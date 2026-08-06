Mercedes-AMG GT 4-Доор электромобилининг арзонроқ 53 версияси тақдим этилди
Mercedes-AMG компанияси GT 4-Доор Коупе қаторини 544 от кучига эга, арзонроқ GT 53 версияси билан кенгайтирди. Икки электр моторли тўлиқ тортиш тизимига эга автомобил 0 дан 100 км/соат тезликка 3.5 сонияда эришади, максимал тезлиги эса 143 миля/соат билан чекланган. 106 кВ/соат сиғимли аккумулятор автомобилга 503 милягача юриш имконини беради, 600 кВ қувватли ДК стансиясида 10 дақиқада 332 милягача масофани тиклаш мумкин.
Mercedes-AMG компанияси ўзининг янги электромобил тоифасидаги супер-седани — GT 4-Доор Коупе қаторини кенгайтириб, янада ҳамёнбоп ва қуввати бироз пасайтирилган 53 модификациясини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги автомобил бозорида Porsche Taycan 4S моделининг асосий рақобатчисига айланиши кутилмоқда. Автомобил қаторига қўшилган бу янги версия харидорларга юқори технологиялар ва янада кенгайтирилган юриш масофасини ўзида мужассам этган ҳолда тақдим этилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Асосий ўзгаришлар автомобилнинг ҳаракатлантирувчи тизимига тааллуқли бўлиб, GT 63 версиясидан фарқли ўлароқ, бу ерда моторлар сони биттага қисқартирилган. Натижада иккита электр моторига эга тўрт ғилдиракли тўла тортиш кучи тизими ҳосил қилинган ва умумий қувват 544 от кучини, айланиш моменти эса 590 фунт-футни ташкил этган. Таққослаш учун, янада кучли акаси 1180 от кучи тақдим этган бўлса-да, янги седан ҳам етарлича динамикани намойиш этади.
Динамик имкониятлар ва овоз хусусиятлариТехник кўрсаткичларга кўра, Mercedes-AMG GT 53 нолдан 100 км/соат тезликка 3.5 сонияда эришади (каттароқ версияда бу кўрсаткич 2.4 сонияни ташкил қилган). Автомобилнинг максимал тезлиги электрон тарзда 143 миля/соат этиб чекланган, бироқ махсус AMG Дриверъс Паккаге тўплами орқали буни 155 миля/соатгача ошириш мумкин. Қизиғи шундаки, янги модел ҳам GT 63 каби сохта двигател ва узатмалар қутиси овозига эга, бироқ бу сафар V8 овози ўрнига 3.0 литрли турбо қувватга эга қатор олти цилиндрли двигателнинг акустик характеристикалари намуна қилиб олинган.
Муҳандислар анъанавий AMG ҳайдовчилик ҳиссини сақлаб қолиш учун айнан олти цилиндрли қувват агрегатининг товушини қайта тиклаганлар. Шунингдек, электромобил GT 63 модели билан бир хил 800 вольтли электр архитектураси ва 106 кВ/соат сиғимли суюқлик билан соватиладиган аккумулятор батареясидан фойдаланади. Моторлардан бирининг олиб ташланиши ҳисобига эса расмий юриш масофаси аввалги 424 милядан нақ 503 милягача оширилган.
Тезкор қувватлаш ва нарх сиёсатиАвтомобил юқори тезликда заряд олиш имкониятини ҳам сақлаб қолган бўлиб, 600 кВ қувватга эга доимий ток (ДК) станцияларида атиги 10 дақиқа ичида 332 милягача бўлган масофани тиклаш мумкин. Porsche Taycan 4S модели билан солиштирганда, GT 53 бир хил қувватга қарамай, қўшимча айланиш моменти, тезроқ тезланиш ва икки баробар юқори қувватлаш имкониятини тақдим этади. Шунингдек, машина адаптив амортизацияга эга ҳаво осмаси ва тортиш кучини тақсимлаш тизими билан жиҳозланган.
Аэродинамика борасида ҳам фаол элементлар қўлланилган бўлиб, тезликка қараб бурчагини ўзгартирувчи орқа спойлер ва ҳаво қаршилигини камайтирувчи орқа диффузор юқори тезликдаги барқарорликни таъминлайди. Ўнг томонлама рул бошқарувига эга илк мижозлар учун етказиб бериш ишлари жорий йилнинг охиригача бошланиши режалаштирилган. Германияда мазкур автомобилнинг бошланғич нархи 115 430 еврони ташкил этиши маълум қилинган.
…