Россия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатди

·23·Жамият
Россия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатди
Қисқача

Россиянинг Самара шаҳрига Ўзбекистондан олиб келинган 20,1 тонна узум партиясида хавфли карантин бегона ўти — повилика аниқланиб, юк тўхтатилди. Топилма "ВНИИЗЖ" муассасасининг Самарадаги филиалида ўтказилган махсус гербологик экспертиза билан тасдиқланди. Росселхознадзор зарарланган узумларни Россияда сотиш ва муомалага чиқаришни тақиқлади. Юк эгаси маҳсулотни ортга қайтариши ёки назорат остида йўқ қилиши керак.

Ўзбекистондан Россиянинг Самара шаҳрига етказилган 20,1 тонна узум партияси карантин фитосанитар текширувидан ўтказилди. Назорат жараёнида узум орасида повилика деб аталувчи хавфли бегона ўт борлиги маълум бўлди.

Топилма "ВНИИЗЖ" муассасасининг Самарадаги филиалида ўтказилган махсус гербологик экспертиза натижаси билан тасдиқланган.

Повилика паразит бегона ўт бўлиб, ён-атрофидаги ўсимликларга чирмашади ва уларнинг ривожланишига жиддий зарар етказади. Унинг уруғи тупроққа тушса, бир неча квадрат метр майдонга тарқалиши мумкин. Шу сабаб бу ўсимлик карантин объекти сифатида назорат қилинади.

Россельхознадзор зарарланган узумларни Россия ҳудудида сотиш ва муомалага чиқаришни тақиқлади. Юк эгаси маҳсулотни ортга қайтариши ёки назорат остида йўқ қилиши керак бўлади.

ЎзбекистонРоссияСамарқандРоссельхознадзор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиСамарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиБугун, 06:03Олмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиОлмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиБугун, 05:42«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилдиКеча, 22:5910 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушланди10 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушландиКеча, 21:3521 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунландиКеча, 17:14Зоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиЗоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиКеча, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди