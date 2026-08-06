Марко Палестра Челхига трансферидан хурсанд эканини билдирди

·44·Спорт
Марко Палестра Челхига трансферидан хурсанд эканини билдирди
Қисқача

Ёш ҳимоячи Марко Палестра Челсига ўтганидан мамнунлигини билдириб, Англия Премер-лигасида ўйнашни интиқлик билан кутаётганини айтди. 21 ёшли италиялик футболчи ёзги трансфер ойнасида Интер қизиқишига қарамай, Лондон клубини танлади ва Челси рақиб таклифидан бонуслар билан бирга 10 миллион евро кўпроқ таклиф қилди. Палестра мавсумолди йиғинларида қатнашиб, Гонконгда Ювентусга қарши ўйинда 65 дақиқа ҳаракат қилди.

Челси сафини тўлдирган ёш ҳимоячи Марко Палестра Англия Премер-лигасидаги фаолиятини бошлашга шай эканлигини ва бу ўтишдан ниҳоятда мамнунлигини таъкидлади. Goal.com ва Sky Sport Италиа хабарига кўра, италиялик футболчи ёзги трансфер ойнасида қизғин курашлар остида Лондон клубига кўчиб ўтган ва ҳозирда жамоанинг мавсумолди йиғинларида иштирок этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Йигирма бир ёшли футболчи трансфер вақтида Интер жамоасининг қизиқишини рад этиб, якунда Челси вариантини танлади. Лондонликлар рақиб клуб таклифидан қўшимча бонуслар билан бирга 10 миллион евро кўпроқ маблағ таклиф қилиб, трансфер пойгасида ғолиб чиқишган.

Англия футболидаги юқори суръат

Палестра аллақачон янги жамоасининг машғулотлари ва ўртоқлик ўйинларига киришиб кетди. Хусусан, у Гонконгда Ювентус клубига қарши кечган баҳсда 65 дақиқа ҳаракат қилди. Ҳимоячи инглиз футболининг ўзига хос жиҳатлари ва юқори темпига тезда мослашишга ҳаракат қилмоқда.

Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида футболчи Англия чемпионатининг нуфузи ҳақида тўхталиб ўтди: “Мен жуда хурсандман, Премер-лигада ўйнашни бошлашни кута олмаяпман, чунки бу жуда ҳаяжонли. Биламанки, у ердаги ҳар бир ўйин, хоҳ у гранд жамоага қарши бўлсин, хоҳ бошқа, ўта қизиқарли кечади”, деди у.

Тезкор мослашув ва жамоа кўмаги

Аталанта тарбияланувчиси бўлган ёш иқтидор Англиядаги жисмоний тайёргарлик ва ўйин интенсивлиги юқорилигини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, янги муҳитга кўникиш жараёни муаммосиз кечмоқда.

“Бу ажойиб дунё, чунки интенсивлик ва жисмоний курашлар даражаси жуда юқори. Майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам илк кундан бошлаб ёрдам бериб келаётган жамоадошларимга, мураббийлар штабига миннатдорчилик билдираман”, дея қўшимча қилди футболчи.

Марко Палестранинг Челси сафидаги дебют мавсуми ва унинг Премер-лигадаги чиқишлари футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Клуб раҳбарияти ҳамда мураббийлар штаби Италия чемпионатида ўзини кўрсата олган ёш ҳимоячидан катта умидлар боғламоқда.

ЧелсиМарко ПалестраИнтерПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)