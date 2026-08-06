Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёллади

·29·Техно
Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёллади
Қисқача

Технологик контент-крейтер ва инвестор Клер Зу Instagram орқали юборган шахсий хабари ортидан йирик Лигҳцпеед венчур фондига ишга кирди. Клер Зунинг TikTok саҳифасида 100 мингдан ортиқ, Instagram тармоғида эса 250 мингдан зиёд обуначиси бор.

Таниқли технологик контент-крейтер ва инвестор Клер Зунинг Instagram тармоғидаги шахсий хабари унинг йирик Lightsпеед венчур фондига ишга киришига сабаб бўлди. Ушбу ғайриоддий ишга қабул қилиш жараёни замонавий инвесторлар ва венчур компаниялари ўз аудиторияси билан қандай мулоқот қилаётганининг ёрқин намунасига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Клер Зу ўзининг TikTok саҳифасида 100 мингдан ортиқ, Instagram тармоғида эса 250 мингдан зиёд обуначига эга бўлиб, у ерда энг йирик технологик тенденцияларни содда ва тушунарли тилда ёритиб боради. Унинг Lightsпеед компаниясига қўшилиши жамоатчилик эътиборини тортди ва венчур бозоридаги янги ёндашувларни муҳокама қилишга туртки берди.

Ижтимоий тармоқлар орқали янги авлод инвесторлари билан алоқа

Зунинг таъкидлашича, кўп одамлар келажак технологияларида қатнашишни хоҳлайди ва технологияларга қизиқади, бироқ улар учун фактлар тушунарли тарзда тақдим этилмаяпти. У ўзининг асосий вазифасини ана шу маълумотларни кенг жамоатчиликка етказиш деб билади. Зунинг фаолияти анъанавий венчур операторларидан фарқ қилиб, у ижтимоий тармоқлар орқали технологияга қизиқувчилар ҳамда бўлажак стартап асосчилари билан тўғридан-тўғри кўприк вазифасини бажармоқда.

Lightsпеед маркетинг директори ва компания подкастининг ҳаммуаллифи Джош Мачизнинг айтишича, замонавий медиа оламида анъанавий журналистика қисқариб бормоқда. Оммавий қисқартиришлар ва медиамарказлашув туфайли стартапларга ўз ҳикоясини дунёга тарқатиш қийинлашган. Шу сабабли йирик фондлар ўзларининг медиа империяларини яратиб, портфел компанияларига ўз ғояларини тақдим этишда кўмаклашишмоқда.

Реал вақт резиденти ва фойдаланувчилар фикри

Ижтимоий тармоқларда фаол бўлиш Lightsпеед учун нафақат бўлажак асосчиларни топиш, балки янги технологиялар ва инвестициялар бўйича реал вақт режимида фикр-мулоҳазалар олиш имкониятини ҳам бермоқда. Масалан, Силикон Валлей (Кремний водийси) доирасида барчанинг сунъий интеллект стартапларига сармоя киритишга интилиши кучли бўлган бир пайтда, З бу мавзуни интернетда ёритиб, Ген З вакиллари сунъий интеллектга унчалик ҳам ижобий қарамаслигини сезган.

Бундай тўғридан-тўғри ва самимий фикр-мулоҳазалар жамоага одамлар технологиялардан қандай фойдаланаётгани ва қандай нарративлар ишлаётганини тушунишга яқиндан ёрдам берган. Зунинг таъкидлашича, бу каби мулоқотлар кўпинча жуда фойдали ва кишини ҳушёр торттирувчи сабоқ бўлади.

Ҳозирги кунда Мачиз ва З келгусида яна қандай лойиҳаларни амалга ошириш устида ўйламоқда. Уларнинг асосий мақсади — бўлажак асосчилар венчур олами ва экотизим ҳақида илк билимларни оладиган ишончли масканга айланишдир.

ЛигҳтспеедТехнологияInstagramВенчурСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиНикита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди