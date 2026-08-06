Майкл Оуен Винисиуснинг Арсеналга ўтишини рад этди

·58·Спорт
Майкл Оуен Винисиуснинг Арсеналга ўтишини рад этди
Қисқача

Майкл Оуен Винисиус Жуниорнинг Арсеналга ўтиш эҳтимолини жуда паст деб баҳолади. Микел Артета бошчилигидаги Лондон клуби футболчи учун 150 миллион евролик таклиф тайёрлаётгани айтилмоқда, бироқ унинг шартномаси якунланишига 12 ойдан кам вақт қолган ва янги битим бўйича келишув йўқ. Оуен Винисиус ўз позициясида дунёдаги энг яхши футболчилардан бири эканини таъкидлаб, трансфер амалга ошса, бу шов-шувли харид бўлишини айтди.

Лондоннинг Арсенал клуби Мадриднинг Реал жамоаси юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, Қироллик клубининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен ГОАЛ нашрига берган интервюсида бразилиялик футболчининг Англия премер-лигасига кўчиб ўтиш эҳтимоли жуда паст эканини таъкидлади. Ушбу трансфер миш-маслари футболчининг шартномаси якунига етиб бораётгани ва янги шартлар борасида ҳали келишувга эришилмагани фонида қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Микел Артета бошчилигидаги Лондон жамоаси таркибни янада кучайтириш мақсадида 150 миллион евро миқдоридаги таклифни тайёрлаётгани айтилганди. Шартномаси якунланишига 12 ойдан кам вақт қолган Винисиус фаолиятидаги муҳим чорраҳанинг турибди. Агар томонлар янги битим бўйича келишолмаса, Мадрид клуби футболчини сотиб юборишга мажбур бўлиши мумкин.

Майкл Оуен трансфер эҳтимолини нима учун паст баҳоламоқда?

Реал Мадрид ва Ливерпул сафида тўп сурган собиқ ҳужумчи Майкл Оуеннинг фикрича, бундай трансфер амалга ошса, бу чинакам шов-шувли харид бўлар эди. Унинг таъкидлашича, бразилиялик вингер ўз позициясида дунёдаги энг яхшилардан бири ҳисобланади ва Арсенал айнан шу нуқтани кучайтиришга муҳтож.

Шунга қарамай, Оуен бу трансферга умуман ишонмаслигини очиқ айтди. Мутахассиснинг фикрича, Винисиус Англия премер-лигасида илгари ўйнамаган бўлса-да, унинг юқори савдоҳаги маҳорати бу чемпионатда ҳам қийналмаслигини таъминлайди, бироқ трансфернинг ўзи ҳозирча реалликдан йироқ.

Мадрид клубидаги ички рақобат ва амбициялар

Мутахассисларнинг фикрича, футболчи атрофидаги вазиятга унинг жамоадаги мақоми ҳам таъсир кўрсатмоқда. Килиан Мбаппе жамоага келиб қўшилгач, айнан франциялик ҳужумчи Реал Мадриднинг асосий юлдузига айланди. Винисиус эса ҳар доим майдонда асосий қаҳрамон бўлишни хоҳлайдиган футболчилардан бири экани сир эмас.

Майкл Оуеннинг қўшимча қилишича, ҳар бир ўйинчи жамоада асосий фигуралардан бири бўлишни исташи табиий, бироқ бу омил футболчининг фаолиятидаги кейинги қадамларга қандай таъсир қилишини вақт кўрсатади. Ҳозирча эса Арсенал учун бу даражадаги трансферни амалга ошириш қийин вазифа бўлиб қолмоқда.

Винисиус ЖуниорАрсеналМайкл ОуенРеал МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)