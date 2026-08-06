Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болалади

·92·Дунё
Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болалади
Қисқача

Буюк Британиядаги Лонглеат Сафари Паркда йўқолиб кетиш хавфи остидаги Амур йўлбарсларининг икки эгизак боласи 29 июл — Халқаро йўлбарслар кунида туғилди. Болалар Ред ва Яна жуфтлигининг учинчи насли бўлиб, ҳозирча уларнинг жинси ва исмлари аниқланмаган. Мутахассислар табиатда Амур йўлбарсларининг тахминан 450 таси қолганини маълум қилган. Ҳозирда Лонглеат Сафари Паркда еттита Амур йўлбарси яшайди ва у Европа кўпайтириш дастурида фаол иштирок этмоқда.

Буюк Британиядаги Longleat Safari Park сайёҳлик боғида йўқолиб кетиш хавфи остидаги Амур йўлбарсларининг яна бир насли дунёга келди. Эътиборли жиҳати шундаки, икки эгизак йўлбарс боласи 29 июль — Халқаро йўлбарслар кунида туғилгани бу воқеани янада рамзий аҳамиятга эга қилди.

Маълум қилинишича, болалар боғда яшовчи Red ва Yana жуфтлигининг учинчи насли ҳисобланади. Ҳозирча эгизакларнинг жинси ҳам, исмлари ҳам аниқланмаган. Боғни парваришловчилар аввалги йилларда бўлгани каби, уларга ном танлаш жараёнига жамоатчиликни ҳам жалб қилиши мумкинлигини билдирмоқда.

Боғ томонидан эълон қилинган видеода янги туғилган йўлбарсчаларнинг бир-бирига суяниб ётгани, овоз чиқараётгани ва онаси Yana уларни эҳтиёткорлик билан ялаб парвариш қилаётгани акс этган. Ушбу лавҳалар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Сафари бўлими раҳбари Эми Уоллер бу воқеани катта ютуқ деб баҳолади.

«Йўқолиб бораётган ушбу ноёб ҳайвонларнинг яна бир наслини қарши олиш биз учун катта бахт. Айниқса, бу воқеа сафари боғимизнинг 60 йиллиги арафасида содир бўлгани янада аҳамиятли. Yana ажойиб она бўлиб, шу вақтгача олтита болани муваффақиятли катта қилган. Шунинг учун унинг тажрибасига тўлиқ ишонамиз», — деди у.

Мутахассисларнинг айтишича, йўлбарс болалари тахминан олти ой давомида она сути билан озиқланади, кейин эса аста-секин гўшт истеъмол қилишга ўргатилади. Ҳозирнинг ўзидаёқ болалар соғлом ва бақувват ўсиб бораётгани қайд этилган. Шу сабабли она йўлбарсга одатдагидан кўпроқ озуқа берилмоқда.

Somonlar ustida ko‘zlari yopiq holda yotgan kichik yo‘lbars bolasi.

Амур йўлбарси дунёдаги энг йирик ёввойи мушуксимон ҳайвон ҳисобланади. Табиатни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқи (IUCN) уни йўқолиб кетиш хавфи остидаги тур сифатида баҳолаган. Мутахассислар маълумотига кўра, табиатда уларнинг тахминан 450 тасигина сақланиб қолган.

Longleat Safari Park Европа кўпайтириш дастурида (EEP) фаол иштирок этмоқда. Илгариги наслдан туғилган учта йўлбарс бошқа боғларга кўчирилган бўлса, биринчи наслдаги Yuki аллақачон ўз болаларини дунёга келтирган.

Ҳозирда боғда еттита Амур йўлбарси яшамоқда. Улар орасида Red, Yana, Heidi, Seeka, Dora-Boo ҳамда янги туғилган икки эгизак бола бор. Бу эса Longleat'ни Буюк Британиядаги энг катта Амур йўлбарслари оиласига эга сафари боғига айлантирган.

Маълумот учун, Yana ва Redнинг аввалги насли 2024 йил май ойида туғилган бўлиб, унда тўрт урғочи бола — Ginger Biscuit, Dora-Boo, Heidi ва Seeka дунёга келган эди. Уларнинг исмлари жамоатчилик овози орқали танланган. Жуфтликнинг биринчи насли эса 2019 йилда, Longleat Safari Park'да 20 йиллик танаффусдан кейин туғилган бўлиб, унда Rusty ва Yuki номли икки йўлбарс боласи дунёга келган.

Лонглит Сафари ПаркиБуюк БританияХалқаро табиатни муҳофаза қилиш иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиҚарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиКеча, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди