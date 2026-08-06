Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайди

·38·Техно
Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайди
Қисқача

Мицубиши Моторс 2027 йил бошидан инсонсимон роботларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлашни режалаштирмоқда. Лойиҳа учун Киото шаҳридаги фойдаланилмаётган двигател ишлаб чиқариш линияси қайта жиҳозланади, техник ҳамкор сифатида эса 2023 йилда Токио университети битирувчилари асос солган Highlanderс стартапи танланган.

Япониянинг таниқли автомобилсозлик компанияси Mitsubishi Моторс келажак технологиялари сари муҳим қадам ташлаб, инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришга киришишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йўналишдаги оммавий ишлаб чиқариш жараёни 2027 йил бошидаёқ бошланиши режалаштирилган бўлиб, бу қадам саноат тармоқларида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги лойиҳани амалга ошириш учун Киото шаҳридаги завод танланган. Корхонадаги ҳозирда фойдаланилмаётган двигателлар ишлаб чиқариш линияси тўлиқ қайта жиҳозланиб, робототехника талабларига мослаштирилмоқда. Ушбу ташаббус автомобилсозлик гигантининг ишлаб чиқариш қувватларини замонавий талаблар асосида диверсификация қилиш стратегиясининг бир қисмидир.

Лойиҳанинг техник ҳамкори ва қувватлари

Мазкур улкан лойиҳада Mitsubishi компаниясининг асосий ҳамкори сифатида Токиёдаги Highlanderс стартапи танланди. 2023 йилда Токио университети битирувчилари томонидан асос солинган ушбу ёш компания ўзининг илғор ишланмалари билан эътиборни тортган. Аввалроқ Mitsubishi мазкур стартапга сармоя киритган бўлиб, келгусида ҳам молиялаштиришни давом эттиришини тасдиқлаган.

Корхона ўзининг лойиҳавий қувватига чиққандан сўнг, завод ойига 1000 тагача инсонсимон робот ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлади. Дастлабки босқичда яратилаётган гуманоидлар тўғридан-тўғри Mitsubishi корхоналарининг ўзида ишга туширилади ва турли мураккаб ишлаб чиқариш операцияларини бажаради.

ҲЛ Human гуманоиди ва сунъий интеллект имкониятлари

Ишлаб чиқариш жараёнининг асосий пойдевори сифатида 2025 йилда омма эътиборига ҳавола этилган ҲЛ Human гуманоиди танланган. Ушбу робот ҳаракатланиш эркинлигини таъминловчи 19 та даражага эга корпус ҳамда табиий ҳаракатларни кафолатловчи электр юритмалари билан жиҳозланган. Машинанинг атроф-муҳитни идрок этиши, ҳаракатларни режалаштириши ва овозли буйруқларни бажариши учун сунъий интеллект тизими масъулдир.

Келгусги авлод роботларига беш бармоқли тўлақонли қисқич-қўлларни ўрнатиш режалаштирилган. Бу эса манипуляторларга 3 килограммгача бўлган оғирликдаги нарсаларни ушлаб туриш имконини бериб, ишлаб чиқариш линияларидаги функционал имкониятларни сезиларли даражада кенгайтиради.

Келажакдаги мақсадлар ва кенг қўлланиш доираси

Амалий фойдаланиш жараёнида йиғилган барча маълумотлар сунъий интеллект алгоритмларини такомиллаштириш, машиналарнинг ишончлилигини ошириш ҳамда уларни тижорат мақсадларида кенг қўллаш учун пухта замин ҳозирлайди. Келгусида компаниялар ушбу роботларни кадрлар тақчиллигидан азият чекаётган бошқа саноат корхоналарига ҳам таклиф қилишни ният қилган.

Роботларнинг ўзидан ташқари, ишлаб чиқарувчилар машиналар хатти-ҳаракатларини ўқитиш ва моделлаштиришга мўлжалланган махсус дастурий платформани ҳам яратмоқда. Мазкур тизим роботларни нафақат заводларда, балки логистика, инфратузилмани назорат қилиш ҳамда қутқарув операцияларида ҳам тезкорлик билан мослаштириш имконини бериши кўзда тутилган.

МитсубишиРобототехникаСунъий интеллектСаноатТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиНикита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди