Mercedes-AMG GT 4-Доор электромобилининг арзонроқ 53 версияси тақдим этилди

·60·Авто
Mercedes-AMG GT 4-Доор электромобилининг арзонроқ 53 версияси тақдим этилди
Қисқача

Mercedes-AMG компанияси GT 4-Доор Коупе қаторини 544 от кучига эга, арзонроқ GT 53 версияси билан кенгайтирди. Икки электр моторли тўлиқ тортиш тизимига эга автомобил 0 дан 100 км/соат тезликка 3.5 сонияда эришади, максимал тезлиги эса 143 миля/соат билан чекланган. 106 кВ/соат сиғимли аккумулятор автомобилга 503 милягача юриш имконини беради, 600 кВ қувватли ДК стансиясида 10 дақиқада 332 милягача масофани тиклаш мумкин.

Mercedes-AMG компанияси ўзининг янги электромобил тоифасидаги супер-седани — GT 4-Доор Коупе қаторини кенгайтириб, янада ҳамёнбоп ва қуввати бироз пасайтирилган 53 модификациясини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги автомобил бозорида Porsche Taycan 4S моделининг асосий рақобатчисига айланиши кутилмоқда. Автомобил қаторига қўшилган бу янги версия харидорларга юқори технологиялар ва янада кенгайтирилган юриш масофасини ўзида мужассам этган ҳолда тақдим этилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Асосий ўзгаришлар автомобилнинг ҳаракатлантирувчи тизимига тааллуқли бўлиб, GT 63 версиясидан фарқли ўлароқ, бу ерда моторлар сони биттага қисқартирилган. Натижада иккита электр моторига эга тўрт ғилдиракли тўла тортиш кучи тизими ҳосил қилинган ва умумий қувват 544 от кучини, айланиш моменти эса 590 фунт-футни ташкил этган. Таққослаш учун, янада кучли акаси 1180 от кучи тақдим этган бўлса-да, янги седан ҳам етарлича динамикани намойиш этади.

Динамик имкониятлар ва овоз хусусиятлари

Техник кўрсаткичларга кўра, Mercedes-AMG GT 53 нолдан 100 км/соат тезликка 3.5 сонияда эришади (каттароқ версияда бу кўрсаткич 2.4 сонияни ташкил қилган). Автомобилнинг максимал тезлиги электрон тарзда 143 миля/соат этиб чекланган, бироқ махсус AMG Дриверъс Паккаге тўплами орқали буни 155 миля/соатгача ошириш мумкин. Қизиғи шундаки, янги модел ҳам GT 63 каби сохта двигател ва узатмалар қутиси овозига эга, бироқ бу сафар V8 овози ўрнига 3.0 литрли турбо қувватга эга қатор олти цилиндрли двигателнинг акустик характеристикалари намуна қилиб олинган.

Муҳандислар анъанавий AMG ҳайдовчилик ҳиссини сақлаб қолиш учун айнан олти цилиндрли қувват агрегатининг товушини қайта тиклаганлар. Шунингдек, электромобил GT 63 модели билан бир хил 800 вольтли электр архитектураси ва 106 кВ/соат сиғимли суюқлик билан соватиладиган аккумулятор батареясидан фойдаланади. Моторлардан бирининг олиб ташланиши ҳисобига эса расмий юриш масофаси аввалги 424 милядан нақ 503 милягача оширилган.

Тезкор қувватлаш ва нарх сиёсати

Автомобил юқори тезликда заряд олиш имкониятини ҳам сақлаб қолган бўлиб, 600 кВ қувватга эга доимий ток (ДК) станцияларида атиги 10 дақиқа ичида 332 милягача бўлган масофани тиклаш мумкин. Porsche Taycan 4S модели билан солиштирганда, GT 53 бир хил қувватга қарамай, қўшимча айланиш моменти, тезроқ тезланиш ва икки баробар юқори қувватлаш имкониятини тақдим этади. Шунингдек, машина адаптив амортизацияга эга ҳаво осмаси ва тортиш кучини тақсимлаш тизими билан жиҳозланган.

Аэродинамика борасида ҳам фаол элементлар қўлланилган бўлиб, тезликка қараб бурчагини ўзгартирувчи орқа спойлер ва ҳаво қаршилигини камайтирувчи орқа диффузор юқори тезликдаги барқарорликни таъминлайди. Ўнг томонлама рул бошқарувига эга илк мижозлар учун етказиб бериш ишлари жорий йилнинг охиригача бошланиши режалаштирилган. Германияда мазкур автомобилнинг бошланғич нархи 115 430 еврони ташкил этиши маълум қилинган.

Mercedes-AMGЭлектромобилСупер-седанАвтомобилЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин