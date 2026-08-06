Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?

·87·Иқтисодиёт
Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?
Қисқача

Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 359,5 млн АҚШ долларига тенг 72 минг тонна мол гўшти импорт қилди. Импорт ҳажми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 6 минг тоннага ёки 9,1 фоизга ошди. Етказиб берувчилар орасида Ҳиндистон 33,9 минг тонна билан етакчи бўлди, ундан кейинги ўринларни Беларус 19,6 минг тонна ва Қозоғистондан 10,6 минг тонна билан эгаллади. Покистондан 4 минг тонна, бошқа давлатлардан эса яна 4 минг тонна мол гўшти олиб кирилган.

Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида хориждан 359,5 млн АҚШ долларига тенг мол гўшти импорт қилди. Давлат статистика қўмитаси маълумотига кўра, январ–июн ойларида мамлакатга 72 минг тонна мол гўшти олиб кирилган.

Импорт ҳажми 2025 йилнинг шу даврига нисбатан ошган. Ўсиш 6 минг тоннани ёки 9,1 фоизни ташкил этган.

Мол гўшти етказиб берувчи давлатлар орасида Ҳиндистон етакчи бўлди. Ушбу мамлакатдан 33,9 минг тонна мол гўшти импорт қилинган.

Беларусдан 19,6 минг тонна, Қозоғистондан 10,6 минг тонна маҳсулот олиб келинган. Покистондан импорт ҳажми 4 минг тоннани ташкил этган. Яна 4 минг тонна мол гўшти бошқа давлатлар ҳиссасига тўғри келган.

Шу тариқа, ярим йиллик кўрсаткичларда Ўзбекистоннинг мол гўшти импортида Ҳиндистон, Беларус ва Қозоғистон асосий етказиб берувчилар сифатида кўринмоқда.

ЎзбекистонҲиндистонБеларусьҚозоғистонПокистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:397 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:181 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?Кеча, 15:397 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда7 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:48Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?Кеча, 10:10Омонатлар фоизи 5 йиллик минимумга тушди: нималар ўзгарди?Омонатлар фоизи 5 йиллик минимумга тушди: нималар ўзгарди?Кеча, 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди