Тексасдаги кўргазма мажмуаси ўрнида қуввати 245 МВ бўлган дата-центр қурилади

·40·Техно
Тексасдаги кўргазма мажмуаси ўрнида қуввати 245 МВ бўлган дата-центр қурилади
Қисқача

Даллас шаҳридаги Даллас Маркет Ҳалл ўрнида Кров Ҳолдингс ва КлеанАрк Дата Сентерс ҳамкорлигида қуввати 245 МВ бўлган дата-марказ қурилади. Беш қаватли обект 40 акр майдонни эгаллайди ва унинг биринчи навбатини 2027-йилнинг охирига қадар фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Даллас Маркет Сентер 1950-йиллардан буён фаолият юритиб келади, 1960-йилда очилган Маркет Ҳалл эса кўргазмалар ва консертлар ўтказиладиган жамоат учун очиқ ягона обект ҳисобланади.

АҚШнинг Тексас штатидаги Даллас шаҳрида жойлашган машҳур савдо-кўргазма мажмуаси ўрнида йирик рақамли инфратузилма объекти барпо этилади. ixbt.com маълумотига кўра, умумий қуввати 245 МВ бўлган замонавий дата-центр лойиҳасини Кров Ҳолдингс ва КлеанАрк Дата Сентерс компаниялари биргаликда амалга ошириши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги лойиҳа Даллас Маркет Ҳалл биносининг ўрнида беш қаватли рақамли инфратузилма объектини қуришни кўзда тутади. Мажмуанинг умумий майдони 40 акрни ташкил этиб, лойиҳанинг биринчи навбатини 2027-йилнинг охирига қадар фойдаланишга топшириш мўлжалланган. Ҳозирда ушбу ҳудудда янги тадбирларни ўтказиш учун аризалар қабул қилиниши тўхтатилган.

Маълум қилинишича, Даллас Маркет Сентер 1950-йиллардан буён фаолият юритиб келади ва тахминан 5 миллион квадрат фут майдонни эгаллайди. Мажмуа эгалари бўлган Кров Ҳолдингс инвестиция ва девелоперлик компанияси ҳудудни стратегик жиҳатдан қайта қуриш вариантларини кўриб чиқмоқда. 1960-йилда очилган Маркет Ҳалл биноси эса кенг жамоатчилик учун очиқ бўлган ягона объект ҳисобланиб, у ерда турли кўргазмалар ва концертлар ўтказиб келинган.

Рақамли инфратузилмани ривожлантириш стратегияси

Кров Ҳолдингс илк бор жорий йилнинг январ ойида Далласда дата-центр қуриш режалари ҳақида эълон қилган эди. Бироқ ўшанда объектни бўш ҳудудда ривожлантириш кўзда тутилган бўлса, янги зонатлаштириш ҳужжатлари мажмуа айнан Маркет Ҳалл ўрнида барпо этилишини кўрсатмоқда. Компаниянинг умумий стратегияси АҚШда рақамли инфратузилмани кенгайтиришга қаратилган бўлиб, унинг портфелида бир нечта штатларда умумий қуввати 3 ГВ дан ортиқ бўлган бўлажак лойиҳалар мавжуд.

Лойиҳанинг ҳамкори ҳисобланган КлеанАрк Дата Сентерс 2024-йилда тоза энергия соҳасидаги 547 Энергй инвестиция компанияси томонидан ташкил этилган. Мазкур оператор қуввати 300 МВ дан юқори ва майдони 200–700 акр бўлган йирик гипермаштабли дата-центрларни қуришга ихтисослашган.

Бугунги кунда КлеанАрк нафақат Далласдаги лойиҳа устида ишламоқда, балки Виржиния штатининг Керолайн округида ҳам йирик объектни ривожлантириб, АҚШнинг бошқа ҳудудларидан ҳам янги майдонларни кўздан кечирмоқда. Ушбу ташаббуслар мамлакатда замонавий маълумотлар марказларига бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.

ДатасентерТексасДалласТехнологияларАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди