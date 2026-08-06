OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришди

·33·Техно
OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришди
Қисқача

OpenAI ва унинг собиқ шўба корхонаси Стациг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришиб, ишга қабул қилиш амалиётини уч йил давомида давлат назоратида бўлишига рози бўлди. Компаниялар чет эллик ходимларга греен-кард ҳомийлиги жараёнида АҚШ фуқароларининг иш ўринларига даъвогарлик қилишига сунъий тўсиқлар яратганликда, жумладан вакансияларни оммавий платформаларда эълон қилмаганликда айбланган.

АҚШ Адлия вазирлигининг Фуқаролик ҳуқуқлари бўлими сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания — OpenAI ҳамда унинг собиқ шўъба корхонаси Статсиг билан муҳим келишувга эришилганини эълон қилди. Ушбу келишувга кўра, мазкур компанияларнинг ишга қабул қилиш амалиёти уч йил давомида давлат назорати остида бўлади. Расмийлар мазкур чора меҳнат бозоридаги адолатни таъминлаш ва қонунбузарликларнинг олдини олишда муҳим қадам эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Адлия вазирлиги OpenAI ва Статсиг компанияларини чет эллик ходимларга доимий яшаш мақоми (греэн-кард) ҳомийлигини расмийлаштириш жараёнида АҚШ фуқароларининг ушбу бўш иш ўринларига даъвогарлик қилишига қасддан тўсқинлик қилганликда айблаган. Тергов маълумотларига кўра, компаниялар иммиграция қонунчилигида талаб этиладиган малакали маҳаллий мутахассисларни ҳақиқатдан ҳам қидириб кўриш жараёнини четлаб ўтиш учун турли сунъий тўсиқлардан фойдаланган.

Иммиграция қонунчилиги бузилиши ва жарима чоралари

Тергов давомида аниқланишича, айбланувчи компаниялар ўз вакант ўринларини оммавий иш қидириш платформаларида эълон қилмаган. Бунинг ўрнига улар эълонларни кечаси радиода бериш ҳамда электрон шаклдаги аризаларни қабул қилиш ўрнига фақат қоғоз кўринишидаги ҳужжатларни талаб қилиш каби усулларни қўллаган. Мазкур ҳолатлар Иммигратион анд Натионалитй Акт (ИНА) қонунининг тегишли қоидаларига зид келгани айтилмоқда.

Компаниялар ўз ҳаракатларида ҳеч қандай қонунбузарликка йўл қўйилмаганини таъкидлаган бўлса-да, келишув доирасида умумий ҳисобда 3,2 миллион доллар тўлашга розилик билдирди. Ушбу маблағнинг 1,2 миллион доллари жарима сифатида ундирилади. Қолган 2 миллион доллар эса, агар Адлия вазирлиги кўрсатиб ўтилган иш ўринлари сабабли ҳуқуқи бузилган АҚШ фуқароларини аниқласа, уларга компенсация тўлаш учун махсус фондга йўналтирилади.

Назорат механизмлари ва келгусидаги мажбуриятлар

Гарчи мазкур можаро 10 тадан кам иш ўрнини қамраб олган бўлса-да, эришилган келишув шартларига кўра, компаниялар доимий яшаш мақоми учун ариза бериладиган лавозимлар (ПEРМ) бўйича қатъий қоидабузарликларга барҳам бериши шарт. Хусусан, улар янги ёллаш сиёсатини ишлаб чиқиб, Адлия вазирлиги маъқуллашидан ўтказиши ва ҳар ярим йилда махсус ҳисоботларни тақдим этиб бориши лозим.

Мазкур ҳисоботларда чет эллик ходимлар учун топширилган аризалар сони, суҳбатдан ўтказилган АҚШ фуқаролари ва бошқа зарур статистик маълумотлар батафсил кўрсатилиши талаб этилади. OpenAI 2025-йил сентябрь ойида Статсиг сунъий интеллект ва А/Б тест компаниясини сотиб олган, бироқ 2026-йил май ойида унинг камида бир қисмини бошқа эгага ўтказиб юборган эди.

OpenAIСтатсигАҚШ Адлия вазирлигигреэн-кардсунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиНикита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди