Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайди
Мицубиши Моторс 2027 йил бошидан инсонсимон роботларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлашни режалаштирмоқда. Лойиҳа учун Киото шаҳридаги фойдаланилмаётган двигател ишлаб чиқариш линияси қайта жиҳозланади, техник ҳамкор сифатида эса 2023 йилда Токио университети битирувчилари асос солган Highlanderс стартапи танланган.
Япониянинг таниқли автомобилсозлик компанияси Mitsubishi Моторс келажак технологиялари сари муҳим қадам ташлаб, инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришга киришишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йўналишдаги оммавий ишлаб чиқариш жараёни 2027 йил бошидаёқ бошланиши режалаштирилган бўлиб, бу қадам саноат тармоқларида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги лойиҳани амалга ошириш учун Киото шаҳридаги завод танланган. Корхонадаги ҳозирда фойдаланилмаётган двигателлар ишлаб чиқариш линияси тўлиқ қайта жиҳозланиб, робототехника талабларига мослаштирилмоқда. Ушбу ташаббус автомобилсозлик гигантининг ишлаб чиқариш қувватларини замонавий талаблар асосида диверсификация қилиш стратегиясининг бир қисмидир.
Лойиҳанинг техник ҳамкори ва қувватлариМазкур улкан лойиҳада Mitsubishi компаниясининг асосий ҳамкори сифатида Токиёдаги Highlanderс стартапи танланди. 2023 йилда Токио университети битирувчилари томонидан асос солинган ушбу ёш компания ўзининг илғор ишланмалари билан эътиборни тортган. Аввалроқ Mitsubishi мазкур стартапга сармоя киритган бўлиб, келгусида ҳам молиялаштиришни давом эттиришини тасдиқлаган.
Корхона ўзининг лойиҳавий қувватига чиққандан сўнг, завод ойига 1000 тагача инсонсимон робот ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлади. Дастлабки босқичда яратилаётган гуманоидлар тўғридан-тўғри Mitsubishi корхоналарининг ўзида ишга туширилади ва турли мураккаб ишлаб чиқариш операцияларини бажаради.
ҲЛ Human гуманоиди ва сунъий интеллект имкониятлариИшлаб чиқариш жараёнининг асосий пойдевори сифатида 2025 йилда омма эътиборига ҳавола этилган ҲЛ Human гуманоиди танланган. Ушбу робот ҳаракатланиш эркинлигини таъминловчи 19 та даражага эга корпус ҳамда табиий ҳаракатларни кафолатловчи электр юритмалари билан жиҳозланган. Машинанинг атроф-муҳитни идрок этиши, ҳаракатларни режалаштириши ва овозли буйруқларни бажариши учун сунъий интеллект тизими масъулдир.
Келгусги авлод роботларига беш бармоқли тўлақонли қисқич-қўлларни ўрнатиш режалаштирилган. Бу эса манипуляторларга 3 килограммгача бўлган оғирликдаги нарсаларни ушлаб туриш имконини бериб, ишлаб чиқариш линияларидаги функционал имкониятларни сезиларли даражада кенгайтиради.
Келажакдаги мақсадлар ва кенг қўлланиш доирасиАмалий фойдаланиш жараёнида йиғилган барча маълумотлар сунъий интеллект алгоритмларини такомиллаштириш, машиналарнинг ишончлилигини ошириш ҳамда уларни тижорат мақсадларида кенг қўллаш учун пухта замин ҳозирлайди. Келгусида компаниялар ушбу роботларни кадрлар тақчиллигидан азият чекаётган бошқа саноат корхоналарига ҳам таклиф қилишни ният қилган.
Роботларнинг ўзидан ташқари, ишлаб чиқарувчилар машиналар хатти-ҳаракатларини ўқитиш ва моделлаштиришга мўлжалланган махсус дастурий платформани ҳам яратмоқда. Мазкур тизим роботларни нафақат заводларда, балки логистика, инфратузилмани назорат қилиш ҳамда қутқарув операцияларида ҳам тезкорлик билан мослаштириш имконини бериши кўзда тутилган.
…