Лионель Месси Интер Маями сафида ўзининг навбатдаги голларини урди
Лионель Месси Леагуес Куп доирасида Атлетико Сан Луисга қарши учрашувда иккита гол уриб, Интер Маямининг 4:2 ҳисобидаги ғалабасига катта ҳисса қўшди. Учрашувнинг 11-дақиқасида ҳисобни тенглаштирган Месси кейинчалик жамоасининг учинчи голини киритди. Аргентиналик футболчи яна бир голга самарали узатма бериб, мавсумдаги натижасини MLSда 12 та гол ва 8 та голли узатмага етказди. Интер Маями 8-август, шанба куни Монтеррейга қарши майдонга тушади.
Аргентина терма жамоаси сафидаги ўйинлардан сўнг клубига қайтган тажрибали ҳужумчи Лионель Месси ўзининг энг яхши спорт формасига қайтганини намойиш этди. GOAL.com хабар беришича, футболчи Леагуес Куп доирасида Мексиканинг Атлетико Сан Луис жамоасига қарши кечган баҳсда рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилган ва жамоасининг муваффақиятига улкан ҳисса қўшган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув мезбонлар учун бироз қийин бошланди. Лига МХ вакили бўлган Атлетико Сан Луис учрашувнинг атиги тўртинчи дақиқасидаёқ Девид Родригеснинг голидан кейин ҳисобда олдинга чиқиб олди. Бироқ орадан кўп ўтмай, майдондаги ташаббус Интер Маями футболчилари қўлига ўтди ва жамоанинг тажрибали сардори дарҳол жавоб қайтарди.
Маямининг ҳужумлари ва Месси шоуусиЎйиннинг 11-дақиқасида Лионель Месси қанотдан узатилган аниқ узатмани қабул қилиб олиб, ўзига хос услубда гол урди ва мувозанатни тиклади. Ушбу гол мезбонларга қўшимча куч бағишлади ва орадан ўн беш дақиқа ўтиб Теласко Сеговиа ҳисобни 2:1 кўринишига келтирди.
Шундан сўнг навбат яна аргентиналик юлдузга келди. Месси ўйин давомидаги иккинчи голини уриб, фарқни иккитага оширди — 3:1. Биринчи бўлмаган танаффусга қадар Маями жамоаси яна бир бор рақиб дарвозасига йўл топди, бу сафар Микаел ўз номини таблоларга ёздириб қўйди.
Об-ҳаво шароити ва олдиндаги ўйинларБиринчи бўлим охирида Атлетико Сан Луис сафидан Рафа Ллоренте жарима майдончаси ташқарисидан ажойиб зарба йўллаб, ҳисобни қисқартирди: 4:2. Бироқ шиддатли кечган биринчи бўлимдан сўнг учрашув ноқулай об-ҳаво шароити туфайли вақтинча тўхтатилди.
Тахминан ўттиз дақиқалик танаффусдан кейин ўйин давом эттирилди. Ушбу учрашувда Лионель Месси нафақат иккита гол урди, балки жамоадошининг голидан сўнг самарали узатмани ҳам ўз ҳисобига ёздириб қўйди. У жорий мавсумда MLS ўйинларида 12 та гол ва 8 та голли узатмага муаллифлик қилган.
Мазкур баҳсдан сўнг Интер Маями навбатдаги учрашувини 8-август, шанба куни Лига МХ грандларидан бири бўлган Монтеррей жамоасига қарши ўтказиши режалаштирилган. Жамоа мухлислари Мессидан яна-да ёрқин ўйинлар кутишмоқда.
…