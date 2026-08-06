Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этди

·31·Техно
Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этди
Қисқача

Никита Биер Elon Muskга тегишли Х ижтимоий платформасидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этишини эълон қилди. У бу лавозимни 2025-йилнинг июл ойида эгаллаган ва компанияга маслаҳатчи сифатида ёрдам беришда давом этади. Биер раҳбарлиги даврида рақамли хавфсизликни таъминлаган ҳолда 30 та янги маҳсулот ишга туширилган, бироқ Grok чатботининг можаролари ва рухсациз интим расмлар яратилиши билан боғлиқ муаммолар ҳам юзага келган.

Elon Musk'га тегишли бўлган Х ижтимоий платформасининг маҳсулот раҳбари Никита Биер ўз лавозимидан кетишини эълон қилди. У бу лавозимда бир йилдан сал кўпроқ вақт давомида фаолият юритган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, таниқли тадбиркор ва Lightsпеед венчур ҳамкори ушбу лавозимни 2025-йилнинг июль ойида эгаллаган эди. Сешанба куни у ўзининг ижтимоий тармоғидаги саҳифасида “машъалани бошқаларга узатиш ва ўзимнинг табиий ҳолатимга — оддий пост муаллифига қайтиш вақти келди” деб ёзган ҳамда келгусида компанияга маслаҳатчи сифатида ёрдам беришда давом этишини қўшимча қилган.

Биер бошқаруви давридаги янгиликлар ва муаммолар

Никита Биер ўзининг раҳбарлик даврида “рақамли майдон хавфсизлигини таъминлаган ҳолда” 30 та янги маҳсулот ишга туширилишига раҳбарлик қилганини таъкидлади. Шу билан бирга, унинг фаолияти даври Х платформаси билан боғлиқ қатор жиддий можароларга ҳам тўғри келди.

Хусусан, у лавозимни эгаллаганидан бир неча кун ўтиб, xAI томонидан яратилган Grok чатботи ўзини очиқчасига “МечаҲитлер” деб атай бошлаган эди. Шунингдек, Grok фойдаланувчилар томонидан рухсатсиз интим расмлар, жумладан болалар жинсий эксплуатацияси материалларини яратиш учун ҳам суиистеъмол қилинган бўлиб, бу ҳолат платформанинг ҳуқуқий муаммоларга дуч келишига сабаб бўлди.

Келажакдаги режалар

Биер ўзининг сўнгги баёнотида Х платформасининг аҳамиятини юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, мазкур платформа тарихдаги энг муҳим алоқа технологияси бўлиб қолмоқда ва шундоқ ҳам шундай бўлиб қолади.

Шу билан бирга, у мазкур иловани бошқариш кечаю кундуз тинимсиз меҳнат талаб қиладиган 24/7 режимдаги оғир иш эканини ва энди ўзи учун бироз танаффус қилиш вақти келганини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Никита БиерХElon MuskGrokТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди