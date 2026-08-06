Кристиан Норгор Арсеналдан Эвертонга кўчиб ўтди
Кристиан Норгор Эвертон жамоаси билан икки йиллик шартнома имзолади, трансфер қиймати 7 миллион фунт стерлингни ташкил этди. 32 ёшли даниялик яримҳимоячи ўтган ёзда Брентфорд клубидан Арсенал сафига келиб қўшилган, бироқ асосий таркибдан мунтазам ўрин эгаллай олмаган. У Арсенал сафида барча мусобақаларда 20 та учрашувда майдонга тушиб, шулардан фақат 7 тасида асосий таркибда ҳаракат қилган.
Лондоннинг Арсенал клуби яримҳимоячиси Кристиан Норгор фаолиятини Эвертон жамоасида давом эттирадиган бўлди. 32 ёшли даниялик футболчи Ливерпул клуби билан икки йиллик шартнома имзолаган ва трансфер қиймати 7 миллион фунт стерлингни ташкил этган. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тажрибали таянч яримҳимоячиси ўтган ёзда Брентфорд клубидан Арсенал сафига келиб қўшилган эди. Бироқ, жамоанинг ички чемпионатдаги муваффақиятларига қараммай, у Микел Артета бошқаруви остида асосий таркибдан мунтазам ўрин эгаллай олмади. Натижада футболчи амалиёт кўпроқ бўлиши учун бошқа жамоага ўтишга қарор қилди.
Микел Артетанинг маслаҳатиНорқорнинг таъкидлашича, Арсенал бош мураббийи Микел Артета унинг Эвертонга ўтишини қўллаб-қувватлаган ва бу трансферга ижобий муносабат билдирган. Испаниялик мутахассис ўз футболчилик фаолиятида Давид Моес қўл остида Ливерпул шаҳрида тўп сургани боис, бу клуб ва мураббий ҳақида фақат илиқ хотираларга эга.
"Мен бу эҳтимолий трансфер ҳақида унинг ўзи билан кўп гаплашдим. Артета Эвертон ва Давид Моес ҳақида фақат ижобий фикрларни билдирди", — дейди Кристиан Норгор клуб матбуот хизматига берган интервюсида.
Эвертон учун муҳим қадамЯнги мавсум олдидан таркибни кучайтиришни мақсад қилган Давид Моес тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олганидан мамнун. Кристиан Норгор ёзги трансфер ойнасида Ливерпул клубининг тўртинчи расмий харидига айланди.
Футболчи Арсенал сафида атиги бир мавсум ўтказиб, Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган тарихий жамоанинг бир қисми бўлди. Бироқ, барча мусобақаларда бор-йўғи 20 та учрашувда майдонга тушгани ва уларнинг фақат 7 тасидагина асосий таркибда ҳаракат қилгани унинг кетишига асосий сабаб бўлди.
…