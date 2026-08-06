Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”

·131·Маданият
Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”
Қисқача

Анил Капур оиласи Мумбайга илк кўчиб келганида моддий қийинчилик сабаб қариндоши Раж Капурнинг гаражида яшаган. У актёрлик фаолиятини бошлаш учун узоқ йиллар тинимсиз меҳнат қилган, бу даврда рафиқаси Сунита унга доимо далда берган. Жуфтлик 1984 йилда турмуш қурган, уларнинг Сонам Капур, Харшвардхан Капур ва Рия Капур исмли уч фарзанди бор. Капур муваффақиятига оиласи ва рафиқасининг ишончи катта таъсир кўрсатганини таъкидлаган.

Болливуднинг афсонавий актёри Анил Капур бугун дунёнинг энг машҳур ҳинд кино юлдузларидан бири бўлса-да, унинг муваффақият сари йўли осон кечмаган.

Актёр аввалги интервюларидан бирида оиласи Мумбайга илк кўчиб келганида моддий аҳволи оғир бўлгани, шу сабабли қариндоши Раж Капур оиласига тегишли гаражида яшаганини эслаган. "У вақтда мен ҳеч ким эдим. Кастингдан кастингга чопиб юрардим, ҳеч ким менга ишонмасди. Ҳаттоки, қариндошим бўла туриб Раж Капурни ўзиям мени ролга олмаган! Чунки, у фильмларига фақат ўз ўғиллари ва божасини оларди", деб эслайди актёр. Кейинчалик улар оддий бир хонали уйга кўчиб ўтган ва Анил актёрлик фаолиятини бошлаш учун узоқ йиллар тинимсиз меҳнат қилган.

Guruh bo‘lib tushgan odamlar tantanali tadbirda birga suratga tushmoqda.

Бу оғир даврда унинг энг катта таянчи рафиқаси Сунита бўлган. Ўша пайтда у таниқли модел сифатида фаолият юритганига қарамай, Анилнинг орзуларига ишонган ва уни доимо қўллаб-қувватлаган. Жуфтлик 1984 йилда турмуш қурган ва бугунги кунда уларнинг уч фарзанди ҳамда бир неча набиралари бор. Фарзандлари 2 қиз ва 1 ўғил: Сонам Капур, Харшвардхан Капур, Рия Капур.

Анил Капур кўплаб интервюларида муваффақиятга эришишида оиласи ва рафиқасининг ишончи ҳал қилувчи омиллардан бири бўлганини алоҳида таъкидлаб келади.

Anil Kapur kulrang kostyumda tadbir fonida jilmayib turibdi.
Анил КапурРаж КапурМумбайСунитаСонам Капур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Бугун, 16:33Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Бугун, 05:25Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Кеча, 16:04Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Кеча, 15:11Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Кеча, 14:1352 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)52 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)