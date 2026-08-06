Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 359,5 млн АҚШ долларига тенг 72 минг тонна мол гўшти импорт қилди. Импорт ҳажми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 6 минг тоннага ёки 9,1 фоизга ошди. Етказиб берувчилар орасида Ҳиндистон 33,9 минг тонна билан етакчи бўлди, ундан кейинги ўринларни Беларус 19,6 минг тонна ва Қозоғистондан 10,6 минг тонна билан эгаллади. Покистондан 4 минг тонна, бошқа давлатлардан эса яна 4 минг тонна мол гўшти олиб кирилган.
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида хориждан 359,5 млн АҚШ долларига тенг мол гўшти импорт қилди. Давлат статистика қўмитаси маълумотига кўра, январ–июн ойларида мамлакатга 72 минг тонна мол гўшти олиб кирилган.
Импорт ҳажми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан ошган. Ўсиш 6 минг тоннани ёки 9,1 фоизни ташкил этган.
Мол гўшти етказиб берувчи давлатлар орасида Ҳиндистон етакчи бўлди. Ушбу мамлакатдан 33,9 минг тонна мол гўшти импорт қилинган.
Беларусдан 19,6 минг тонна, Қозоғистондан 10,6 минг тонна маҳсулот олиб келинган. Покистондан импорт ҳажми 4 минг тоннани ташкил этган. Яна 4 минг тонна мол гўшти бошқа давлатлар ҳиссасига тўғри келган.
Шу тариқа, ярим йиллик кўрсаткичларда Ўзбекистоннинг мол гўшти импортида Ҳиндистон, Беларус ва Қозоғистон асосий етказиб берувчилар сифатида кўринмоқда.
…