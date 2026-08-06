Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёллади
Технологик контент-крейтер ва инвестор Клер Зу Instagram орқали юборган шахсий хабари ортидан йирик Лигҳцпеед венчур фондига ишга кирди. Клер Зунинг TikTok саҳифасида 100 мингдан ортиқ, Instagram тармоғида эса 250 мингдан зиёд обуначиси бор.
Таниқли технологик контент-крейтер ва инвестор Клер Зунинг Instagram тармоғидаги шахсий хабари унинг йирик Lightsпеед венчур фондига ишга киришига сабаб бўлди. Ушбу ғайриоддий ишга қабул қилиш жараёни замонавий инвесторлар ва венчур компаниялари ўз аудиторияси билан қандай мулоқот қилаётганининг ёрқин намунасига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Клер Зу ўзининг TikTok саҳифасида 100 мингдан ортиқ, Instagram тармоғида эса 250 мингдан зиёд обуначига эга бўлиб, у ерда энг йирик технологик тенденцияларни содда ва тушунарли тилда ёритиб боради. Унинг Lightsпеед компаниясига қўшилиши жамоатчилик эътиборини тортди ва венчур бозоридаги янги ёндашувларни муҳокама қилишга туртки берди.
Ижтимоий тармоқлар орқали янги авлод инвесторлари билан алоқаЗунинг таъкидлашича, кўп одамлар келажак технологияларида қатнашишни хоҳлайди ва технологияларга қизиқади, бироқ улар учун фактлар тушунарли тарзда тақдим этилмаяпти. У ўзининг асосий вазифасини ана шу маълумотларни кенг жамоатчиликка етказиш деб билади. Зунинг фаолияти анъанавий венчур операторларидан фарқ қилиб, у ижтимоий тармоқлар орқали технологияга қизиқувчилар ҳамда бўлажак стартап асосчилари билан тўғридан-тўғри кўприк вазифасини бажармоқда.
Lightsпеед маркетинг директори ва компания подкастининг ҳаммуаллифи Джош Мачизнинг айтишича, замонавий медиа оламида анъанавий журналистика қисқариб бормоқда. Оммавий қисқартиришлар ва медиамарказлашув туфайли стартапларга ўз ҳикоясини дунёга тарқатиш қийинлашган. Шу сабабли йирик фондлар ўзларининг медиа империяларини яратиб, портфел компанияларига ўз ғояларини тақдим этишда кўмаклашишмоқда.
Реал вақт резиденти ва фойдаланувчилар фикриИжтимоий тармоқларда фаол бўлиш Lightsпеед учун нафақат бўлажак асосчиларни топиш, балки янги технологиялар ва инвестициялар бўйича реал вақт режимида фикр-мулоҳазалар олиш имкониятини ҳам бермоқда. Масалан, Силикон Валлей (Кремний водийси) доирасида барчанинг сунъий интеллект стартапларига сармоя киритишга интилиши кучли бўлган бир пайтда, З бу мавзуни интернетда ёритиб, Ген З вакиллари сунъий интеллектга унчалик ҳам ижобий қарамаслигини сезган.
Бундай тўғридан-тўғри ва самимий фикр-мулоҳазалар жамоага одамлар технологиялардан қандай фойдаланаётгани ва қандай нарративлар ишлаётганини тушунишга яқиндан ёрдам берган. Зунинг таъкидлашича, бу каби мулоқотлар кўпинча жуда фойдали ва кишини ҳушёр торттирувчи сабоқ бўлади.
Ҳозирги кунда Мачиз ва З келгусида яна қандай лойиҳаларни амалга ошириш устида ўйламоқда. Уларнинг асосий мақсади — бўлажак асосчилар венчур олами ва экотизим ҳақида илк билимларни оладиган ишончли масканга айланишдир.
…