Ноэль Микаэлян кутилмаган танлов қилди: энди рақиби Опетая
Ноел Микаелян Девид Бенавидес билан мажбурий ҳимоя жангига чиқиш ўрнига 12 сентябр куни Лас-Вегасда мағлубияциз Жей Опетаяга қарши рингга чиқади. Бу қарор Бенавидес жамоасидан 60 кундан зиёд вақт давомида аниқ молиявий таклиф олинмагани ва узоқ вақт фаолияциз қолмаслик истаги билан изоҳланган.
Биринчи оғир вазн тоифасида катта тўқнашув расмийлашмоқда. Арманистонлик Ноэль Микаэлян Дэвид Бенавидес билан кутилган чемпионлик баҳси ўрнига мағлубият нималигини билмай келаётган Жей Опетаяга қарши рингга чиқишни танлади.
Жанг 12 сентябрь куни Лас-Вегасда ўтказиладиган катта бокс оқшомининг иккинчи асосий тўқнашуви бўлади. Марказий баҳсда Райан Гарсия ва Конор Бенн ярим ўрта вазн камари учун куч синашади.
Бенавидес билан жанг нега амалга ошмади?
Микаэлян амалдаги WBC чемпиони сифатида Дэвид Бенавидесга қарши мажбурий ҳимоя жанги ўтказиши керак эди. Жаҳон бокс кенгаши 29 май куни мазкур тўқнашувни расман белгилаган ва томонларга музокараларни якунлаш вазифасини қўйганди.
Бироқ Микаэлян томонининг билдиришича, орадан 60 кундан зиёд вақт ўтганига қарамай, улар Бенавидес жамоасидан расмий ва аниқ молиявий таклиф олмаган. Арманистонлик боксчининг маслаҳатчиси Энтони Гиргес узоқ вақт фаолиятсиз қолишни истамаганликлари учун Опетая билан жанг вариантини қабул қилганини айтди.
Шу боис бу қарорни Бенавидесдан оддий қочиш сифатида баҳолаш тўлиқ манзарани акс эттирмайди. WBC жанги белгилаган, аммо томонлар шартнома ва молиявий шартлар бўйича якуний келишувга эриша олмаган.
Опетая IBF камарини нега йўқотган эди?
Жей Опетая аввал IBF йўналишида жаҳон чемпиони эди. Аммо у март ойида Брэндон Глантонга қарши Zuffa Boxing камари учун санкцияланмаган жангда иштирок этгач, IBF уни чемпионлик унвонидан маҳрум қилди.
IBF баёнотига кўра, дастлаб жанг маълум шартлар асосида маъқулланган. Матбуот анжуманида Zuffa Boxing чемпионлик камари ҳам ўртага қўйилиши маълум бўлгач, ташкилот санкцияни қайтариб олган. 19 мартда ўтказилган йиғилишдан кейин IBF камари вакант деб эълон қилинди.
Опетая эса Глантонни очколар бўйича ишончли мағлуб этиб, Zuffa Boxing тарихидаги илк биринчи оғир вазн чемпионига айланди. Австралиялик боксчи, шунингдек, The Ring камарини ҳам сақлаб турибди.
Қайси камарлар ўртага қўйилади?
Опетая — Микаэлян жанги биринчи оғир вазн, яъни 90,7 килограммгача бўлган тоифада ўтказилади. Ҳозирги режага кўра, Опетаянинг The Ring ва Zuffa Boxing унвонлари учун кураш бўлиши кутилмоқда.
Микаэляннинг WBC камари масаласи эса ҳали тўлиқ ойдинлашмаган. Чунки ташкилот уни Бенавидесга қарши мажбурий ҳимоя жангига чиқарган ва бу қарор расман бекор қилингани маълум эмас. Айрим манбалар ҳозирча фақат Опетаяга тегишли унвонлар ўртага қўйилишини ёзмоқда.
Демак, «барча камарлар учун бирлаштирувчи жанг» деган таърифга шошилмаслик керак. WBC алоҳида қарор қабул қилмаса, Микаэлян чемпионлик унвонини рингда ҳимоя қилмаслиги ёки ҳатто ундан маҳрум бўлиши мумкин.
Мағлубиятсиз фаворитга қарши энг оғир синов
Жей Опетая профессионал фаолиятида 30 та жанг ўтказиб, барчасида ғалаба қозонган. У 23 рақибини муддатидан олдин мағлуб этган ва ҳаракатчанлиги, юқори суръати ҳамда кучли чап қўли билан ажралиб туради.
Ноэль Микаэлян ҳисобида эса 28 та ғалаба, 3 та мағлубият ва 12 та нокаут бор. У 2025 йил декабрида Баду Жекни очколар бўйича енгиб, WBC камарини қайтариб олган эди.
Опетая ушбу жуфтликда фаворит сифатида қаралиши мумкин. Бироқ Микаэлян тажрибали, масофани яхши ҳис қиладиган ва катта жангларда шошилмай ишлайдиган боксчи. Австралиялик рақибини эрта босим остига олишга ҳаракат қилса, арманистонлик чемпион қарши ҳужумлар ва узоқ масофадаги зарбаларга таяниши кутилмоқда.
Катта гонорар ҳақидаги хабар тасдиқланмаган
Микаэлян ушбу жанг учун фаолиятидаги энг катта гонорарни олиши мумкинлиги ҳақида тахминлар тарқалди. Zuffa Boxing спортчиларга юқори ҳақ тўлаётгани ҳақида кўп гапирилаётган бўлса-да, Опетая — Микаэлян жанги учун ажратилган маблағ расман очиқланмади.
Шунингдек, Микаэлян Zuffa Boxing билан узоқ муддатли шартнома имзолаганми ёки фақат битта жанглик келишув тузганми — бу ҳақда ҳам аниқ тафсилот берилмаган. Шу боис гонорарни «фаолиятидаги энг катта сумма» сифатида қатъий кўрсатишга ҳозирча асос йўқ.
Лас-Вегасдаги кеча янада кучайди
12 сентябрдаги бокс оқшоми Лас-Вегасдаги T-Mobile Arena мажмуасида ўтказилади. Райан Гарсия — Конор Бенн жанги расман кечанинг асосий тўқнашуви сифатида эълон қилинган.
Опетая ва Микаэляннинг қўшилиши турнирнинг спорт қийматини сезиларли оширди. Бир томонда мағлубиятсиз, ўзини тоифанинг энг кучлиси деб ҳисоблаётган Опетая. Иккинчи томонда эса мажбурий ҳимоя жанги амалга ошмаганидан кейин бутунлай бошқа ва янада хавфли йўлни танлаган Микаэлян.
12 сентябрь куни Микаэляннинг қарори жасоратли қадам бўлганми ёки фаолиятидаги энг оғир хато — рингнинг ўзи кўрсатади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…