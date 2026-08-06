OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришди
OpenAI ва унинг собиқ шўба корхонаси Стациг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришиб, ишга қабул қилиш амалиётини уч йил давомида давлат назоратида бўлишига рози бўлди. Компаниялар чет эллик ходимларга греен-кард ҳомийлиги жараёнида АҚШ фуқароларининг иш ўринларига даъвогарлик қилишига сунъий тўсиқлар яратганликда, жумладан вакансияларни оммавий платформаларда эълон қилмаганликда айбланган.
АҚШ Адлия вазирлигининг Фуқаролик ҳуқуқлари бўлими сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания — OpenAI ҳамда унинг собиқ шўъба корхонаси Статсиг билан муҳим келишувга эришилганини эълон қилди. Ушбу келишувга кўра, мазкур компанияларнинг ишга қабул қилиш амалиёти уч йил давомида давлат назорати остида бўлади. Расмийлар мазкур чора меҳнат бозоридаги адолатни таъминлаш ва қонунбузарликларнинг олдини олишда муҳим қадам эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Адлия вазирлиги OpenAI ва Статсиг компанияларини чет эллик ходимларга доимий яшаш мақоми (греэн-кард) ҳомийлигини расмийлаштириш жараёнида АҚШ фуқароларининг ушбу бўш иш ўринларига даъвогарлик қилишига қасддан тўсқинлик қилганликда айблаган. Тергов маълумотларига кўра, компаниялар иммиграция қонунчилигида талаб этиладиган малакали маҳаллий мутахассисларни ҳақиқатдан ҳам қидириб кўриш жараёнини четлаб ўтиш учун турли сунъий тўсиқлардан фойдаланган.
Иммиграция қонунчилиги бузилиши ва жарима чоралариТергов давомида аниқланишича, айбланувчи компаниялар ўз вакант ўринларини оммавий иш қидириш платформаларида эълон қилмаган. Бунинг ўрнига улар эълонларни кечаси радиода бериш ҳамда электрон шаклдаги аризаларни қабул қилиш ўрнига фақат қоғоз кўринишидаги ҳужжатларни талаб қилиш каби усулларни қўллаган. Мазкур ҳолатлар Иммигратион анд Натионалитй Акт (ИНА) қонунининг тегишли қоидаларига зид келгани айтилмоқда.
Компаниялар ўз ҳаракатларида ҳеч қандай қонунбузарликка йўл қўйилмаганини таъкидлаган бўлса-да, келишув доирасида умумий ҳисобда 3,2 миллион доллар тўлашга розилик билдирди. Ушбу маблағнинг 1,2 миллион доллари жарима сифатида ундирилади. Қолган 2 миллион доллар эса, агар Адлия вазирлиги кўрсатиб ўтилган иш ўринлари сабабли ҳуқуқи бузилган АҚШ фуқароларини аниқласа, уларга компенсация тўлаш учун махсус фондга йўналтирилади.
Назорат механизмлари ва келгусидаги мажбуриятларГарчи мазкур можаро 10 тадан кам иш ўрнини қамраб олган бўлса-да, эришилган келишув шартларига кўра, компаниялар доимий яшаш мақоми учун ариза бериладиган лавозимлар (ПEРМ) бўйича қатъий қоидабузарликларга барҳам бериши шарт. Хусусан, улар янги ёллаш сиёсатини ишлаб чиқиб, Адлия вазирлиги маъқуллашидан ўтказиши ва ҳар ярим йилда махсус ҳисоботларни тақдим этиб бориши лозим.
Мазкур ҳисоботларда чет эллик ходимлар учун топширилган аризалар сони, суҳбатдан ўтказилган АҚШ фуқаролари ва бошқа зарур статистик маълумотлар батафсил кўрсатилиши талаб этилади. OpenAI 2025-йил сентябрь ойида Статсиг сунъий интеллект ва А/Б тест компаниясини сотиб олган, бироқ 2026-йил май ойида унинг камида бир қисмини бошқа эгага ўтказиб юборган эди.
…