Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтарди

·26·Дунё
Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтарди
Қисқача

"Сантос"нинг Бразилия кубогида "Ремо"ни мағлуб этганидан сўнг Неймар рақиб футболчилари ва мухлисларга кескин сўзлар айтиб, можаро келтириб чиқарди. Иккинчи бўлимда майдонга тушган футболчи Ронининг ғалаба голига узатма берган эди. Видеоларда Неймар "мусобақадан чиқдинглар" деб бақириб, рақсга тушгани акс этган.

"Сантос"нинг Бразилия кубогида "Ремо" устидан қозонган ғалабасидан кейин Неймар иштирокида можаро юз берди. Жамоаси кейинги босқичга чиққан бўлса-да, учрашувдан сўнг футболчининг рақибларга қилган муносабати асосий муҳокама мавзусига айланди.

Неймар иккинчи бўлимда майдонга тушиб, Ронининг ғалаба голига узатма берган эди. Ўйин якунлангач, у кийиниш хонасига йўл олар экан, "Ремо" футболчилари ва трибунадаги мухлисларга қарата кескин сўзлар ишлатган.

Видеоларда Неймарнинг рақиб жамоа вакилларига "мусобақадан чиқдинглар" деб бақириб, рақсга тушгани акс этган. Бу ҳаракатлар жавоб реакциясини келтириб чиқариб, йўлакдаги вазиятни кескинлаштирган.

Можародан кейин "Ремо" президенти Антонио Карлос Тейшейра Неймарни қаттиқ танқид қилди. У футболчининг бундай хатти-ҳаракатини ёш мухлисларга намуна бўладиган машҳур спортчига муносиб эмас, деб баҳолади ва уни "дайди" деб атади.

НеймарСантосРемоРониАнтонио Карлос Тейшейра
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиҚарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиКеча, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди