган. Ўша куни VADA томонидан олинган намунада кокаин метаболити — бензоилэкгонин аниқлангани хабар қилинган.

Кокаин спорт натижасини оширувчи классик допинг воситаси сифатида қаралмаса-да, мусобақа вақтида тақиқланган моддалар қаторига киради. Ҳолатнинг тафсилоти, модда қачон ва қандай шароитда организмга тушгани эҳтимолий жазо муддатига таъсир қилиши мумкин.

Паркер натижа ўзи учун кутилмаган бўлганини айтиб, қоидабузарликни рад этган. Унинг жамоаси ҳам текширув орқали вазиятга аниқлик киритилишига ишонч билдирганди.

Уордлига қарши жангда ғалабали серия тўхтаганди

Фабио Уордли билан тўқнашув Паркер фаолиятидаги ҳал қилувчи бурилишлардан бири бўлди. Янги зеландиялик боксчи жангнинг катта қисмида рақобатбардош ҳаракат қилди, аммо 11-раундда рақибининг кетма-кет зарбаларидан кейин рефери баҳсни тўхтатди.

Ушбу мағлубият Паркернинг олтита жангдан иборат ғалабали сериясига нуқта қўйди. Бу даврда у Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилэй ва Мартин Баколе каби кучли оғир вазнли боксчиларни мағлуб этиб, Александр Усикнинг чемпионлик камари учун асосий даъвогарлардан бирига айланган эди.

Допинг иши очилганидан кейин эса унинг рингдаги фаолияти қарийб саккиз ойга тўхтаб қолди.

Қайтиш осон бўлмайди

Паркер 2016–2018 йилларда WBO йўналиши бўйича оғир вазн чемпиони бўлган. Унинг ҳисобида 36 та ғалаба ва тўртта мағлубият бор.

Бироқ узоқ танаффусдан кейин дарҳол чемпионлик жангига чиқиши эҳтимоли паст. Боксчи аввал жисмоний ҳолатини текшириш ва рейтингдаги мавқеини тиклаш учун бир ёки бир нечта тайёрлов жанги ўтказиши мумкин.

Паркернинг кейинги рақиби, жанг санаси ва мусобақа ўтказиладиган манзил ҳозирча маълум қилинмаган. Унинг баёнотидан эса музокаралар аллақачон бошлангани ва расмий эълон узоқ куттирмаслиги англашилмоқда.

Энг муҳим савол ҳали очиқ

Вақтинчалик четлатишнинг бекор қилиниши Паркер учун катта енгиллик бўлди. У яна лицензия олиб, профессионал жангларда иштирок этиши мумкин.

Бироқ бокс жамоатчилиги учун икки муҳим савол очиқ қолмоқда: кокаин метаболити унинг организмига қандай тушган ва вақтинчалик тақиқ қайси асосда бекор қилинган?

Ушбу тафсилотлар очиқланмагунча, Паркернинг қайтиши спорт жиҳатидан расмийлашган бўлса-да, допинг иши атрофидаги баҳслар тўлиқ якунланган деб бўлмайди. Энди у ўз номини баёнотлар билан эмас, узоқ танаффусдан кейинги рингдаги ҳаракати билан тиклашига тўғри келади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Жозеф ПаркерФабио УордлиЛондонБритан бокс кенгашиВАДА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)