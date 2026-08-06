Мактабларда янги хавфсизлик: ота-оналарнинг мактаб ҳудудига кириши чекланади

·17·Ўзбекистон
Мактабларда янги хавфсизлик: ота-оналарнинг мактаб ҳудудига кириши чекланади
Қисқача

Ўзбекистон мактабларида ўқувчилар хавфсизлигини таъминлаш учун ота-оналарнинг мактаб биноси ва ҳудудига кириши назорат асосида амалга оширилади. Ота-оналар фарзандини асосан назорат-ўтказиш пункти ёки кириш эшигигача кузатиб қўяди, ичкарига эса зарур ҳолатларда маъмурият рухсати билан кириши мумкин. Таълим муассасалари видеокузатув камералари, хавф тугмаси, киришни назорат қилиш қурилмалари ва қўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланади.

Ўзбекистон мактабларида ўқувчилар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган янги тартиб босқичма-босқич жорий этилмоқда. Унга кўра, ота-оналар фарзандини асосан мактабнинг назорат-ўтказиш пункти ёки кириш эшигигача кузатиб қўяди.

Мактаб биноси ва ҳудудига кириш эса назорат асосида амалга оширилади. Зарур ҳолатларда ота-оналар мактаб маъмуриятининг рухсати билан ичкарига кириши мумкин бўлади.

Янги тизим доирасида таълим муассасалари видеокузатув камералари, хавф тугмаси, киришни назорат қилиш қурилмалари ва қўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланади. Шунингдек, мактабларга назорат-ўтказиш пунктларини ўрнатиш режалаштирилган.

Бу чоралар мактаб ҳудудига бегона шахсларнинг назоратсиз киришини чеклаш ва фавқулодда вазиятларда тезкор чора кўриш имконини оширишга қаратилган.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон мактабларидаэнди ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайдиЎзбекистон мактабларидаэнди ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайдиКеча, 13:47Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)Кеча, 10:4754 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?54 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?Кеча, 10:41Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?04.08, 23:36Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирди04.08, 19:29Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?04.08, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади