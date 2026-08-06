Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратди

·32·Техно
Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратди
Қисқача

Япониянинг Шибаура технология институти тадқиқотчилари қимматбаҳо металларсиз ишлайдиган литий-кислородли аккумуляторлар учун янги катализатор яратди. Профессор Такаҳиро Ишизаки бошчилигидаги гуруҳ перовскит ва шпинел оксидларини бирлаштириб, зарядлашда тижорий рутаний оксидидан устун, зарядсизланишда эса платинага тенг самарадорликка эришди.

Япониянинг Шибаура технология институти тадқиқотчилари қимматбаҳо металларга эҳтиёж сезмайдиган ва энергияни сақлаш тизимларини ривожлантиришда янги саҳна очиши мумкин бўлган инновацион катализаторни ишлаб чиқишди. ixbt.com маълумотига кўра, бу кашфиёт келажакда электромобилларни қувватлантириш ва бошқа замонавий қурилмалар автономиясини кескин ошириш имконини берувчи литий-кислородли аккумуляторларни тижорий босқичга яқинлаштириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда кенг қўлланилаётган литий-ионли батареялар ўз имкониятлари чўққисига яқинлашиб қолган. Литий-кислородли технологиялар эса назарий жиҳатдан анъанавий аналогларга қараганда ўн баробар кўпроқ энергия сақлаш салоҳиятига эга. Агар ушбу ишланма саноат миқёсида ўзлаштирилса, транспорт воситалари бир марталик қувват билан бир неча баробар узоқ масофани босиб ўтиши, дронлар эса ҳавода узоқроқ қолиши таъминланади.

Қимматбаҳо металларсиз самарадорлик

Мазкур йўналишдаги асосий тўсиқлардан бири зарядлаш ва зарядсизланиш жараёнидаги кимёвий реакцияларни тезлаштириш учун платина ёки рутаний каби қимматбаҳо металлар талаб этилишида эди. Бу эса тайёр маҳсулот таннархини кескин ошириб юборарди. Профессор Такаҳиро Ишизаки бошчилигидаги тадқиқот гуруҳи эса янада арзон ва оммабоп муқобил ечимни топишга муваффақ бўлди.

Олимлар перовскит ва шпинел каби икки хил оксидли материални ўзаро бирлаштириб, яхлит композит катализатор ҳосил қилишди. Ўтказилган синовлар натижаларига кўра, мазкур бирикма ўз таркибий қисмларининг ҳар биридан алоҳида ҳолатдагига қараганда анча юқори самарадорлик кўрсатди. Хусусан, зарядлаш жараёнида янги материал тижорий рутаний оксидидан устун келган бўлса, зарядсизланиш босқичида платинага тенглашди.

Илмий ютуқ ва истиқболлар

Янги ишланманинг энг муҳим кўрсаткичларидан бири зарядлаш ва зарядсизланиш жараёнларидаги кучланиш фарқи атиги 1,14 В ни ташкил этгани бўлди. Бу литий-кислородли аккумуляторлар учун қайд этилган энг яхши натижалардан бири ҳисобланади. Кучланишлар фарқининг камлиги батарея самарадорлиги юқорилигини ва иш жараёнида энергия йўқотишлари камайишини англатади.

Шунингдек, тадқиқот давомида катализаторнинг юқори унумдорлиги унинг сати майдонига эмас, балки электрон тузилмасининг ўзига хос хусусиятларига боғлиқлиги аниқланди. Бу эса келгусида материалларни танлаш ва лойиҳалаш жараёнини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу технология келажакда нафақат электромобиллар ва дронлар учун, балки қуёш ҳамда шамол электр станциялари қошидаги йирик энергия сақлаш тизимлари учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бундан ташқари, ишланмадан "яшил" водород ишлаб чиқаришда ҳам фойдаланиш имконияти мавжуд.

Шунга қарамай, мазкур турдаги батареяларни серияли қурилмаларда қўллаш ҳақида гапириш ҳали эрта. Ҳозирги босқичда технология лаборатория синовларидан ўтмоқда ва унинг оммавий тижорий бозорга чиққунга қадар олимлар олдида ҳал қилиниши лозим бўлган кўплаб техник вазифалар турибди.

ТехнологияБатареяЭлектромобилИлм-фанЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиНикита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этдиБугун, 02:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди