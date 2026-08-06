Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтарди
"Сантос"нинг Бразилия кубогида "Ремо"ни мағлуб этганидан сўнг Неймар рақиб футболчилари ва мухлисларга кескин сўзлар айтиб, можаро келтириб чиқарди. Иккинчи бўлимда майдонга тушган футболчи Ронининг ғалаба голига узатма берган эди. Видеоларда Неймар "мусобақадан чиқдинглар" деб бақириб, рақсга тушгани акс этган.
"Сантос"нинг Бразилия кубогида "Ремо" устидан қозонган ғалабасидан кейин Неймар иштирокида можаро юз берди. Жамоаси кейинги босқичга чиққан бўлса-да, учрашувдан сўнг футболчининг рақибларга қилган муносабати асосий муҳокама мавзусига айланди.
Неймар иккинчи бўлимда майдонга тушиб, Ронининг ғалаба голига узатма берган эди. Ўйин якунлангач, у кийиниш хонасига йўл олар экан, "Ремо" футболчилари ва трибунадаги мухлисларга қарата кескин сўзлар ишлатган.
Видеоларда Неймарнинг рақиб жамоа вакилларига "мусобақадан чиқдинглар" деб бақириб, рақсга тушгани акс этган. Бу ҳаракатлар жавоб реакциясини келтириб чиқариб, йўлакдаги вазиятни кескинлаштирган.
Можародан кейин "Ремо" президенти Антонио Карлос Тейшейра Неймарни қаттиқ танқид қилди. У футболчининг бундай хатти-ҳаракатини ёш мухлисларга намуна бўладиган машҳур спортчига муносиб эмас, деб баҳолади ва уни "дайди" деб атади.
…