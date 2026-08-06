Оливейра Гаррининг Махачевга қарши энг катта устунлигини айтди
Чарлз Оливейра Иан Мачадо Гаррининг Ислом Махачевни мағлуб этиш имкониятини юқори баҳолаб, унинг асосий устунлиги жанг режасига охиригача қатъий амал қилишида эканини айтди. У Махачевни жуда кучли ва ҳурматга лойиқ рақиб деб атаб, Гарри бу жангга узоқ вақтдан бери тайёрланаётганини таъкидлади. Оливейра 2022 йилда Махачевга қарши жанг қилган тажрибасидан олинган хулосалар Гаррининг тайёргарлигида қўлланаётганини билдирди.
UFC собиқ чемпиони Чарльз Оливейра Иан Мачадо Гаррининг Ислом Махачевни мағлуб этиш имкониятини юқори баҳолади. Бразилиялик жангчининг фикрича, ирландиялик даъвогарнинг асосий кучи — олдиндан тузилган стратегияга қатъий амал қилишида.
Оливейра Махачевнинг даражасини камситмади ва уни октагондаги энг мураккаб рақиблардан бири деб атади. Шунга қарамай, Гаррининг узоқ вақтдан бери айнан шу жангга тайёрланаётгани чемпион учун жиддий муаммо туғдириши мумкинлигини таъкидлади.
«Ианнинг ғалаба қозониш имконияти жуда юқори»
Оливейра Гаррини фақат дўсти ва жамоадоши бўлгани учун қўллаб-қувватламаётганини айтди. Унинг баҳоси ирландиялик спортчининг машғулотлардаги ҳолати ва жанг режасига муносабатига асосланган.
«Ианнинг Махачевни мағлуб этиш имконияти жуда катта. Буни у менинг дўстим ёки жамоадошим бўлгани учун айтмаяпман. Биз унинг қандай машғулот ўтаётганини ва қай тарзда тайёрланаётганини кўриб турибмиз».
Бразилиялик жангчи Махачевни тўлиқ ҳурмат қилишини ҳам алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, россиялик чемпионга қарши оддий жасорат ёки яхши жисмоний тайёргарликнинг ўзи етарли бўлмайди.
«Қарши томонда жуда кучли рақиб бор. У тўлиқ ҳурматга лойиқ. Лекин Иан жуда стратегик жанг қилади ва режадан чекинмайди».
Оливейра MMA Fighting нашрига берган интервьюсида Гарри бирор тактик режани қабул қилса, жанг давомида уни охиригача бажаришини таъкидлаган. У айнан шу хусусиятни ирландиялик даъвогарнинг асосий устунлиги деб ҳисобламоқда.
Оливейра Махачевнинг кучини шахсан ҳис қилган
Чарльз Оливейранинг фикри оддий ташқи кузатувга асосланмаган. Бразилиялик спортчи 2022 йилда Ислом Махачев билан енгил вазн чемпионлик камари учун жанг қилиб, иккинчи раундда бўғиш усули орқали мағлуб бўлган.
Шу сабаб Оливейра россиялик жангчининг босими, курашдаги назорати ва рақиб хатосидан фойдаланиш қобилиятини яхши билади. Унинг мураббийлари ўша чемпионлик жанги учун Махачевга қарши алоҳида тайёргарлик режаси тузган эди.
Энди ўша тажриба Гаррининг лагерида ишлатилмоқда. Оливейранинг айтишича, у ва мураббийлар штаби Махачевга қарши жангдан олинган хулосаларни ирландиялик спортчи билан муҳокама қилган.
Бироқ бразилиялик бу учрашувни шахсий реванш сифатида кўрмаяпти. Унинг асосий мақсади Гаррига ўз тарихини яратиш ва UFC камарини қўлга киритишда ёрдам беришдан иборат.
Гарри бу жангга узоқ вақтдан бери тайёрланмоқда
Иан Мачадо Гарри 2025 йил ноябрида собиқ чемпион Белал Муҳаммадни мағлуб этганидан кейин ярим ўрта вазн камари учун асосий даъвогарга айланган. Оливейранинг сўзларига кўра, ирландиялик ўша ғалабадан кейин навбатдаги рақиби Махачев бўлишини тушунган ва тайёргарликни олдиндан бошлаган.
Бу жиҳат чемпионлик баҳсида муҳим бўлиши мумкин. Одатда жангчи рақиби расман эълон қилинганидан кейингина махсус лагерни бошлайди. Гарри эса Махачевнинг услуби, ҳаракатлари ва курашдаги ўтишларини бир неча ой давомида ўрганиш имконига эга бўлган.
Оливейра ирландияликнинг жанг интеллектига алоҳида урғу берди. Унинг фикрича, Гарри вазият таъсирида режасини ўзгартириб юбормайди, ҳиссиётга берилмайди ва мураббийлар белгилаган вазифаларни охиригача бажаради.
Махачевга қарши эса айнан шундай интизом талаб этилади. Чунки чемпион рақибнинг битта шошма-шошар ҳаракатини ҳам тейкдаун, устун позиция ёки оғриқли усулга айлантириши мумкин.
Махачев камарини илк бор ҳимоя қилади
UFC 330 турнирининг марказий жангида Ислом Махачев ярим ўрта вазн чемпионлик камарини биринчи марта ҳимоя қилади. Иан Мачадо Гарри эса дивизионнинг биринчи рақамли даъвогари сифатида октагонга чиқади.
Турнир АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги Xfinity Mobile Arena мажмуасида ўтказилади. UFC расмий тақвимида мусобақа 15 августга белгиланган, вақт фарқи туфайли Ўзбекистонда асосий жанглар 16 август тонгига тўғри келади.
Махачев октагонга 28 та ғалаба ва битта мағлубиятдан иборат рекорд билан чиқади. Гарри ҳисобида эса 17 та ғалаба ва битта мағлубият бор.
Россиялик жангчининг асосий қуроли кураш, юқоридан назорат ва рақибни босим остида хатога мажбур қилиш бўлса, Гарри масофани сақлаш, ҳаракатда зарба бериш ва олдиндан белгиланган режани бажаришга таянади.
Гарри режасини охиригача сақлай оладими?
Оливейранинг баёноти Махачевни заиф рақиб сифатида кўрсатмайди. Аксинча, у чемпионнинг нақадар хавфли эканини тан олган ҳолда, Гаррида унга қарши ишлаши мумкин бўлган муҳим хусусият борлигини айтмоқда.
Ирландиялик жангчи масофани назорат қилиб, октагон марказида қолса ва тейкдаунлардан сақланса, баҳсни ўзига қулай йўналишда олиб бориши мумкин. Аммо Махачев уни тўрга сиқиб, жангни партерга кўчирса, олдиндан тузилган режага амал қилиш анча қийинлашади.
Шу боис 16 август тонгидаги асосий савол Гаррининг режаси қандай тузилганида эмас. Ҳал қилувчи масала — у Махачевнинг босими остида ҳам ўша режадан чекинмай ҳаракат қила оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…