“Гўёки ўлимини сезгандек...” Жиззахлик блогернинг видеоси ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)

·1.5K·Жамият
“Гўёки ўлимини сезгандек...” Жиззахлик блогернинг видеоси ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)
Қисқача

Жиззахлик 21 ёшли блогер Орзигул Уразматова 4 августдан 5 августга ўтар кечаси Жиззах шаҳрида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисасида ҳалок бўлди. Ижтимоий тармоқларда унинг вафотидан олдин ҳазиломуз тарзда ўлими ҳақида гапирган видеоси тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар бу сўзларни турлича талқин қилиб, айримлари ўлимни олдиндан сезиш мумкинлигини айтган, бошқалари эса буни тасодиф ёки ҳазил деб баҳолаган.

Жиззахлик 21 ёшли блогер Орзигул Уразматованинг 4 августдан 5 августга ўтар кечаси Жиззах шаҳрида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисасида ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилганди.

Шундан сўнг ижтимоий тармоқларда блогернинг ҳаётининг сўнгги кунларига оид турли видеолар кенг тарқала бошлади. Улардан бирида Орзигул кафелардан бирида ўтирган пайтда ҳазиломуз оҳангда: “Мободо ўлсам, шу видеони қўярсан. Ҳозир ўлимимни эслаяпман. Ўлсам мени миллион одам таниса керак, вайнларим янада машҳур бўлса керак”, дея гапираётгани акс этган.

Мазкур видео қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, фойдаланувчилар орасида турли фикр ва тахминларга сабаб бўлди. Айримлар инсон ўз ўлимини олдиндан сезиши мумкинлигини ёзаётган бўлса, бошқалар бу сўзларни тасодиф ёки оддий ҳазил сифатида баҳоламоқда. Яна айрим фойдаланувчилар эса блогернинг автомобил давлат рақамидаги сонларни унинг вафот этган санаси билан боғлашга уринмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, Орзигул Уразматова бошқарувидаги Lacetti русумли автомобил йўлдан чиқиб, дарахтга урилган. Айтилишича, ҳайдовчи рул бошқарувида видео тасвирга олишга чалғигани оқибатида автомобил устидан назоратни йўқотган.

Блогер оғир тан жароҳатлари билан шифохонага олиб борилган. Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун зарур тиббий ёрдам кўрсатган бўлса-да, афсуски, Орзигул Уразматовани қутқариб қолишнинг имкони бўлмаган.

Орзигул УразматоваЖиззахЛасетти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиБугун, 18:03Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиБугун, 17:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Бугун, 16:173 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиБугун, 15:56Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Бугун, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Бугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди