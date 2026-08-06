Россия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатди
Россиянинг Самара шаҳрига Ўзбекистондан олиб келинган 20,1 тонна узум партиясида хавфли карантин бегона ўти — повилика аниқланиб, юк тўхтатилди. Топилма "ВНИИЗЖ" муассасасининг Самарадаги филиалида ўтказилган махсус гербологик экспертиза билан тасдиқланди. Росселхознадзор зарарланган узумларни Россияда сотиш ва муомалага чиқаришни тақиқлади. Юк эгаси маҳсулотни ортга қайтариши ёки назорат остида йўқ қилиши керак.
Ўзбекистондан Россиянинг Самара шаҳрига етказилган 20,1 тонна узум партияси карантин фитосанитар текширувидан ўтказилди. Назорат жараёнида узум орасида повилика деб аталувчи хавфли бегона ўт борлиги маълум бўлди.
Топилма "ВНИИЗЖ" муассасасининг Самарадаги филиалида ўтказилган махсус гербологик экспертиза натижаси билан тасдиқланган.
Повилика паразит бегона ўт бўлиб, ён-атрофидаги ўсимликларга чирмашади ва уларнинг ривожланишига жиддий зарар етказади. Унинг уруғи тупроққа тушса, бир неча квадрат метр майдонга тарқалиши мумкин. Шу сабаб бу ўсимлик карантин объекти сифатида назорат қилинади.
Россельхознадзор зарарланган узумларни Россия ҳудудида сотиш ва муомалага чиқаришни тақиқлади. Юк эгаси маҳсулотни ортга қайтариши ёки назорат остида йўқ қилиши керак бўлади.
…