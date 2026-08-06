Зулайхо Бойхонова: «Данагидан мағзи ширин экан» (видео)

·151·Маданият
Зулайхо Бойхонова: «Данагидан мағзи ширин экан» (видео)
Қисқача

Ўзбекистон халқ артисти Зулайхо Бойхонова невараларини фарзандларидан ҳам кўпроқ яхши кўришини айтди. У Фирдавс ва Мадинага бу туйғусини «Данагидан мағзи ширин» мақоли билан изоҳлашини билдирди. Хонанда неваралар уйидаги шовқин, сочилиб ётган ўйинчоқлар ва болаларнинг бақир-чақиридан завқланишини таъкидлади. Шунингдек, болага ёшлигидан меҳр ва илиқ сўз бериш унинг келажакдаги руҳий барқарорлиги учун муҳимлигини айтди.

Ўзбекистон халқ артисти Зулайхо Бойхонова невараларига бўлган меҳри ҳақида самимий фикрларини билдирди. Хонанда фарзандларини жуда яхши кўришини, аммо невара дунёга келгач, қалбида бутунлай бошқача туйғулар пайдо бўлганини яширмади.

«Омон-омон» кўрсатувидаги суҳбатда у оиласи, фарзандлари камолида қайнонасининг ўрни ва болага кичиклигидан меҳр бериш қанчалик муҳимлиги ҳақида ҳам гапирди.

«Сизларни невараларимчалик севмаган эканман»

Хонанда ўз ҳисларини халқ орасидаги «Данагидан мағзи ширин» мақоли билан ифодалади. Бу ибора фарзанддан кейин невара янада ширин ва азиз бўлишини англатади.

«Фарзандларимдан ҳам кўра невараларимни кўпроқ яхши кўряпман. “Данагидан мағзи ширин”, деб шунга айтишар экан», — деди Зулайхо Бойхонова.

У фарзандлари Фирдавс ва Мадинага ҳам бу ҳақда очиқ айтишини ҳазил ва самимият билан тилга олди.

«Фирдавс, Мадина, мен сизларни яхши кўрганман, лекин невараларимчалик яхши кўрмаган эканман, деб айтаман».

Хонанданинг Фирдавс исмли ўғли ва Мадина исмли қизи борлиги очиқ биографик манбаларда ҳам қайд этилган.

Фарзандлар тарбиясида қайнонасининг ёрдами катта бўлган

Зулайхо Бойхонова фарзандлари кичик пайтда ҳам театрда ишлагани, ҳам оиладаги юмушларни бажаргани сабаб доимо банд бўлганини эслади.

Ўша даврда болаларни парваришлашда қайнонаси унга катта ёрдам берган. Хонанда буни миннатдорлик билан тилга олиб, ёшликдаги меҳнат ва ижодий фаолият оилага ажратилган вақтга ҳам таъсир қилганини тан олди.

«У пайтда кўпроқ оилада қайноналаримизга хизмат қилганмиз, театрда ҳам ишлаганмиз. Биз банд бўлганимиз учун фарзандларимизни катта қилишда қайнонамлар ёрдам берган».

Унинг гапларидан англашиладики, неваралар билан ўтказаётган бугунги вақт маълум маънода фарзандлари кичиклигида етишмаган сокин ва беғубор лаҳзаларнинг ўрнини ҳам тўлдирмоқда.

Энди уйдаги шовқин ҳам ёқимли

Хонанда неваралар келган уйдаги тартибсизлик, сочилиб ётган ўйинчоқлар ва болаларнинг шовқини унга алоҳида завқ бағишлашини айтди.

«“Болалик уй — бозор”, деб бежиз айтилмаган экан. Ўйинчоқларнинг сочилиб ётиши ҳам, бақир-чақирлари ҳам — ҳаммаси ёқимли».

Кундалик ҳаётда катталарни чарчатиши мумкин бўлган бу манзарани Зулайхо Бойхонова хонадонга ҳаёт ва илиқлик олиб кирадиган ҳолат сифатида қабул қилади.

Вақт ўтиб, инсоннинг қарашлари ҳам ўзгаради: бир пайтлар шовқиндек туюлган овозлар кейинчалик энг соғинчли хотирага айланиши мумкин.

«Бола меҳрни ташқаридан қидирмаслиги керак»

Суҳбатнинг энг таъсирли қисми болага меҳр бериш ҳақида бўлди. Бойхонованинг фикрича, инсоннинг келажакдаги руҳий барқарорлиги ва атрофдагиларга муносабати оилада кўрган меҳри билан чамбарчас боғлиқ.

«Уларга ёшлигидан қанча кўп меҳр берсангиз, беш-етти ёшгача қалбингиздаги энг чиройли сўзларни қанча кўп айтсангиз, бола ҳар томонлама яхши бўлиб ўсади».

Хонанда буни ўз ҳаётий тажрибасидан келиб чиқиб айтди. Унинг қарашича, уйда эътибор, илиқ сўз ва ишонч кўрган бола улғайгач, етишмаган меҳрни бошқа жойдан излашга мажбур бўлмайди.

«У меҳрни ташқаридан қидирмайди, чунки уйида меҳр кўрган бўлади».

Неваралар билан келган янги бахт

Зулайхо Бойхонованинг суҳбати машҳур хонанданинг саҳнадан ташқаридаги — она ва буви сифатидаги қиёфасини кўрсатди.

У невараларини фарзандларидан кўпроқ севиши ҳақидаги сўзларни таққослаш ёки кимнидир камситиш учун эмас, буви бўлгач кашф этган янги туйғуни ифодалаш учун айтди.

Фарзанд тарбияси кўпинча масъулият, ташвиш ва шошилинч қарорлар билан кечади. Невара билан муносабатда эса инсонда вақт ҳам, сабр ҳам, ҳаёт тажрибаси ҳам кўпроқ бўлади. Балки «данагидан мағзи ширин» деган гапнинг сирли маъноси ҳам шундадир. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Зулайхо БойхоноваЎзбекистонОмон-омон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Бугун, 16:33Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Бугун, 05:25Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Кеча, 16:04Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Кеча, 15:11Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Кеча, 14:1352 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)52 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)