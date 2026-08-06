Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқда

·27·Техно
Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқда
Қисқача

Венесур фондлари стартап асосчилари билан молиявий шартномалар тузишдан аввал ўзаро ишончни кучайтириш учун машҳур контент яратувчилардан тобора фаолроқ фойдаланмоқда. Ёш тадбиркорлар анъанавий венчур фондларига қараганда рақамли муҳитда танилган ва ижтимоий тармоқларда фаол шахсларга кўпроқ ишонч билдираётгани бу тенденсияни кучайтирмоқда.

Венесур фондлари келажакдаги стартап асосчилари билан молиявий шартномалар тузишдан аввал ўзаро ишонч муҳитини яратиш мақсадида машҳур контент яратувчилар хизматидан тобора фаолроқ фойдалана бошлади. Ушбу тенденция сўнгги пайтларда интернет оламида ва венчур бозорида яққол сезилиб турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йўналишдаги ўзгаришлар a16z компаниясининг Эрик Торенбергга тегишли Турпентине подкастини ҳамда OpenAI ташкилотининг ТBPН лойиҳасини харид қилгани каби йирик битимларда ҳам ўз аксини топган эди. Шундай қадамлар давоми сифатида Lightsпеед Вентуре Партнерс фонди ҳам муҳим кадрлар сиёсатини амалга оширди.

Lightsпеед компаниясининг янги қадами

Lightsпеед Вентуре Партнерс венчур фонди Instagram ҳамда TikTok платформаларида кенг аудиторияга ва катта обуначиларга эга бўлган тажрибали сеед-инвестор Клер Зони ўз сафига қўшиб олди. Ушбу мутахассиснинг асосий вазифаси истиқболли лойиҳаларни топиш ҳамда фонднинг янги шоусини маркетинг бўйича директор Джош Машиз билан биргаликда олиб боришдан иборат.

Клер Зо ва Джош Машиз TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида меҳмон бўлиб, мазкур мавзуни атрофлича муҳокама қилишди. Суҳбат давомида «креатор-инвестор» тушунчаси замонавий венчур бозорида ҳақиқий ва барқарор функцияга айланиб улгургани ёки фондлар ҳали ҳам бу йўналишни синовдан ўтказаётгани борасидаги саволларга жавоб изланди.

Янги тенденциянинг аҳамияти

Мутахассисларнинг фикрича, ёш тадбиркорлар ва инноваторлар анъанавий венчур фондларига қараганда ўзларига яқин бўлган, рақамли муҳитда танилган ва ижтимоий тармоқларда фаол шахсларга кўпроқ ишонч билдиришади. Шу боисдан ҳам венчур компаниялари нафақат капитал, балки медиа таъсир кучига эга бўлган шахсларни ўз жамоасига жалб этишга интилмоқда.

Мазкур тенденция келгусида стартаплар ва инвесторлар ўзаро муносабатларининг тубдан ўзгаришига олиб келиши кутилмоқда. Рақамли иқтисодиёт ва ижтимоий тармоқлар даврида шахсий бренд ҳамда аудитория билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш қобилияти бизнес оламида ҳал қилувчи омиллардан бирига айланиб бормоқда.

ВенчурИнвестицияСтартапТехнологияларПодкаст
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиНикита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди