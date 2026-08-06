Никита Биер Х компаниясидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этди
Никита Биер Elon Muskга тегишли Х ижтимоий платформасидаги маҳсулот раҳбари лавозимини тарк этишини эълон қилди. У бу лавозимни 2025-йилнинг июл ойида эгаллаган ва компанияга маслаҳатчи сифатида ёрдам беришда давом этади. Биер раҳбарлиги даврида рақамли хавфсизликни таъминлаган ҳолда 30 та янги маҳсулот ишга туширилган, бироқ Grok чатботининг можаролари ва рухсациз интим расмлар яратилиши билан боғлиқ муаммолар ҳам юзага келган.
Elon Musk'га тегишли бўлган Х ижтимоий платформасининг маҳсулот раҳбари Никита Биер ўз лавозимидан кетишини эълон қилди. У бу лавозимда бир йилдан сал кўпроқ вақт давомида фаолият юритган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, таниқли тадбиркор ва Lightsпеед венчур ҳамкори ушбу лавозимни 2025-йилнинг июль ойида эгаллаган эди. Сешанба куни у ўзининг ижтимоий тармоғидаги саҳифасида “машъалани бошқаларга узатиш ва ўзимнинг табиий ҳолатимга — оддий пост муаллифига қайтиш вақти келди” деб ёзган ҳамда келгусида компанияга маслаҳатчи сифатида ёрдам беришда давом этишини қўшимча қилган.
Биер бошқаруви давридаги янгиликлар ва муаммоларНикита Биер ўзининг раҳбарлик даврида “рақамли майдон хавфсизлигини таъминлаган ҳолда” 30 та янги маҳсулот ишга туширилишига раҳбарлик қилганини таъкидлади. Шу билан бирга, унинг фаолияти даври Х платформаси билан боғлиқ қатор жиддий можароларга ҳам тўғри келди.
Хусусан, у лавозимни эгаллаганидан бир неча кун ўтиб, xAI томонидан яратилган Grok чатботи ўзини очиқчасига “МечаҲитлер” деб атай бошлаган эди. Шунингдек, Grok фойдаланувчилар томонидан рухсатсиз интим расмлар, жумладан болалар жинсий эксплуатацияси материалларини яратиш учун ҳам суиистеъмол қилинган бўлиб, бу ҳолат платформанинг ҳуқуқий муаммоларга дуч келишига сабаб бўлди.
Келажакдаги режаларБиер ўзининг сўнгги баёнотида Х платформасининг аҳамиятини юқори баҳолаган. Унинг сўзларига кўра, мазкур платформа тарихдаги энг муҳим алоқа технологияси бўлиб қолмоқда ва шундоқ ҳам шундай бўлиб қолади.
Шу билан бирга, у мазкур иловани бошқариш кечаю кундуз тинимсиз меҳнат талаб қиладиган 24/7 режимдаги оғир иш эканини ва энди ўзи учун бироз танаффус қилиш вақти келганини алоҳида таъкидлаб ўтди.
…