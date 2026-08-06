12 нафар хотин, 102 нафар фарзанд: Угандалик эркак кутилмаган қарор қабул қилди
Угандалик 68 ёшли Муса Ҳасаҳя 12 нафар рафиқаси, 102 нафар фарзанди ва 560 нафардан ортиқ набирасини таъминлаш қийинлашгани сабаб бошқа фарзанд кўрмасликка қарор қилди. У озиқ-овқат, кийим-кечак ва фарзандларининг таълими харажатлари ошгани, шунингдек, икки рафиқаси моддий қийинчиликлар туфайли уни тарк этганини айтди. Муса Ҳасаҳя рафиқаларидан ҳомиладорликнинг олдини олувчи воситалардан фойдаланишни сўраган.
Уганданинг 68 ёшли фуқароси Муса Ҳасаҳя ўзининг улкан оиласи билан дунё жамоатчилиги эътиборини тортган. Унинг 12 нафар рафиқаси, 102 нафар фарзанди ва 560 нафардан ортиқ набираси бор.
Бироқ сўнгги йилларда яшаш харажатларининг кескин ошиши сабаб Муса оиласини таъминлаш тобора қийинлашаётганини айтмоқда. Озиқ-овқат, кийим-кечак ва фарзандларининг таълими учун кетаётган харажатлар оғирлашгани боис, ҳатто икки нафар рафиқаси ҳам моддий қийинчиликлар сабаб уни тарк этган.
Шу боис угандалик деҳқон энди бошқа фарзанд кўрмасликка қарор қилганини маълум қилди. У рафиқаларидан ҳомиладорликнинг олдини олувчи воситалардан фойдаланишни сўраганини ҳам айтган.
Қизиқ томони шундаки, Муса Ҳасаҳя барча фарзандлари ва набираларини юзидан танийди. Аммо уларнинг сони жуда кўплиги сабаб кўпчилигининг исмларини ёдда сақлаш осон эмаслигини тан олган.
…