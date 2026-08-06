Россиянинг тўрт ҳудудига дронлар ҳужуми: қурбон бор
Курск вилоятида хусусий уйга дрон урилиши оқибатида бир киши ҳалок бўлди, яна олти нафар фуқаро жароҳатланди. Белгород вилоятининг Шебекино шаҳри ва Маслова Пристан посёлкасидаги ҳужумларда ҳам икки киши жабрланган. Сергей Собянин Москва томон учган учта дрон уриб туширилганини, Михаил Евраев эса Ярославлдан Москва йўналишидаги транспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилганини маълум қилди.
Россиянинг Курск вилоятида хусусий уйга дрон келиб урилиши оқибатида бир киши ҳалок бўлди, яна олти нафар фуқаро жароҳатланди. Шу кечанинг ўзида Белгород вилоятида ҳам икки киши жабрланган, Москва ва Ярославл томонларда эса ҳаво ҳужуми хавфи сабаб мудофаа ҳамда хавфсизлик чоралари кучайтирилган.
Барча маълумотлар Россия ҳудудий раҳбарлари ва тезкор штабларининг баёнотларига асосланади. Ҳужумларнинг барча тафсилотларини мустақил манбалар орқали тўлиқ текшириш имкони ҳозирча чекланган.
Дрон хусусий уйга келиб урилган
Курск вилояти губернатори Александр Хинштейннинг маълум қилишича, ҳодиса 5 август куни кечқурун Болшесолдатский туманидаги Козиревка қишлоғида юз берган.
Унинг сўзларига кўра, учувчисиз аппарат хусусий уйга келиб урилган. Зарба оқибатида бир киши ҳалок бўлган, яна олти нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган. Жабрланганларнинг аҳволи ва уйда ҳодиса вақтида қанча одам бўлгани ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.
Козиревка Украина билан чегарадош ҳудудларга яқин жойлашган. Маҳаллий хизматлар зарба оқибатларини бартараф этиш ва ҳодиса жойини текшириш ишларини олиб боргани айтилмоқда.
Белгородда икки киши жароҳат олди
Белгород вилоятининг Шебекино шаҳрида дрон ҳужуми оқибатида «Орлан» кўнгиллилар бўлинмаси аъзоси яраланган. Ҳудудий тезкор штаб хабарига кўра, унга тиббий ёрдам кўрсатилган.
Яна бир ҳодиса Шебекино округидаги Маслова Пристан посёлкасида қайд этилган. Расмий маълумотда дрон автомобилни нишонга олгани, машинада бўлган эркак эса мина-портлаш жароҳати билан мустақил равишда шифохонага мурожаат қилгани айтилган.
Автомобилга етказилган зарар ва жабрланувчининг ҳозирги аҳволи ҳақида тўлиқ маълумот очиқланмаган.
Москва томон учган учта дрон уриб туширилгани айтилди
6 августга ўтар кечаси Москва мэри Сергей Собянин пойтахт томон ҳаракатланган учта дрон Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари томонидан йўқ қилинганини билдирди.
Унинг маълумотига кўра, дрон парчалари тушган жойларда фавқулодда хизматлар иш олиб борган. Дастлабки хабарларда жабрланганлар ёки биноларга жиддий зарар етгани қайд этилмаган.
Бу каби вазиятларда Москва ҳаво ҳудудига яқинлашувчи дронлар аэропортлар фаолиятига ҳам таъсир қилиши мумкин. Бироқ мазкур тун парвозларга чеклов киритилгани ҳақида расмий маълумот берилмади.
Ярославлдан Москва томон чиқиш ёпилди
Дронлар ҳужуми хавфи Москвадан шимоли-шарқда жойлашган Ярославл вилоятида ҳам эълон қилинган.
Вилоят губернатори Михаил Евраев хавфсизлик мақсадида Ярославль шаҳридан Москва йўналишига чиқувчи транспорт ҳаракати вақтинча тўхтатилганини маълум қилди. Чеклов Москва проспекти ва Жануби-ғарбий айланма йўл кесишмасидан бошланган.
Аҳолидан ушбу йўналишдаги сафарларни кечиктириш ёки бошқа йўллардан фойдаланиш сўралган. Ҳудудда дронлар уриб туширилгани, портлаш ёки вайронагарчилик содир бўлгани ҳақида дастлабки хабарларда маълумот келтирилмаган.
Бир кечадаги ҳодисалар нимани кўрсатди?
Курск ва Белгородда одамлар жабрланган бўлса, Москва ҳамда Ярославлда асосий чоралар дронларни тутиб қолиш ва аҳоли ҳаракатини вақтинча чеклашга қаратилди.
Бироқ дроннинг хусусий уй ёки автомобил каби объектга келиб урилиши фронтдан ташқари ҳудудлардаги тинч аҳоли учун ҳам хавф сақланиб қолаётганини кўрсатади. Учувчисиз аппаратнинг бевосита зарбаси, унинг портлаши ёки уриб туширилганидан кейинги парчалари бир хил даражада оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.
Ҳозирги маълумотларга кўра, тўрт ҳудуддаги ҳодисалар оқибатида жами бир киши ҳалок бўлган ва камида саккиз киши жароҳатланган. Қурбонлар сони бўйича кейинги расмий янгиланишлар берилиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…