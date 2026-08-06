КХДРнинг 120 ракетали бўлинмаси Россияга йўл олгани айтилди
Украина ҳарбий разведкаси маълумотига кўра, тахминан 90 нафар КХДР ҳарбийсидан иборат ракета бўлинмаси Россиянинг Воронеж вилоятига юборилмоқда. Бўлинма 120 та баллистик ракета ва олтита учириш қурилмаси билан таъминланиши режалаштирилган, бироқ ҳозирча Россияга янги 40 та КН-23 ва КН-24 ракетаси етказилгани айтилмоқда. Мазкур маълумотлар Москва ва Пхенян томонидан тасдиқланмаган, бўлинманинг аниқ вазифаси ҳам ҳозирча номаълум.
Шимолий Кореянинг ракета бўлинмаси Россиянинг ғарбий ҳудудларида жойлаштирила бошланган бўлиши мумкин. Украина ҳарбий разведкаси маълумотига кўра, тахминан 90 нафар КХДР ҳарбийсидан иборат гуруҳ Воронеж вилоятига юборилмоқда.
Бўлинма Россиянинг 112-ракета бригадаси таркибида фаолият юритиши ва 120 та баллистик ракета ҳамда олтита учириш қурилмаси билан таъминланиши режалаштирилган. Бироқ бу маълумотлар ҳозирча Москва ёки Пхеньян томонидан тасдиқланган эмас.
Россияга ҳозирча нечта ракета етказилган?
Украина ҳарбий разведкаси вакили Андрей Чернякнинг Reuters’га билдиришича, Пхеньян Россияга 40 та KN-23 ва KN-24 баллистик ракетасидан иборат янги партия ҳамда ҳарбий мутахассисларни юборган.
120 та ракета ва олтита учириш қурилмасидан иборат якуний таркиб эса ҳали шаклланмаган. Чернякнинг айтишича, бўлинманинг тўлиқ конфигурацияси юқори даражадаги навбатдаги музокаралардан кейин белгиланиши мумкин.
АҚШ мазкур жойлаштириш режасидан хабардор эканини Reuters’нинг масаладан бохабар манбаси ҳам билдирган, аммо қўшимча тафсилот бермаган. Россия Мудофаа вазирлиги ва КХДРнинг БМТдаги ваколатхонаси агентлик сўровига жавоб қайтармаган.
Шу сабаб 120 та ракета аллақачон Россияга етказиб бўлинган, деган хулоса тўғри эмас. Ҳозирча гап янги 40 та ракета партияси ва кенгайтирилиши кутилаётган бўлинма ҳақида кетмоқда.
Шимолий Корея ҳарбийлари қандай вазифа бажаради?
КХДР ҳарбийларининг ракета операцияларидаги аниқ вазифаси ҳозирча маълум эмас. Улар ракеталарни мустақил бошқариши, россиялик ҳарбийларга техник ёрдам бериши ёки учириш қурилмаларига хизмат кўрсатиши мумкин.
Украина разведкаси бу маълумотлар ёпиқ манбалардан олинганини билдирган. Шу боис бўлинманинг жойлашуви ва вазифалари бўйича барча тафсилотларни очиқ манбалар орқали мустақил текшириш имкони йўқ.
Агар мазкур маълумот тасдиқланса, Россия ва Шимолий Корея ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик янги босқичга ўтади. Пхеньян аввал Москвага қурол-яроғ ва ҳарбий хизматчилар юборган бўлса, энди ракета бўлинмасининг ўзи Россия ҳудудида жойлаштирилиши мумкин.
KN-23 ва KN-24 ракеталари нега хавфли?
KN-23 ва KN-24 қисқа масофали баллистик ракеталар бўлиб, Россиянинг «Искандер» ракеталарига ўхшаш вазифаларни бажаради. Украина ҳарбий манбаларига кўра, Шимолий Корея ракеталарининг учиш масофаси ва жанговар қисми каттароқ, аммо аниқлиги Россия ракеталарига нисбатан пастроқ.
Аниқлик пастлиги уларнинг хавфини камайтирмайди. Аксинча, ракетанинг нишондан оғиши аҳоли яшайдиган ҳудудларда қурбонлар сони ошишига олиб келиши мумкин.
Украина разведкаси ҳисоб-китобига кўра, КХДР 2023 йил охиридан 2025 йил августигача Россияга 150 та KN-23 ва KN-24 ракетасини етказиб берган. Янги партиядан олинган ракеталарнинг камида иккитаси ўтган ҳафта Украинага қарши ишлатилгани айтилмоқда.
Филаделфиядаги Ташқи сиёсат тадқиқотлари институти таҳлилчиси Роб Лининг фикрича, баллистик ракеталар Украина мудофаасининг энг заиф нуқталаридан бири бўлиб қолмоқда. Россия ихтиёридаги бундай қуроллар сонининг кўпайиши Украина ҳаво мудофаасига янада кучли босим ўтказади.
5 август ҳужуми заиф нуқтани кўрсатди
5 август куни Россия Украинага 24 та баллистик ракета, тўртта «Циркон» ёки «Оникс» туридаги юқори тезликдаги ракета ва 115 та дрон билан ҳужум қилди. Украина ҳаво мудофааси дронларнинг бир қисмини уриб туширди, аммо ракеталарнинг бирортасини ҳам тутиб қола олмади.
Киев ва унинг атрофидаги ҳудудларга берилган зарбалар оқибатида 17 киши ҳалок бўлди, камида 44 киши жароҳатланди. Украина томони пиво заводи, почта саралаш маркази ва қурилиш материаллари омборлари зарар кўрганини айтди. Россия Мудофаа вазирлиги эса нишонлар ҳарбий мақсадларда ишлатилганини даъво қилди. Томонларнинг объектлар вазифаси ҳақидаги баёнотларини мустақил равишда тўлиқ солиштириш имкони бўлмаган.
Украина президенти Володимир Зеленскийнинг маълум қилишича, мамлакат 2026 йилда иттифоқчилардан 2025 йилдаги миқдорнинг атиги учдан бирига тенг ҳаво мудофаа ракеталарини олган. Айниқса баллистик ракеталарни уришга қодир Patriot тизимлари учун тутиб қолувчи ракеталар танқислиги кучайган.
Қишда энергетика тизими яна нишонга олиниши мумкин
Украина томони Россия қиш мавсуми олдидан баллистик ракеталар ишлаб чиқаришни тезлаштираётганини айтмоқда. Киевнинг хавотирига кўра, совуқ ойларда электр станциялари, подстанциялар ва бошқа энергетика объектларига оммавий ҳужумлар қайта кучайиши мумкин.
КХДРдан қўшимча 120 та ракета келиши Россияга бир неча йўналиш бўйича зарбаларни узоқ вақт давом эттириш имконини бериши мумкин. Украинада эса ҳар бир баллистик ракетани уриш учун қиммат ва чекланган миқдордаги Patriot тутиб қолувчилари талаб этилади.
Роб Ли айнан қишда Украина ҳаво мудофааси ҳолати жиддий хавотир уйғотишини таъкидлади. Унинг фикрича, баллистик ракеталар сонининг кўпайиши энергетика тармоғини ҳимоя қилишни янада мураккаблаштиради.
Россияда қанча КХДР ҳарбийси бор?
Андрей Чернякнинг маълумотига кўра, ҳозир Россиянинг Курск вилоятида 9,5 минг нафарга яқин шимолий кореялик ҳарбий қолмоқда. Украина разведкаси улар айни пайтда Украинага қарши тўғридан-тўғри жанговар ҳаракатларда иштирок этмаётганини билдирган.
Россия ва КХДР ўртасидаги ўзаро мудофаа тўғрисидаги шартнома 2024 йилда имзоланган. Украина расмийлари ҳисоб-китобига кўра, Пхеньян Курск вилоятидаги жангларга ёрдам бериш учун жами 14 мингга яқин ҳарбий юборган.
Украина томони Россия яна 30 минг нафар КХДР ҳарбийсини қабул қилиш учун Воронеж вилоятида тайёргарлик кўраётганини ҳам даъво қилмоқда. Бу маълумот ҳам Москва ва Пхеньян томонидан тасдиқланган эмас.
Янги босқичнинг асосий хавфи нимада?
Бу хабардаги асосий масала фақат ракеталар сони эмас. Агар КХДРнинг махсус ракета бўлинмаси ҳақиқатан Россия ҳудудида фаолият бошласа, Пхеньян Москвага қурол етказиб берувчи давлатдан ракета операцияларида бевосита иштирок этадиган ҳамкорга айланади.
Ҳозирча Украина разведкаси маълумотлари мустақил тасдиқни талаб қилади. Бўлинманинг аниқ вазифаси, 120 та ракетанинг қачон етказилиши ва улар қаерда ишлатилиши номаълум.
Бироқ сўнгги оммавий ҳужумлар бир нарсани кўрсатди: Украина ҳаво мудофаасида баллистик ракеталарга қарши воситалар танқис экан, ҳар қандай янги ракета партияси фронтдан узоқдаги шаҳарлар учун ҳам жиддий хавф туғдиради. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…