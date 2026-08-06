Тексасдаги кўргазма мажмуаси ўрнида қуввати 245 МВ бўлган дата-центр қурилади
Даллас шаҳридаги Даллас Маркет Ҳалл ўрнида Кров Ҳолдингс ва КлеанАрк Дата Сентерс ҳамкорлигида қуввати 245 МВ бўлган дата-марказ қурилади. Беш қаватли обект 40 акр майдонни эгаллайди ва унинг биринчи навбатини 2027-йилнинг охирига қадар фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Даллас Маркет Сентер 1950-йиллардан буён фаолият юритиб келади, 1960-йилда очилган Маркет Ҳалл эса кўргазмалар ва консертлар ўтказиладиган жамоат учун очиқ ягона обект ҳисобланади.
АҚШнинг Тексас штатидаги Даллас шаҳрида жойлашган машҳур савдо-кўргазма мажмуаси ўрнида йирик рақамли инфратузилма объекти барпо этилади. ixbt.com маълумотига кўра, умумий қуввати 245 МВ бўлган замонавий дата-центр лойиҳасини Кров Ҳолдингс ва КлеанАрк Дата Сентерс компаниялари биргаликда амалга ошириши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги лойиҳа Даллас Маркет Ҳалл биносининг ўрнида беш қаватли рақамли инфратузилма объектини қуришни кўзда тутади. Мажмуанинг умумий майдони 40 акрни ташкил этиб, лойиҳанинг биринчи навбатини 2027-йилнинг охирига қадар фойдаланишга топшириш мўлжалланган. Ҳозирда ушбу ҳудудда янги тадбирларни ўтказиш учун аризалар қабул қилиниши тўхтатилган.
Маълум қилинишича, Даллас Маркет Сентер 1950-йиллардан буён фаолият юритиб келади ва тахминан 5 миллион квадрат фут майдонни эгаллайди. Мажмуа эгалари бўлган Кров Ҳолдингс инвестиция ва девелоперлик компанияси ҳудудни стратегик жиҳатдан қайта қуриш вариантларини кўриб чиқмоқда. 1960-йилда очилган Маркет Ҳалл биноси эса кенг жамоатчилик учун очиқ бўлган ягона объект ҳисобланиб, у ерда турли кўргазмалар ва концертлар ўтказиб келинган.
Рақамли инфратузилмани ривожлантириш стратегиясиКров Ҳолдингс илк бор жорий йилнинг январ ойида Далласда дата-центр қуриш режалари ҳақида эълон қилган эди. Бироқ ўшанда объектни бўш ҳудудда ривожлантириш кўзда тутилган бўлса, янги зонатлаштириш ҳужжатлари мажмуа айнан Маркет Ҳалл ўрнида барпо этилишини кўрсатмоқда. Компаниянинг умумий стратегияси АҚШда рақамли инфратузилмани кенгайтиришга қаратилган бўлиб, унинг портфелида бир нечта штатларда умумий қуввати 3 ГВ дан ортиқ бўлган бўлажак лойиҳалар мавжуд.
Лойиҳанинг ҳамкори ҳисобланган КлеанАрк Дата Сентерс 2024-йилда тоза энергия соҳасидаги 547 Энергй инвестиция компанияси томонидан ташкил этилган. Мазкур оператор қуввати 300 МВ дан юқори ва майдони 200–700 акр бўлган йирик гипермаштабли дата-центрларни қуришга ихтисослашган.
Бугунги кунда КлеанАрк нафақат Далласдаги лойиҳа устида ишламоқда, балки Виржиния штатининг Керолайн округида ҳам йирик объектни ривожлантириб, АҚШнинг бошқа ҳудудларидан ҳам янги майдонларни кўздан кечирмоқда. Ушбу ташаббуслар мамлакатда замонавий маълумотлар марказларига бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.
…