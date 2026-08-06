Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”
Анил Капур оиласи Мумбайга илк кўчиб келганида моддий қийинчилик сабаб қариндоши Раж Капурнинг гаражида яшаган. У актёрлик фаолиятини бошлаш учун узоқ йиллар тинимсиз меҳнат қилган, бу даврда рафиқаси Сунита унга доимо далда берган. Жуфтлик 1984 йилда турмуш қурган, уларнинг Сонам Капур, Харшвардхан Капур ва Рия Капур исмли уч фарзанди бор. Капур муваффақиятига оиласи ва рафиқасининг ишончи катта таъсир кўрсатганини таъкидлаган.
Болливуднинг афсонавий актёри Анил Капур бугун дунёнинг энг машҳур ҳинд кино юлдузларидан бири бўлса-да, унинг муваффақият сари йўли осон кечмаган.
Актёр аввалги интервюларидан бирида оиласи Мумбайга илк кўчиб келганида моддий аҳволи оғир бўлгани, шу сабабли қариндоши Раж Капур оиласига тегишли гаражида яшаганини эслаган. "У вақтда мен ҳеч ким эдим. Кастингдан кастингга чопиб юрардим, ҳеч ким менга ишонмасди. Ҳаттоки, қариндошим бўла туриб Раж Капурни ўзиям мени ролга олмаган! Чунки, у фильмларига фақат ўз ўғиллари ва божасини оларди", деб эслайди актёр. Кейинчалик улар оддий бир хонали уйга кўчиб ўтган ва Анил актёрлик фаолиятини бошлаш учун узоқ йиллар тинимсиз меҳнат қилган.
Бу оғир даврда унинг энг катта таянчи рафиқаси Сунита бўлган. Ўша пайтда у таниқли модел сифатида фаолият юритганига қарамай, Анилнинг орзуларига ишонган ва уни доимо қўллаб-қувватлаган. Жуфтлик 1984 йилда турмуш қурган ва бугунги кунда уларнинг уч фарзанди ҳамда бир неча набиралари бор. Фарзандлари 2 қиз ва 1 ўғил: Сонам Капур, Харшвардхан Капур, Рия Капур.
Анил Капур кўплаб интервюларида муваффақиятга эришишида оиласи ва рафиқасининг ишончи ҳал қилувчи омиллардан бири бўлганини алоҳида таъкидлаб келади.
…