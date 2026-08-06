Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
UFC жангчиси Ислом Махачев иштирокидаги видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Кадрларда шарҳловчи спортчидан нима билан машғул эканини сўрайди. Махачев эса ўз кўйлагини тикаётганини айтади.
Шарҳловчи бу ишни чеварга берса бўлишини, хизмат ҳақи атиги 5 доллар туришини эслатган. Бунга жавобан жангчи ҳозир пули йўқлигини, кейинги ҳафтада маблағи бўлишини ҳазиломуз тарзда айтган.
"Мен чеварлардан ҳам яхшироқ тикаман, чунки буни бувимдан ўрганганман", деган Махачев.
Унинг оддийлиги ва тикишни билиши мухлисларга маъқул келди. Фойдаланувчилар изоҳларда жангчининг нафақат октагонда, балки кундалик ҳаётда ҳам мустақил эканини мақташди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…