Electronик Артс биржадан чиқди: ўйин гиганти хусусий қўлга ўтди

·52·Техно
Electronик Артс биржадан чиқди: ўйин гиганти хусусий қўлга ўтди
Қисқача

Electronик Арц қиймати 55 миллиард долларга баҳоланган битим орқали очиқ аксиядорлик жамияти мақомидан воз кечиб, тўлиқ хусусий мулкка айланди ва аксиялари NASDAQ биржасида савдодан тўхтатилди. Собиқ аксиядорларга ҳар бир аксия учун 210 доллар тўланган, компаниянинг 93 фоизи Саудия Арабистонининг суверен фондига ўтган ва ЭА зиммасига қарийб 20 миллиард долларлик янги қарз юкланган.

Дунёнинг етакчи ўйин ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Electronик Артс тарихвдаги энг йирик ЛБО битимини якунлаб, очиқ акциядорлик жамияти мақомидан воз кечди ва тўлиқ хусусий мулкка айланди. ixbt.com маълумотига кўра, қиймати 55 миллиард долларга баҳоланган ушбу улкан битим натижасида компания акциялари NASDAQ биржасида савдодан тўхтатилди ва собиқ акциядорларга ҳар бир акция учун 210 доллардан тўлаб берилди. Те Сиms, Баттлефиелд ҳамда EA Sports ФК каби машҳур франшизалар муаллифи эндиликда 93 фоизга Саудия Арабистонининг суверен фондига тегишли бўлиб, компания зиммасига қарийб 20 миллиард долларлик янги қарз юки юкланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилингани ўтган йилнинг сентябрь ойига бориб тақаладиган мазкур харид жараёнида асосий харидорлар сифатида Публик Инвестмент Фунд (ПИФ), шунингдек, Силвер Лаке ва Аффинитй Партнерс инвестиция компаниялари майдонга чиқди. Молиявий схеманинг ўзига хос жиҳати шундаки, суверен фонд ўз маблағларидан 36 миллиард доллар атрофида сармоя киритган бўлса, қўшимча 20 миллиард долларга яқин маблағ JPMorgan Часе томонидан қарз сифатида жалб этилди. Натижада ушбу улкан мажбурият ЭА балансига ўтказилиб, компаниянинг умумий қарз юкини қарийб ўн баробарга ошириб юборди.

Янги бошқарув тузилмаси ва молиявий босим

Кенг кўламли ўзгаришларга қарамай, бош директор Эндрю Уилсон ўз лавозимини сақлаб қолди ва компанияда янги бошқарув тузилмаси жорий этилганини маълум қилди. Унга кўра, Кам Вебер ўйин студиялари фаолияти учун масъул бўлса, Давид Тинсон компаниянинг операцион жараёнларини бошқаришни ўз зиммасига олди. Бироқ таҳлилчиларнинг фикрича, олинган улкан қарзни публика мақомисиз, яни акциялар сотувидан тушадиган даромадларсиз хизмат кўрсатишга мажбур бўлиш ЭА стратегиясига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Молиявий босим шароитида компания харажатларни қисқартириш, айрим студияларни ёпиш ёки келгусидаги лойиҳаларни танлашда анча эҳтиёткор ёндашувни қўллаши кутилмоқда. Экспертларнинг баҳолашича, ЭА эндиликда янги экспериментал ғоялардан кўра кўпроқ ўзини оқлаган синовдан ўтган франшизаларга, ички ўйин харидлари ва доимий монетизация моделларига яна-да кўпроқ таянади. Шу билан бирга, Силвер Лаке вакиллари таркибида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш контент яратиш жараёнини тезлаштириши ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишига умид билдиришмоқда.

Сиёсий контекст ва келажак истиқболлари

Компаниянинг Саудия Арабистони суверен фонди назоратига ўтиши айрим саволлар ва хавотирларни ҳам келтириб чиқарди. Мазкур фонд мамлакат валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон томонидан назорат қилиниши ва ҳукуматнинг инсон ҳуқуқлари бўйича сиёсати халқаро миқёсда танқидга учраб келиши айрим ўйинчиларда хавотир уйғотмоқда. Хусусан, Те Сиms каби лойиҳалардаги инклюзивлик ва хилма-хиллик мавзуларига янги эгалар таъсир кўрсатиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда. Бироқ Electronик Артс ва инвесторлар компаниянинг ижодий йўналишини ўзгартириш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлашди.

Ўтган молиявий йилни қарийб 7,5 миллиард доллар тушум билан якунлаган Electronик Артс жаҳон ўйин саноатининг энг қудратли ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Эндиликда янги хусусий эгалар олдида асосий франшизалар қийматини сақлаб қолиш, бизнес ўсишини таъминлаш ҳамда ўйин саноати тарихидаги энг йирик қарз маблағлари эвазига амалга оширилган харидни оқлаш каби мураккаб вазифалар турибди.

Electronик АртсЎйинларБизнесТехнологияларИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди