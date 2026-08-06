Зулайхо Бойхонова: «Данагидан мағзи ширин экан» (видео)
Ўзбекистон халқ артисти Зулайхо Бойхонова невараларини фарзандларидан ҳам кўпроқ яхши кўришини айтди. У Фирдавс ва Мадинага бу туйғусини «Данагидан мағзи ширин» мақоли билан изоҳлашини билдирди. Хонанда неваралар уйидаги шовқин, сочилиб ётган ўйинчоқлар ва болаларнинг бақир-чақиридан завқланишини таъкидлади. Шунингдек, болага ёшлигидан меҳр ва илиқ сўз бериш унинг келажакдаги руҳий барқарорлиги учун муҳимлигини айтди.
Ўзбекистон халқ артисти Зулайхо Бойхонова невараларига бўлган меҳри ҳақида самимий фикрларини билдирди. Хонанда фарзандларини жуда яхши кўришини, аммо невара дунёга келгач, қалбида бутунлай бошқача туйғулар пайдо бўлганини яширмади.
«Омон-омон» кўрсатувидаги суҳбатда у оиласи, фарзандлари камолида қайнонасининг ўрни ва болага кичиклигидан меҳр бериш қанчалик муҳимлиги ҳақида ҳам гапирди.
«Сизларни невараларимчалик севмаган эканман»
Хонанда ўз ҳисларини халқ орасидаги «Данагидан мағзи ширин» мақоли билан ифодалади. Бу ибора фарзанддан кейин невара янада ширин ва азиз бўлишини англатади.
«Фарзандларимдан ҳам кўра невараларимни кўпроқ яхши кўряпман. “Данагидан мағзи ширин”, деб шунга айтишар экан», — деди Зулайхо Бойхонова.
У фарзандлари Фирдавс ва Мадинага ҳам бу ҳақда очиқ айтишини ҳазил ва самимият билан тилга олди.
«Фирдавс, Мадина, мен сизларни яхши кўрганман, лекин невараларимчалик яхши кўрмаган эканман, деб айтаман».
Хонанданинг Фирдавс исмли ўғли ва Мадина исмли қизи борлиги очиқ биографик манбаларда ҳам қайд этилган.
Фарзандлар тарбиясида қайнонасининг ёрдами катта бўлган
Зулайхо Бойхонова фарзандлари кичик пайтда ҳам театрда ишлагани, ҳам оиладаги юмушларни бажаргани сабаб доимо банд бўлганини эслади.
Ўша даврда болаларни парваришлашда қайнонаси унга катта ёрдам берган. Хонанда буни миннатдорлик билан тилга олиб, ёшликдаги меҳнат ва ижодий фаолият оилага ажратилган вақтга ҳам таъсир қилганини тан олди.
«У пайтда кўпроқ оилада қайноналаримизга хизмат қилганмиз, театрда ҳам ишлаганмиз. Биз банд бўлганимиз учун фарзандларимизни катта қилишда қайнонамлар ёрдам берган».
Унинг гапларидан англашиладики, неваралар билан ўтказаётган бугунги вақт маълум маънода фарзандлари кичиклигида етишмаган сокин ва беғубор лаҳзаларнинг ўрнини ҳам тўлдирмоқда.
Энди уйдаги шовқин ҳам ёқимли
Хонанда неваралар келган уйдаги тартибсизлик, сочилиб ётган ўйинчоқлар ва болаларнинг шовқини унга алоҳида завқ бағишлашини айтди.
«“Болалик уй — бозор”, деб бежиз айтилмаган экан. Ўйинчоқларнинг сочилиб ётиши ҳам, бақир-чақирлари ҳам — ҳаммаси ёқимли».
Кундалик ҳаётда катталарни чарчатиши мумкин бўлган бу манзарани Зулайхо Бойхонова хонадонга ҳаёт ва илиқлик олиб кирадиган ҳолат сифатида қабул қилади.
Вақт ўтиб, инсоннинг қарашлари ҳам ўзгаради: бир пайтлар шовқиндек туюлган овозлар кейинчалик энг соғинчли хотирага айланиши мумкин.
«Бола меҳрни ташқаридан қидирмаслиги керак»
Суҳбатнинг энг таъсирли қисми болага меҳр бериш ҳақида бўлди. Бойхонованинг фикрича, инсоннинг келажакдаги руҳий барқарорлиги ва атрофдагиларга муносабати оилада кўрган меҳри билан чамбарчас боғлиқ.
«Уларга ёшлигидан қанча кўп меҳр берсангиз, беш-етти ёшгача қалбингиздаги энг чиройли сўзларни қанча кўп айтсангиз, бола ҳар томонлама яхши бўлиб ўсади».
Хонанда буни ўз ҳаётий тажрибасидан келиб чиқиб айтди. Унинг қарашича, уйда эътибор, илиқ сўз ва ишонч кўрган бола улғайгач, етишмаган меҳрни бошқа жойдан излашга мажбур бўлмайди.
«У меҳрни ташқаридан қидирмайди, чунки уйида меҳр кўрган бўлади».
Неваралар билан келган янги бахт
Зулайхо Бойхонованинг суҳбати машҳур хонанданинг саҳнадан ташқаридаги — она ва буви сифатидаги қиёфасини кўрсатди.
У невараларини фарзандларидан кўпроқ севиши ҳақидаги сўзларни таққослаш ёки кимнидир камситиш учун эмас, буви бўлгач кашф этган янги туйғуни ифодалаш учун айтди.
Фарзанд тарбияси кўпинча масъулият, ташвиш ва шошилинч қарорлар билан кечади. Невара билан муносабатда эса инсонда вақт ҳам, сабр ҳам, ҳаёт тажрибаси ҳам кўпроқ бўлади. Балки «данагидан мағзи ширин» деган гапнинг сирли маъноси ҳам шундадир. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…