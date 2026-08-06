Автопарк раҳбарлари ноаниқлик ва тез ўзгарувчан бозорга мослашиши керак

·34·Авто
Автопарк раҳбарлари ноаниқлик ва тез ўзгарувчан бозорга мослашиши керак
Қисқача

Автопарк раҳбарлари тез ўзгараётган бозор, сиёсат ва солиқ тизимидаги ноаниқликларга мослашиш учун транспорт воситаларини танлаш режасини узоқ муддатга тузиб, сиёсатини ҳар йили янгилаб бориши керак. Айвенс УК маслаҳат бўлими раҳбари Метю Уолтерснинг таъкидлашича, Буюк Британияда 2027-йилда нолинчи эмиссияли автомобиллар мандати кўриб чиқилади, 2031-йилдан кейинги электромобил савдоси мақсадлари эса ҳали тўлиқ тасдиқланмаган.

Замонавий автомобилсозлик саноатида юзага келаётган кескин ўзгаришлар ва давлат сиёсатидаги турғунсизлик автопарк раҳбарларидан мутлақо янгича ёндашувни талаб қилмоқда. Автомобилларни лизингга бериш бўйича Буюк Британиядаги етакчи компаниялардан бири бўлган Айвенс УК маслаҳат бўлими раҳбари Метю Уолтерснинг Autocar нашрига маълум қилишича, соҳа мутахассислари келгуси йилларда доимий ўзгариб турувчи қоидалар ва мураккаб операцион муҳитга тайёр туриши зарур. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Анъанавий тарзда узоқ муддатли барқарорликка таяниб келган ушбу тармоқда бугунги кунда вазият кескинлашган. Метю Уолтерснинг таъкидлашича, автопарк бошқарувчилари транспорт воситаларини танлашда келажакни узоқроқ ўйлаб режа тузишлари ҳамда тез суръатлар билан ўзгариб бораётган бозор шароитига мослашиш учун ўз сиёсатини ҳар йили янгилаб боришлари талаб этилади.

Сиёсий ва солиқ тизимидаги ўзгаришлар

Айниқса, электромобилларга ўтиш жараёни ва қонунчиликдаги янгиликлар кўплаб саволларни туғдирмоқда. Буюк Британия Транспорт вазирлиги 2027-йилда нолинчи эмиссияли автомобиллар мандатини ўрта муддатли кўриб чиқишни режалаштирган бўлиб, бу автомобиллар етказиб берилишига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Шунингдек, 2031-йилдан кейинги йиллик электромобил савдоси мақсадлари ҳали тўлиқ тасдиқлангани йўқ.

Бундан ташқари, гибрид ва электромобиллар учун масофага қараб ҳақ тўлаш солиқ тизими якунлангач, автопаркларнинг харажатларини қайта ҳисоблаб чиқиш зарурати юзага келади. Мутахассиснинг фикрича, янги бензин ва дизел двигателли автомобилларни сотувга чиқаришни тақиқловчи 2030-йилги муддат ҳамда барча турдаги янги енгил ва юк машиналарини электромобилга айлантириш бўйича 2035-йилги сана яқин келажакда қўшимча муҳокамалардан ўтади.

Бозордаги янги брендлар ва харажатлар мураккаблиги

Ушбу ноаниқликлар фонида Айвенс компанияси мижоза учун қонунчиликдаги ўзгаришлар, ишлаб чиқарувчиларнинг янгиликлари ҳамда харажатларга таъсир қилувчи сиёсий-иқтисодий воқеалар бўйича чораклик брифингларни ўтказиб келмоқда. Кичик автопарклар йирик компанияларга қараганда тезкор ўзгаришларга кўпроқ мойил бўлиб, уларда ресурслар чеклангани сабабли рисклар юқорироқ.

Вазиятни бозорда янги пайдо бўлаётган брендлар, хусусан, Хитой ишлаб чиқарувчиларининг фаоллашуви янада мураккаблаштирмоқда. Маълумотларга кўра, фақатгина 2026-йилнинг ўзида 116 та янги модел тақдим этилиши кутилмоқда. Баъзи корпоратив парклар бу янги технологияларни мамнуният билан қабул қилса, бошқалари бренднинг компания имиджига қандай таъсир қилишини чуқур ўйлаб кўрмоқда.

Электрлаштириш жараёни анъанавий ёқилғи харажатларига нисбатан турлича операцион харажатларни келтириб чиқармоқда. Уйда қувватлаш имкониятига эга бўлган ҳайдовчи билан фақат жамоат станцияларидан фойдаланадиган ходимнинг харажатлари кескин фарқ қилиши "адолат" масаласини кун тартибига қўймоқда. Натижада Айвенс ҳайдовчиларнинг самарадорлиги ва қувватлаш одатларини ҳисобга олган ҳолда умумий эгалик қийматини аниқлашни таклиф қилмоқда.

АвтопаркЭлектромобилЛизингАвтомобил бозориТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин