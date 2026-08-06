Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортди
Ижтимоий тармоқларда "Спарк" ҳайдовчиси ЙПХ ходимини автомобили билан бир неча метр судраб кетгани акс этган видео тарқалди. Кадрларда ходим машинани тўхтатишга уринаётгани, ҳайдовчи эса ҳаракатни давом эттиргани кўринади. Хабарларга кўра, ҳодиса Самарқандда содир бўлган, бироқ воқеанинг аниқ манзили, ҳайдовчининг қочишга уриниш сабаби ва ходимнинг жароҳат олган-олмагани маълум эмас. Масъул идоралар ҳолат юзасидан ҳозирча расмий изоҳ бермади.
Ижтимоий тармоқларда "Спарк" ҳайдовчиси йўл-патруль хизмати ходимини автомобили билан бир неча метр судраб кетгани акс этган видео тарқалмоқда.
Кадрларда ЙПХ ходими автомобилни тўхтатишга уринаётгани, ҳайдовчи эса ҳаракатни давом эттиргани кўринади. Натижада ходим бир муддат машинага осилиб қолган ҳолда судралиб кетган.
Хабарларда ҳодиса Самарқандда содир бўлгани айтилмоқда. Бироқ воқеанинг аниқ манзили, ҳайдовчининг нима сабабдан қочишга урингани ва ЙПХ ходими жароҳат олган-олмагани ҳозирча маълум эмас.
Масъул идоралар ушбу ҳолат юзасидан ҳали расмий изоҳ бермади. Шу сабаб видеодаги воқеанинг барча тафсилотлари очиқланишини кутиш лозим.
…