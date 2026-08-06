Мактабларда янги хавфсизлик: ота-оналарнинг мактаб ҳудудига кириши чекланади
Ўзбекистон мактабларида ўқувчилар хавфсизлигини таъминлаш учун ота-оналарнинг мактаб биноси ва ҳудудига кириши назорат асосида амалга оширилади. Ота-оналар фарзандини асосан назорат-ўтказиш пункти ёки кириш эшигигача кузатиб қўяди, ичкарига эса зарур ҳолатларда маъмурият рухсати билан кириши мумкин. Таълим муассасалари видеокузатув камералари, хавф тугмаси, киришни назорат қилиш қурилмалари ва қўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланади.
Ўзбекистон мактабларида ўқувчилар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган янги тартиб босқичма-босқич жорий этилмоқда. Унга кўра, ота-оналар фарзандини асосан мактабнинг назорат-ўтказиш пункти ёки кириш эшигигача кузатиб қўяди.
Мактаб биноси ва ҳудудига кириш эса назорат асосида амалга оширилади. Зарур ҳолатларда ота-оналар мактаб маъмуриятининг рухсати билан ичкарига кириши мумкин бўлади.
Янги тизим доирасида таълим муассасалари видеокузатув камералари, хавф тугмаси, киришни назорат қилиш қурилмалари ва қўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланади. Шунингдек, мактабларга назорат-ўтказиш пунктларини ўрнатиш режалаштирилган.
Бу чоралар мактаб ҳудудига бегона шахсларнинг назоратсиз киришини чеклаш ва фавқулодда вазиятларда тезкор чора кўриш имконини оширишга қаратилган.
…