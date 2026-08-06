Майкл Оуен Винисиуснинг Арсеналга ўтишини рад этди
Майкл Оуен Винисиус Жуниорнинг Арсеналга ўтиш эҳтимолини жуда паст деб баҳолади. Микел Артета бошчилигидаги Лондон клуби футболчи учун 150 миллион евролик таклиф тайёрлаётгани айтилмоқда, бироқ унинг шартномаси якунланишига 12 ойдан кам вақт қолган ва янги битим бўйича келишув йўқ. Оуен Винисиус ўз позициясида дунёдаги энг яхши футболчилардан бири эканини таъкидлаб, трансфер амалга ошса, бу шов-шувли харид бўлишини айтди.
Лондоннинг Арсенал клуби Мадриднинг Реал жамоаси юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, Қироллик клубининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен ГОАЛ нашрига берган интервюсида бразилиялик футболчининг Англия премер-лигасига кўчиб ўтиш эҳтимоли жуда паст эканини таъкидлади. Ушбу трансфер миш-маслари футболчининг шартномаси якунига етиб бораётгани ва янги шартлар борасида ҳали келишувга эришилмагани фонида қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Микел Артета бошчилигидаги Лондон жамоаси таркибни янада кучайтириш мақсадида 150 миллион евро миқдоридаги таклифни тайёрлаётгани айтилганди. Шартномаси якунланишига 12 ойдан кам вақт қолган Винисиус фаолиятидаги муҳим чорраҳанинг турибди. Агар томонлар янги битим бўйича келишолмаса, Мадрид клуби футболчини сотиб юборишга мажбур бўлиши мумкин.
Майкл Оуен трансфер эҳтимолини нима учун паст баҳоламоқда?Реал Мадрид ва Ливерпул сафида тўп сурган собиқ ҳужумчи Майкл Оуеннинг фикрича, бундай трансфер амалга ошса, бу чинакам шов-шувли харид бўлар эди. Унинг таъкидлашича, бразилиялик вингер ўз позициясида дунёдаги энг яхшилардан бири ҳисобланади ва Арсенал айнан шу нуқтани кучайтиришга муҳтож.
Шунга қарамай, Оуен бу трансферга умуман ишонмаслигини очиқ айтди. Мутахассиснинг фикрича, Винисиус Англия премер-лигасида илгари ўйнамаган бўлса-да, унинг юқори савдоҳаги маҳорати бу чемпионатда ҳам қийналмаслигини таъминлайди, бироқ трансфернинг ўзи ҳозирча реалликдан йироқ.
Мадрид клубидаги ички рақобат ва амбицияларМутахассисларнинг фикрича, футболчи атрофидаги вазиятга унинг жамоадаги мақоми ҳам таъсир кўрсатмоқда. Килиан Мбаппе жамоага келиб қўшилгач, айнан франциялик ҳужумчи Реал Мадриднинг асосий юлдузига айланди. Винисиус эса ҳар доим майдонда асосий қаҳрамон бўлишни хоҳлайдиган футболчилардан бири экани сир эмас.
Майкл Оуеннинг қўшимча қилишича, ҳар бир ўйинчи жамоада асосий фигуралардан бири бўлишни исташи табиий, бироқ бу омил футболчининг фаолиятидаги кейинги қадамларга қандай таъсир қилишини вақт кўрсатади. Ҳозирча эса Арсенал учун бу даражадаги трансферни амалга ошириш қийин вазифа бўлиб қолмоқда.
…