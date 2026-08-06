Арсенал Бруно Гимараес трансфери учун 75 миллион фунт тўлашга келишди
Арсенал Нюкасл сардори Бруно Гимараес трансфери бўйича 75 миллион фунт стерлинглик келишувга эришди. Бразилиялик яримҳимоячи яқин кунларда тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда, бироқ унинг жамоада қайси позицияда ўйнаши ва трансфернинг тактик зарурияти саволлар уйғотмоқда. Крис Уордл ва Жейми Каррагер бу харид Мартин Зубимендининг келажагига таъсир қилиши, шунингдек, таркиб ротацияси учун хизмат қилиши мумкинлигини таъкидлади.
Англиянинг Арсенал клуби таркибни кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлаб, Нюкасл сардори Бруно Гимараес трансфери бўйича 75 миллион фунт стерлинг миқдоридаги келишувга эришди. Бразилиялик яримҳимоячи яқин кунларда тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда, бироқ мазкур келишувнинг тактик зарурияти футбол жамоатчилигида, жумладан, собиқ ўйинчилар орасида турли саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БетБраин нашрига берган интервюсида Нюкасл собиқ юлдузи Крис Уордл бу трансфернинг мантиқидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, жамоанинг марказий чизиғида аллақачон етарлича чуқурлик мавжуд бўлган бир пайтда, бразилиялик футболчининг асосий таркибда қаерда ўйнаши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Уороунинг таъкидлашича, ўтган мавсумда Деклан Райс олдинроқ позицияда ҳаракат қилган бўлса, Мартин Субименди чуқурроқ позицияни эгаллаган эди. Шунинг учун Арсенал яхши ишлаётган яримҳимоя тизимига эга бўлган ҳолда нима сабабдан бундай қадам ташлагани тушунарсиз.
Трансфер ортидаги шубҳалар ва таркиб ротациясиКрис Уоролднинг сўзларига кўра, Бруно Гимараес тўп билан муомалада қўрқмайдиган, бутун майдон бўйлаб ҳаракатлана оладиган универсал футболчи ҳисобланади. Бироқ Арсенал таркибида бундай ўйинчилар етарлича борлиги боис, клубнинг бу харидга тўлиқ киришгани мутахассисларни ажаблантирган.
Ливерпулнинг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер ҳам бу трансфер сўнгги мавсум охирида барқарорликни сақлашда қийналган Мартин Зубимендининг келажагига путур етказиши мумкинлигини тахмин қилган. Уоролд эса агар жамоа келгуси мавсумда тўрт учта соврин учун кураш олиб борадиган бўлса, бу харид асосий таркибни кучайтиришдан кўра, кўпроқ ўйинчиларни дам олдириш ва ротация қилиш учун муҳим қадам бўлишини таъкидлади.
Клублар ўртасидаги келишмовчиликларSky Sports хабар беришича, футболчи Тйнесиде шаҳрини илиқ хотиралар билан тарк этмоқда. У 2025-йилги Лига кубоги ғалабасидан сўнг Нюкаслни ички чемпионат совринига олиб келган 1955-йилдан бери илк сардор сифатида тарихга кирди. Шунга қарамай, молиявий шартлар келишиб олинганига қарам сифатида, Арсенурнинг трансфер борасидаги ҳаракатлари Нюкаслда бироз норозилик уйғотган.
Sky Sports журналисти Кит Даунининг сўзларига кўра, сўнгги беш-олти ҳафта ичида Арсеналнинг бевосита алоқага чиқмасдан, воситачилар орқали иш тутгани Нюкасл раҳбариятининг эътирозига сабаб бўлган ва уларни бироз саросимага солиб қўйган.
…