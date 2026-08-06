Тошкентда мағлуб бўлмаганлар жанги: Саидов камар учун чиқади
ОКТАГОН 91 турнирининг марказий жанги 5 сентябр куни Тошкентдаги «Ҳумо арена»да ўзбекистонлик Асадбек Саидов ва Қозоғистон вакили Саят Абдуали ўртасида енгил вазн чемпионлик камари учун бўлиб ўтади. Мағлубияциз Саидовнинг рекорди 7:0, амалдаги чемпион Абдуали эса 9:0 натижага эга. Дастлаб 1 май куни ўтказилиши режалаштирилган баҳс Саидовнинг жароҳати сабаб қолдирилган эди. Жанг якунида спортчилардан бири илк бор мағлубиятга учраши мумкин.
Тошкентдаги «Ҳумо арена» 5 сентябрь куни икки мағлубиятсиз жангчининг тўқнашувига мезбонлик қилади. OCTAGON 91 турнирининг марказий жангида ўзбекистонлик Асадбек Саидов Қозоғистон вакили Саят Абдуалига қарши енгил вазн чемпионлик камари учун октагонга чиқади.
Уларнинг умумий ҳисобида 16 та профессионал ғалаба бор — ҳозирча бирорта мағлубият йўқ. Турнир якунида эса бу икки мукаммал рекорддан фақат биттаси сақланиб қолиши мумкин.
OCTAGON 91 нинг асосий жанги расман тасдиқланди
OCTAGON лигаси Саидов ва Абдуали ўртасидаги чемпионлик баҳси 5 сентябрь куни Тошкентда ўтказилишини расман маълум қилди. Жанг «Ҳумо арена»да ташкил этилади ва кечанинг асосий воқеаси бўлади.
Саят Абдуали амалдаги енгил вазн чемпиони сифатида камарини ҳимоя қилади. Асадбек Саидов эса лига рейтингида ушбу вазннинг юқори поғоналаридан бирини эгаллаб, чемпионлик имкониятига эга бўлди. OCTAGON расмий рейтингида Абдуали чемпион, Саидов эса енгил вазннинг иккинчи рақамли жангчиси сифатида қайд этилган.
Май ойидаги жанг нега ўтказилмаганди?
Аслида, мағлуб бўлмаган икки спортчининг тўқнашуви 1 май куни OCTAGON 86 турнирида ўтказилиши керак эди. Лига ўша пайтда ҳам Абдуали — Саидов жанги енгил вазн камари учун кечишини эълон қилганди.
Бироқ Саидовнинг жароҳати сабаб кутилган баҳс амалга ошмади. Энди орадан тўрт ойдан ортиқ вақт ўтиб, жанг OCTAGON 91 турнирининг марказий воқеаси сифатида қайта белгиланди.
Бу танаффус ўзбекистонлик спортчига тикланиш ва беш раундлик чемпионлик жангига тайёрланиш учун қўшимча вақт берди. Абдуали учун эса рақибни янада чуқурроқ ўрганиш имкони пайдо бўлди.
Саидовнинг рекорди — 7 та жанг, 7 та ғалаба
Асадбек Саидов профессионал ММАда ҳозиргача еттита жанг ўтказиб, уларнинг барчасида ғалаба қозонган. У сўнгги баҳсида бразилиялик Гильерме Нерешни иккинчи раундда бўғиш усули билан мағлуб этиб, чемпионлик жанги учун жиддий даъво билдирганди.
Саидов учун 5 сентябрдаги тўқнашув фаолиятидаги энг катта синов бўлади. У илк марта лига камари учун ва амалдаги чемпионга қарши беш раундлик баҳсда иштирок этади.
Ғалаба Асадбекка нафақат OCTAGON чемпионлигини, балки Марказий Осиё ММАсидаги энг истиқболли енгил вазн жангчиларидан бири мақомини ҳам олиб келиши мумкин.
Абдуали камарни мағлубиятсиз ҳимоя қилади
Саят Абдуали ҳам профессионал фаолиятида мағлуб бўлмаган. OCTAGON лигасининг янги эълонида қозоғистонлик чемпионнинг рекорди 9:0 кўринишида берилган.
Абдуали аввалги ғалабаларида кураш ва оғриқли усуллардан самарали фойдалана олишини кўрсатган. Лиганинг расмий профилида унинг ғалабаларининг катта қисми сабмишн орқали қўлга киритилгани қайд этилган.
Унинг асосий устунлиги — чемпионлик баҳслари босими ва беш раундлик форматдаги тажриба. Саидов эса фаоллик, жисмоний куч ва мағлубият нималигини билмайдиган жангчига хос ишонч билан октагонга чиқади.
Жанг тақдирини қайси жиҳат ҳал қилиши мумкин?
Бу тўқнашувда илк раундлар алоҳида аҳамият касб этади. Саидов чемпионга юқори босим ўтказиб, жангни ўзига қулай суръатда олиб боришга ҳаракат қилиши кутилмоқда. Абдуали эса шошилмасдан, рақиб хатосини кутиши ва баҳсни партерга кўчиришга интилиши мумкин.
Беш раундлик форматда фақат техника етарли бўлмайди. Чидамлилик, кучни тўғри тақсимлаш ва чемпионлик босими остида қарор қабул қилиш ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Айниқса, баҳс учинчи раунддан ўтиб кетса, қайси спортчи ўз режасини охиригача сақлаб қола олиши асосий масалага айланади.
«Ҳумо арена»даги кечанинг энг катта саволи
OCTAGON 91 турнирида бошқа жанглар ҳам босқичма-босқич эълон қилинмоқда. Лига Хумоюн Тўхтамуродов ва тожикистонлик Фазлиддин Мадраҳимов ўртасидаги тўқнашув ҳам 5 сентябрь куни ўтказилишини тасдиқлаган.
Бироқ асосий эътибор Саидов ва Абдуали баҳсига қаратилади. Бир томонда — камарини ва мағлубиятсиз рекордини ҳимоя қиладиган чемпион. Иккинчи томонда — жароҳатдан кейин орзусидаги имкониятга қайта эга бўлган ўзбекистонлик даъвогар.
5 сентябрь куни ноллардан бири йўқолади: ё Саят Абдуали чемпионлигини сақлаб қолади, ё Асадбек Саидов «Ҳумо арена»да Ўзбекистон учун янги камарни қўлга киритади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…