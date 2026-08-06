Автопарк раҳбарлари ноаниқлик ва тез ўзгарувчан бозорга мослашиши керак
Автопарк раҳбарлари тез ўзгараётган бозор, сиёсат ва солиқ тизимидаги ноаниқликларга мослашиш учун транспорт воситаларини танлаш режасини узоқ муддатга тузиб, сиёсатини ҳар йили янгилаб бориши керак. Айвенс УК маслаҳат бўлими раҳбари Метю Уолтерснинг таъкидлашича, Буюк Британияда 2027-йилда нолинчи эмиссияли автомобиллар мандати кўриб чиқилади, 2031-йилдан кейинги электромобил савдоси мақсадлари эса ҳали тўлиқ тасдиқланмаган.
Замонавий автомобилсозлик саноатида юзага келаётган кескин ўзгаришлар ва давлат сиёсатидаги турғунсизлик автопарк раҳбарларидан мутлақо янгича ёндашувни талаб қилмоқда. Автомобилларни лизингга бериш бўйича Буюк Британиядаги етакчи компаниялардан бири бўлган Айвенс УК маслаҳат бўлими раҳбари Метю Уолтерснинг Autocar нашрига маълум қилишича, соҳа мутахассислари келгуси йилларда доимий ўзгариб турувчи қоидалар ва мураккаб операцион муҳитга тайёр туриши зарур. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Анъанавий тарзда узоқ муддатли барқарорликка таяниб келган ушбу тармоқда бугунги кунда вазият кескинлашган. Метю Уолтерснинг таъкидлашича, автопарк бошқарувчилари транспорт воситаларини танлашда келажакни узоқроқ ўйлаб режа тузишлари ҳамда тез суръатлар билан ўзгариб бораётган бозор шароитига мослашиш учун ўз сиёсатини ҳар йили янгилаб боришлари талаб этилади.
Сиёсий ва солиқ тизимидаги ўзгаришларАйниқса, электромобилларга ўтиш жараёни ва қонунчиликдаги янгиликлар кўплаб саволларни туғдирмоқда. Буюк Британия Транспорт вазирлиги 2027-йилда нолинчи эмиссияли автомобиллар мандатини ўрта муддатли кўриб чиқишни режалаштирган бўлиб, бу автомобиллар етказиб берилишига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Шунингдек, 2031-йилдан кейинги йиллик электромобил савдоси мақсадлари ҳали тўлиқ тасдиқлангани йўқ.
Бундан ташқари, гибрид ва электромобиллар учун масофага қараб ҳақ тўлаш солиқ тизими якунлангач, автопаркларнинг харажатларини қайта ҳисоблаб чиқиш зарурати юзага келади. Мутахассиснинг фикрича, янги бензин ва дизел двигателли автомобилларни сотувга чиқаришни тақиқловчи 2030-йилги муддат ҳамда барча турдаги янги енгил ва юк машиналарини электромобилга айлантириш бўйича 2035-йилги сана яқин келажакда қўшимча муҳокамалардан ўтади.
Бозордаги янги брендлар ва харажатлар мураккаблигиУшбу ноаниқликлар фонида Айвенс компанияси мижоза учун қонунчиликдаги ўзгаришлар, ишлаб чиқарувчиларнинг янгиликлари ҳамда харажатларга таъсир қилувчи сиёсий-иқтисодий воқеалар бўйича чораклик брифингларни ўтказиб келмоқда. Кичик автопарклар йирик компанияларга қараганда тезкор ўзгаришларга кўпроқ мойил бўлиб, уларда ресурслар чеклангани сабабли рисклар юқорироқ.
Вазиятни бозорда янги пайдо бўлаётган брендлар, хусусан, Хитой ишлаб чиқарувчиларининг фаоллашуви янада мураккаблаштирмоқда. Маълумотларга кўра, фақатгина 2026-йилнинг ўзида 116 та янги модел тақдим этилиши кутилмоқда. Баъзи корпоратив парклар бу янги технологияларни мамнуният билан қабул қилса, бошқалари бренднинг компания имиджига қандай таъсир қилишини чуқур ўйлаб кўрмоқда.
Электрлаштириш жараёни анъанавий ёқилғи харажатларига нисбатан турлича операцион харажатларни келтириб чиқармоқда. Уйда қувватлаш имкониятига эга бўлган ҳайдовчи билан фақат жамоат станцияларидан фойдаланадиган ходимнинг харажатлари кескин фарқ қилиши "адолат" масаласини кун тартибига қўймоқда. Натижада Айвенс ҳайдовчиларнинг самарадорлиги ва қувватлаш одатларини ҳисобга олган ҳолда умумий эгалик қийматини аниқлашни таклиф қилмоқда.
…