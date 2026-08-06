Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг навбатдаги голларини урди

·83·Спорт
Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг навбатдаги голларини урди
Қисқача

Лионель Месси Леагуес Куп доирасида Атлетико Сан Луисга қарши учрашувда иккита гол уриб, Интер Маямининг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшди. Учрашувнинг 11-дақиқасида ҳисобни тенглаштирган Месси кейинчалик жамоасининг учинчи голини киритди. Аргентиналик футболчи яна бир голга самарали узатма бериб, мавсумдаги натижасини MLSда 12 та гол ва 8 та голли узатмага етказди. Интер Маями 8-август, шанба куни Монтеррейга қарши майдонга тушади.

Аргентина терма жамоаси сафидаги ўйинлардан сўнг клубига қайтган тажрибали ҳужумчи Лионель Месси ўзининг энг яхши спорт формасига қайтганини намойиш этди. GOAL.com хабар беришича, футболчи Леагуес Куп доирасида Мексиканинг Атлетико Сан Луис жамоасига қарши кечган баҳсда рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилган ва жамоасининг муваффақиятига улкан ҳисса қўшган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув мезбонлар учун бироз қийин бошланди. Лига МХ вакили бўлган Атлетико Сан Луис учрашувнинг атиги тўртинчи дақиқасидаёқ Девид Родригеснинг голидан кейин ҳисобда олдинга чиқиб олди. Бироқ орадан кўп ўтмай, майдондаги ташаббус Интер Маями футболчилари қўлига ўтди ва жамоанинг тажрибали сардори дарҳол жавоб қайтарди.

Маямининг ҳужумлари ва Месси шоууси

Ўйиннинг 11-дақиқасида Лионель Месси қанотдан узатилган аниқ узатмани қабул қилиб олиб, ўзига хос услубда гол урди ва мувозанатни тиклади. Ушбу гол мезбонларга қўшимча куч бағишлади ва орадан ўн беш дақиқа ўтиб Теласко Сеговиа ҳисобни 2:1 кўринишига келтирди.

Шундан сўнг навбат яна аргентиналик юлдузга келди. Месси ўйин давомидаги иккинчи голини уриб, фарқни иккитага оширди — 3:1. Биринчи бўлмаган танаффусга қадар Маями жамоаси яна бир бор рақиб дарвозасига йўл топди, бу сафар Микаел ўз номини таблоларга ёздириб қўйди.

Об-ҳаво шароити ва олдиндаги ўйинлар

Биринчи бўлим охирида Атлетико Сан Луис сафидан Рафа Ллоренте жарима майдончаси ташқарисидан ажойиб зарба йўллаб, ҳисобни қисқартирди: 4:2. Бироқ шиддатли кечган биринчи бўлимдан сўнг учрашув ноқулай об-ҳаво шароити туфайли вақтинча тўхтатилди.

Тахминан ўттиз дақиқалик танаффусдан кейин ўйин давом эттирилди. Ушбу учрашувда Лионель Месси нафақат иккита гол урди, балки жамоадошининг голидан сўнг самарали узатмани ҳам ўз ҳисобига ёздириб қўйди. У жорий мавсумда MLS ўйинларида 12 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган.

Мазкур баҳсдан сўнг Интер Маями навбатдаги учрашувини 8-август, шанба куни Лига МХ грандларидан бири бўлган Монтеррей жамоасига қарши ўтказиши режалаштирилган. Жамоа мухлислари Мессидан яна-да ёрқин ўйинлар кутишмоқда.

Лионель МессиИнтер МиамиЛеагуес КупФутболMLS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)