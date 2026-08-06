Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқда
Венесур фондлари стартап асосчилари билан молиявий шартномалар тузишдан аввал ўзаро ишончни кучайтириш учун машҳур контент яратувчилардан тобора фаолроқ фойдаланмоқда. Ёш тадбиркорлар анъанавий венчур фондларига қараганда рақамли муҳитда танилган ва ижтимоий тармоқларда фаол шахсларга кўпроқ ишонч билдираётгани бу тенденсияни кучайтирмоқда.
Венесур фондлари келажакдаги стартап асосчилари билан молиявий шартномалар тузишдан аввал ўзаро ишонч муҳитини яратиш мақсадида машҳур контент яратувчилар хизматидан тобора фаолроқ фойдалана бошлади. Ушбу тенденция сўнгги пайтларда интернет оламида ва венчур бозорида яққол сезилиб турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур йўналишдаги ўзгаришлар a16z компаниясининг Эрик Торенбергга тегишли Турпентине подкастини ҳамда OpenAI ташкилотининг ТBPН лойиҳасини харид қилгани каби йирик битимларда ҳам ўз аксини топган эди. Шундай қадамлар давоми сифатида Lightsпеед Вентуре Партнерс фонди ҳам муҳим кадрлар сиёсатини амалга оширди.
Lightsпеед компаниясининг янги қадамиLightsпеед Вентуре Партнерс венчур фонди Instagram ҳамда TikTok платформаларида кенг аудиторияга ва катта обуначиларга эга бўлган тажрибали сеед-инвестор Клер Зони ўз сафига қўшиб олди. Ушбу мутахассиснинг асосий вазифаси истиқболли лойиҳаларни топиш ҳамда фонднинг янги шоусини маркетинг бўйича директор Джош Машиз билан биргаликда олиб боришдан иборат.
Клер Зо ва Джош Машиз TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида меҳмон бўлиб, мазкур мавзуни атрофлича муҳокама қилишди. Суҳбат давомида «креатор-инвестор» тушунчаси замонавий венчур бозорида ҳақиқий ва барқарор функцияга айланиб улгургани ёки фондлар ҳали ҳам бу йўналишни синовдан ўтказаётгани борасидаги саволларга жавоб изланди.
Янги тенденциянинг аҳамиятиМутахассисларнинг фикрича, ёш тадбиркорлар ва инноваторлар анъанавий венчур фондларига қараганда ўзларига яқин бўлган, рақамли муҳитда танилган ва ижтимоий тармоқларда фаол шахсларга кўпроқ ишонч билдиришади. Шу боисдан ҳам венчур компаниялари нафақат капитал, балки медиа таъсир кучига эга бўлган шахсларни ўз жамоасига жалб этишга интилмоқда.
Мазкур тенденция келгусида стартаплар ва инвесторлар ўзаро муносабатларининг тубдан ўзгаришига олиб келиши кутилмоқда. Рақамли иқтисодиёт ва ижтимоий тармоқлар даврида шахсий бренд ҳамда аудитория билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш қобилияти бизнес оламида ҳал қилувчи омиллардан бирига айланиб бормоқда.
…