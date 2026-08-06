Арсенал Бруно Гимараес трансфери учун 75 миллион фунт тўлашга келишди

·48·Спорт
Арсенал Бруно Гимараес трансфери учун 75 миллион фунт тўлашга келишди
Қисқача

Арсенал Нюкасл сардори Бруно Гимараес трансфери бўйича 75 миллион фунт стерлинглик келишувга эришди. Бразилиялик яримҳимоячи яқин кунларда тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда, бироқ унинг жамоада қайси позицияда ўйнаши ва трансфернинг тактик зарурияти саволлар уйғотмоқда. Крис Уордл ва Жейми Каррагер бу харид Мартин Зубимендининг келажагига таъсир қилиши, шунингдек, таркиб ротацияси учун хизмат қилиши мумкинлигини таъкидлади.

Англиянинг Арсенал клуби таркибни кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлаб, Нюкасл сардори Бруно Гимараес трансфери бўйича 75 миллион фунт стерлинг миқдоридаги келишувга эришди. Бразилиялик яримҳимоячи яқин кунларда тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда, бироқ мазкур келишувнинг тактик зарурияти футбол жамоатчилигида, жумладан, собиқ ўйинчилар орасида турли саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БетБраин нашрига берган интервюсида Нюкасл собиқ юлдузи Крис Уордл бу трансфернинг мантиқидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг фикрича, жамоанинг марказий чизиғида аллақачон етарлича чуқурлик мавжуд бўлган бир пайтда, бразилиялик футболчининг асосий таркибда қаерда ўйнаши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Уороунинг таъкидлашича, ўтган мавсумда Деклан Райс олдинроқ позицияда ҳаракат қилган бўлса, Мартин Субименди чуқурроқ позицияни эгаллаган эди. Шунинг учун Арсенал яхши ишлаётган яримҳимоя тизимига эга бўлган ҳолда нима сабабдан бундай қадам ташлагани тушунарсиз.

Трансфер ортидаги шубҳалар ва таркиб ротацияси

Крис Уоролднинг сўзларига кўра, Бруно Гимараес тўп билан муомалада қўрқмайдиган, бутун майдон бўйлаб ҳаракатлана оладиган универсал футболчи ҳисобланади. Бироқ Арсенал таркибида бундай ўйинчилар етарлича борлиги боис, клубнинг бу харидга тўлиқ киришгани мутахассисларни ажаблантирган.

Ливерпулнинг собиқ ҳимоячиси Жейми Каррагер ҳам бу трансфер сўнгги мавсум охирида барқарорликни сақлашда қийналган Мартин Зубимендининг келажагига путур етказиши мумкинлигини тахмин қилган. Уоролд эса агар жамоа келгуси мавсумда тўрт учта соврин учун кураш олиб борадиган бўлса, бу харид асосий таркибни кучайтиришдан кўра, кўпроқ ўйинчиларни дам олдириш ва ротация қилиш учун муҳим қадам бўлишини таъкидлади.

Клублар ўртасидаги келишмовчиликлар

Sky Sports хабар беришича, футболчи Тйнесиде шаҳрини илиқ хотиралар билан тарк этмоқда. У 2025-йилги Лига кубоги ғалабасидан сўнг Нюкаслни ички чемпионат совринига олиб келган 1955-йилдан бери илк сардор сифатида тарихга кирди. Шунга қарамай, молиявий шартлар келишиб олинганига қарам сифатида, Арсенурнинг трансфер борасидаги ҳаракатлари Нюкаслда бироз норозилик уйғотган.

Sky Sports журналисти Кит Даунининг сўзларига кўра, сўнгги беш-олти ҳафта ичида Арсеналнинг бевосита алоқага чиқмасдан, воситачилар орқали иш тутгани Нюкасл раҳбариятининг эътирозига сабаб бўлган ва уларни бироз саросимага солиб қўйган.

АрсеналБруно ГимараесНюкаслAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)