Марко Палестра Челхига трансферидан хурсанд эканини билдирди
Ёш ҳимоячи Марко Палестра Челсига ўтганидан мамнунлигини билдириб, Англия Премер-лигасида ўйнашни интиқлик билан кутаётганини айтди. 21 ёшли италиялик футболчи ёзги трансфер ойнасида Интер қизиқишига қарамай, Лондон клубини танлади ва Челси рақиб таклифидан бонуслар билан бирга 10 миллион евро кўпроқ таклиф қилди. Палестра мавсумолди йиғинларида қатнашиб, Гонконгда Ювентусга қарши ўйинда 65 дақиқа ҳаракат қилди.
Челси сафини тўлдирган ёш ҳимоячи Марко Палестра Англия Премер-лигасидаги фаолиятини бошлашга шай эканлигини ва бу ўтишдан ниҳоятда мамнунлигини таъкидлади. Goal.com ва Sky Sport Италиа хабарига кўра, италиялик футболчи ёзги трансфер ойнасида қизғин курашлар остида Лондон клубига кўчиб ўтган ва ҳозирда жамоанинг мавсумолди йиғинларида иштирок этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Йигирма бир ёшли футболчи трансфер вақтида Интер жамоасининг қизиқишини рад этиб, якунда Челси вариантини танлади. Лондонликлар рақиб клуб таклифидан қўшимча бонуслар билан бирга 10 миллион евро кўпроқ маблағ таклиф қилиб, трансфер пойгасида ғолиб чиқишган.
Англия футболидаги юқори суръатПалестра аллақачон янги жамоасининг машғулотлари ва ўртоқлик ўйинларига киришиб кетди. Хусусан, у Гонконгда Ювентус клубига қарши кечган баҳсда 65 дақиқа ҳаракат қилди. Ҳимоячи инглиз футболининг ўзига хос жиҳатлари ва юқори темпига тезда мослашишга ҳаракат қилмоқда.
Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида футболчи Англия чемпионатининг нуфузи ҳақида тўхталиб ўтди: “Мен жуда хурсандман, Премер-лигада ўйнашни бошлашни кута олмаяпман, чунки бу жуда ҳаяжонли. Биламанки, у ердаги ҳар бир ўйин, хоҳ у гранд жамоага қарши бўлсин, хоҳ бошқа, ўта қизиқарли кечади”, деди у.
Тезкор мослашув ва жамоа кўмагиАталанта тарбияланувчиси бўлган ёш иқтидор Англиядаги жисмоний тайёргарлик ва ўйин интенсивлиги юқорилигини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, янги муҳитга кўникиш жараёни муаммосиз кечмоқда.
“Бу ажойиб дунё, чунки интенсивлик ва жисмоний курашлар даражаси жуда юқори. Майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам илк кундан бошлаб ёрдам бериб келаётган жамоадошларимга, мураббийлар штабига миннатдорчилик билдираман”, дея қўшимча қилди футболчи.
Марко Палестранинг Челси сафидаги дебют мавсуми ва унинг Премер-лигадаги чиқишлари футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Клуб раҳбарияти ҳамда мураббийлар штаби Италия чемпионатида ўзини кўрсата олган ёш ҳимоячидан катта умидлар боғламоқда.
…