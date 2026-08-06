Кристиан Норгор Арсеналдан Эвертонга кўчиб ўтди

·45·Спорт
Кристиан Норгор Арсеналдан Эвертонга кўчиб ўтди
Қисқача

Кристиан Норгор Эвертон жамоаси билан икки йиллик шартнома имзолади, трансфер қиймати 7 миллион фунт стерлингни ташкил этди. 32 ёшли даниялик яримҳимоячи ўтган ёзда Брентфорд клубидан Арсенал сафига келиб қўшилган, бироқ асосий таркибдан мунтазам ўрин эгаллай олмаган. У Арсенал сафида барча мусобақаларда 20 та учрашувда майдонга тушиб, шулардан фақат 7 тасида асосий таркибда ҳаракат қилган.

Лондоннинг Арсенал клуби яримҳимоячиси Кристиан Норгор фаолиятини Эвертон жамоасида давом эттирадиган бўлди. 32 ёшли даниялик футболчи Ливерпул клуби билан икки йиллик шартнома имзолаган ва трансфер қиймати 7 миллион фунт стерлингни ташкил этган. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тажрибали таянч яримҳимоячиси ўтган ёзда Брентфорд клубидан Арсенал сафига келиб қўшилган эди. Бироқ, жамоанинг ички чемпионатдаги муваффақиятларига қараммай, у Микел Артета бошқаруви остида асосий таркибдан мунтазам ўрин эгаллай олмади. Натижада футболчи амалиёт кўпроқ бўлиши учун бошқа жамоага ўтишга қарор қилди.

Микел Артетанинг маслаҳати

Норқорнинг таъкидлашича, Арсенал бош мураббийи Микел Артета унинг Эвертонга ўтишини қўллаб-қувватлаган ва бу трансферга ижобий муносабат билдирган. Испаниялик мутахассис ўз футболчилик фаолиятида Давид Моес қўл остида Ливерпул шаҳрида тўп сургани боис, бу клуб ва мураббий ҳақида фақат илиқ хотираларга эга.

"Мен бу эҳтимолий трансфер ҳақида унинг ўзи билан кўп гаплашдим. Артета Эвертон ва Давид Моес ҳақида фақат ижобий фикрларни билдирди", — дейди Кристиан Норгор клуб матбуот хизматига берган интервюсида.

Эвертон учун муҳим қадам

Янги мавсум олдидан таркибни кучайтиришни мақсад қилган Давид Моес тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олганидан мамнун. Кристиан Норгор ёзги трансфер ойнасида Ливерпул клубининг тўртинчи расмий харидига айланди.

Футболчи Арсенал сафида атиги бир мавсум ўтказиб, Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган тарихий жамоанинг бир қисми бўлди. Бироқ, барча мусобақаларда бор-йўғи 20 та учрашувда майдонга тушгани ва уларнинг фақат 7 тасидагина асосий таркибда ҳаракат қилгани унинг кетишига асосий сабаб бўлди.

АрсеналЭвертонКристиан НоргорМикел АртетаДавид Моес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)