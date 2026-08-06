Россиянинг тўрт ҳудудига дронлар ҳужуми: қурбон бор

·170·Дунё
Россиянинг тўрт ҳудудига дронлар ҳужуми: қурбон бор
Қисқача

Курск вилоятида хусусий уйга дрон урилиши оқибатида бир киши ҳалок бўлди, яна олти нафар фуқаро жароҳатланди. Белгород вилоятининг Шебекино шаҳри ва Маслова Пристан посёлкасидаги ҳужумларда ҳам икки киши жабрланган. Сергей Собянин Москва томон учган учта дрон уриб туширилганини, Михаил Евраев эса Ярославлдан Москва йўналишидаги транспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилганини маълум қилди.

Россиянинг Курск вилоятида хусусий уйга дрон келиб урилиши оқибатида бир киши ҳалок бўлди, яна олти нафар фуқаро жароҳатланди. Шу кечанинг ўзида Белгород вилоятида ҳам икки киши жабрланган, Москва ва Ярославл томонларда эса ҳаво ҳужуми хавфи сабаб мудофаа ҳамда хавфсизлик чоралари кучайтирилган.

Барча маълумотлар Россия ҳудудий раҳбарлари ва тезкор штабларининг баёнотларига асосланади. Ҳужумларнинг барча тафсилотларини мустақил манбалар орқали тўлиқ текшириш имкони ҳозирча чекланган.

Дрон хусусий уйга келиб урилган

Курск вилояти губернатори Александр Хинштейннинг маълум қилишича, ҳодиса 5 август куни кечқурун Болшесолдатский туманидаги Козиревка қишлоғида юз берган.

Унинг сўзларига кўра, учувчисиз аппарат хусусий уйга келиб урилган. Зарба оқибатида бир киши ҳалок бўлган, яна олти нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган. Жабрланганларнинг аҳволи ва уйда ҳодиса вақтида қанча одам бўлгани ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.

Козиревка Украина билан чегарадош ҳудудларга яқин жойлашган. Маҳаллий хизматлар зарба оқибатларини бартараф этиш ва ҳодиса жойини текшириш ишларини олиб боргани айтилмоқда.

Белгородда икки киши жароҳат олди

Белгород вилоятининг Шебекино шаҳрида дрон ҳужуми оқибатида «Орлан» кўнгиллилар бўлинмаси аъзоси яраланган. Ҳудудий тезкор штаб хабарига кўра, унга тиббий ёрдам кўрсатилган.

Яна бир ҳодиса Шебекино округидаги Маслова Пристан посёлкасида қайд этилган. Расмий маълумотда дрон автомобилни нишонга олгани, машинада бўлган эркак эса мина-портлаш жароҳати билан мустақил равишда шифохонага мурожаат қилгани айтилган.

Автомобилга етказилган зарар ва жабрланувчининг ҳозирги аҳволи ҳақида тўлиқ маълумот очиқланмаган.

Москва томон учган учта дрон уриб туширилгани айтилди

6 августга ўтар кечаси Москва мэри Сергей Собянин пойтахт томон ҳаракатланган учта дрон Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари томонидан йўқ қилинганини билдирди.

Унинг маълумотига кўра, дрон парчалари тушган жойларда фавқулодда хизматлар иш олиб борган. Дастлабки хабарларда жабрланганлар ёки биноларга жиддий зарар етгани қайд этилмаган.

Бу каби вазиятларда Москва ҳаво ҳудудига яқинлашувчи дронлар аэропортлар фаолиятига ҳам таъсир қилиши мумкин. Бироқ мазкур тун парвозларга чеклов киритилгани ҳақида расмий маълумот берилмади.

Ярославлдан Москва томон чиқиш ёпилди

Дронлар ҳужуми хавфи Москвадан шимоли-шарқда жойлашган Ярославл вилоятида ҳам эълон қилинган.

Вилоят губернатори Михаил Евраев хавфсизлик мақсадида Ярославль шаҳридан Москва йўналишига чиқувчи транспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилганини маълум қилди. Чеклов Москва проспекти ва Жануби-ғарбий айланма йўл кесишмасидан бошланган.

Аҳолидан ушбу йўналишдаги сафарларни кечиктириш ёки бошқа йўллардан фойдаланиш сўралган. Ҳудудда дронлар уриб туширилгани, портлаш ёки вайронагарчилик содир бўлгани ҳақида дастлабки хабарларда маълумот келтирилмаган.

Бир кечадаги ҳодисалар нимани кўрсатди?

Курск ва Белгородда одамлар жабрланган бўлса, Москва ҳамда Ярославлда асосий чоралар дронларни тутиб қолиш ва аҳоли ҳаракатини вақтинча чеклашга қаратилди.

Бироқ дроннинг хусусий уй ёки автомобил каби объектга келиб урилиши фронтдан ташқари ҳудудлардаги тинч аҳоли учун ҳам хавф сақланиб қолаётганини кўрсатади. Учувчисиз аппаратнинг бевосита зарбаси, унинг портлаши ёки уриб туширилганидан кейинги парчалари бир хил даражада оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

Ҳозирги маълумотларга кўра, тўрт ҳудуддаги ҳодисалар оқибатида жами бир киши ҳалок бўлган ва камида саккиз киши жароҳатланган. Қурбонлар сони бўйича кейинги расмий янгиланишлар берилиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

РоссияМоскваУкраинаКурскБелгород
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди